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🔴 CANLI | Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da! 'Aston Villa'yı reddettim'

Güncelleme Tarihi:
#Galatasaray#Rafael Leao#Transfer
Galatasarayın yeni transferi Rafael Leao İstanbulda Aston Villayı reddettim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 15:53

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Portekizli yıldız, İstanbul'a geldi.

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ASTON VILLA AÇIKLAMASI
ASTON VILLA AÇIKLAMASI

Rafael Leao: "Aston Villa'yı reddettim çünkü Galatasaray benim için çok çabaladı ve beni çok istedi."

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"GEORGE GARDİ BU TRANSFER İÇİN HAZİRAN AYINDAN BERİ ÇOK UĞRAŞTI"
GEORGE GARDİ BU TRANSFER İÇİN HAZİRAN AYINDAN BERİ ÇOK UĞRAŞTI

Rafael Leao: "Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar.

Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.

Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım."

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LEAO TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
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"OSİMHEN İLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"
OSİMHEN İLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ

Rafael Leao: "Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız."

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"ÇOK HEYECANLIYIM"
ÇOK HEYECANLIYIM

Rafael Leao: "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz."

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LEAO İSTANBUL'DA!
LEAO İSTANBULDA

Rafael Leao'yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

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GALATASARAY TARAFTARI, LEAO’YU BEKLİYOR
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LEAO'DAN GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ
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GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Rafael Leao'nun 15.45'te İstanbul'da olacağını açıkladı.

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GALATASARAY RESMEN DUYURDU

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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LEAO: ÇOK MUTLUYUM
LEAO: ÇOK MUTLUYUM

Portekizli yıldız, transferine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Çok iyi işler yapan bir kulübe gidiyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı oldular. Güçlü oyunculara sahip olan kadroya daha fazla kalite katmayı hedefliyorlar."

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MILAN'A VEDA ETTİ
MILANA VEDA ETTİ

Rafael Leao yaptığı paylaşımda, "Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini sarf etti.

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İSTANBUL'A GELECEK
İSTANBULA GELECEK

Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transfer için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldız oyuncu, cumartesi günü İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun saat 16.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

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