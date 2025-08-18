Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için transfer teklifi geliyor Rekor bonservis belli oldu

OKAN BURUK SINGO'YU İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük galibiyeti sonrası basın toplantısında, “Hem sağ bek, hem sağ hem de sol stoper oynayan ve sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum” sözleriyle adeta isim vermeden Singo’yu işaret etti. Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunmacıyı çok beğendiği bilinen Buruk, haftalar önce bu ismi yönetime vermişti.

Fakat gelinen süreçte pozitif bir ilerleme kaydedilemedi. Fakat Singo’nun son günlerde Galatasaray opsiyonuna sıcak bakmaya başladığı ve oyuncu taraflı herhangi bir engelin bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bu hafta yeniden Singo transferinde harekete geçecek.

Fransız kulübü, bonservis olarak 20 milyon Euro’nun üzerinde rakam talep ediyor. Sarı-Kırmızılılar, kiralama ücreti artı zorunlu satın alma opsiyonu teklif edecek. Ayrıca sonraki satıştan pay önerisi yapılacak. Totalde ciddi bir paketin masaya konması bekleniyor. Kulübüyle 2028’e kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 35 maça çıktı ve 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fanatik