Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için transfer teklifi geliyor Rekor bonservis belli oldu

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho, Roma'nın teklifini kabul etmedi ve taraflar arasındaki görüşmeler sona erdi.
EYLÜL AYINDAN ÖNCE TÜRKİYE İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma'nın teklifini kabul etmeyen Jadon Sancho, Beşiktaş'la da görüşme halinde değil. İngiliz oyuncu, Eylül ayından önce Türkiye ihtimalini değerlendirmek istemiyor.
Manchester United, Sancho için 20 milyon sterlin bonservis talep ediyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Derrick Köhn için Galatasaray'la anlaşma sağlamak üzere.
Bonservis bedelinin 5 milyon euronun biraz altında olduğu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği belirtiliyor.
Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor.
Trabzonspor, Bastia forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardı.
Sacha Boey'i yeniden takıma kazandırmak isteyen fakat Fransız yıldızın 5 milyon Euro'luk yıllık ücret talebi nedeniyle ilerleme kaydedemeyen Galatasaray'da, daha önce pek çok kez transferde adı anılan Zeki Çelik yeniden gündeme geldi. A Milli Takım forması da giyen 28 yaşındaki Zeki'nin Roma ile 1 yıl kontratı kaldı. Barış Alper'in olası satış senaryosunda, kanat bölgesine yabancı transferi yapılacağı için sağ bekte rota yerliye dönebilir. Bu senaryoda da en güçlü aday; Zeki Çelik.
Teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük galibiyeti sonrası basın toplantısında, “Hem sağ bek, hem sağ hem de sol stoper oynayan ve sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum” sözleriyle adeta isim vermeden Singo’yu işaret etti. Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunmacıyı çok beğendiği bilinen Buruk, haftalar önce bu ismi yönetime vermişti.
Fakat gelinen süreçte pozitif bir ilerleme kaydedilemedi. Fakat Singo’nun son günlerde Galatasaray opsiyonuna sıcak bakmaya başladığı ve oyuncu taraflı herhangi bir engelin bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bu hafta yeniden Singo transferinde harekete geçecek.
Fransız kulübü, bonservis olarak 20 milyon Euro’nun üzerinde rakam talep ediyor. Sarı-Kırmızılılar, kiralama ücreti artı zorunlu satın alma opsiyonu teklif edecek. Ayrıca sonraki satıştan pay önerisi yapılacak. Totalde ciddi bir paketin masaya konması bekleniyor. Kulübüyle 2028’e kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 35 maça çıktı ve 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Osimhen operasyonu sonrası kaleci transferine odaklanan Galatasaray’da, savunma tarafına yapılacak takviye konusunda da düğmeye basıldı. Kalede Ederson haber bekliyor.
Kaleci transferinde Galatasaray'ın 1 numarası olan Ederson, pek çok talibi olmasına rağmen tercihini Cim Bom'dan yana yapmıştı. Yıllık ücret ve diğer detaylar dahil her konuda Sarı-Kırmızılı yönetim ile anlaşan Brezilyalı yıldız eldiven, Manchester City'nin artık bu transfere izin vermesini bekliyor. Galatasaray, İngiliz devine yaptığı son teklifte bonservis için rakamı 10 milyon Euro seviyelerine çekmişti. 10 gün içerisinde Ederson transferinin sonuçlanma ihtimali yüksek duruyor.
Ofansif orta saha pozisyonu için Trabzonspor'un radarındaki oyunculardan Azzedine Ounahi'nin transferi rafa kalkmak üzere. Marsilya forması giyen Faslı yıldız, Spartak Moskova 12 milyon Euro bonservis teklif etmesine rağmen Rusya'ya gitmeyi tercih etmemişti.
Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Panathinaikos, toplamda 10 milyon Euro'yu bulan bir paketle Marsilya'nın kapısını çaldı. Ayrıca Espanyol da 25 yaşındaki yıldızla ilgileniyor. Ounahi'nin karar aşamasında olduğu belirtilirken, Trabzonspor'un bu transferde arka planda kaldığı vurgulandı.
Galatasaray'da sezona müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarındaydı.
ÖZBEK 45 MİLYON EURO İSTİYOR
İngiltere ve İtalya’dan talipleri bulunan Barış konusunda masadaki en ciddi teklif ise Suudi Arabistan’dan gelmişti. NEOM Kulübü, bonservis olarak 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Neom, Barış’a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi. Galatasaray Yönetimi ise 45 milyon Euro’nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmüyor.
YENİ TEKLİF GELECEK
Başkan Dursun Özbek, Barış’ı kolay kolay bırakmak istemiyor. Neom kulübünün yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Barış’ın satıldığı senaryoda Galatasaray, kanat bölgesine mutlaka takviye gerçekleştirecek. Bir yandan da her ihtimale karşı kenar için havuzdaki oyuncular üzerinden liste yapılıyor.
BURUK: 'BU SENE GİTME'
Teknik direktör Okan Buruk’un teknik kararı ise Barış Alper’in mutlaka kalması yönünde. Hatta başarılı hocanın, öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve “Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde iddialı şekilde yer alacağız. Çıkışını Devler Ligi’nde de sürdürüp, sonrasında gideceksen Avrupa’nın önemli kulüplerinden birine gitmeni isterim” dediği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, bu hafta en az iki ismi İstanbul’a getirmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu için 18+2.5 milyon Euro’luk teklifi geri çevrilen Fenerbahçe, Benfica’nın kapısını bu kez 20+2 milyon Euro ile çalacak. Portekiz ekibinden bir an önce yanıt bekleniyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı-Lacivertliler’deki kanat adayı olan Dorgeles Nene’yi de bir an önce bitirmenin peşinde. Bonussuz 20 milyon Euro Salzburg, 15+5 milyon Euro’luk teklifte rakamı kabul etse de 20 milyon Euro’yu bonus olmadan almak istiyor. 22 yaşındaki yıldızla el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Avusturya ekibiyle pazarlıklara devam ediyor.
25 MİLYON EURODA DİRETİYOR
Fenerbahçe’de merakla beklenen bir transfer orta saha... Palacios için Leverkusen, 25 milyon Euro’da diretiyor. Tottenham’ın gözden çıkardığı Bissouma’ya Roma’dan 20 milyon Euro’luk teklif gelmesi, Sarı Lacivertliler’in elini zorluyor.
