Rafael Leao: "Aston Villa'yı reddettim çünkü Galatasaray benim için çok çabaladı ve beni çok istedi."
Rafael Leao: "Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar.
Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.
Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım."
Rafael Leao: "Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız."
Rafael Leao: "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz."
Rafael Leao'yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Galatasaray, Rafael Leao'nun 15.45'te İstanbul'da olacağını açıkladı.
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Portekizli yıldız, transferine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyum. Çok iyi işler yapan bir kulübe gidiyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı oldular. Güçlü oyunculara sahip olan kadroya daha fazla kalite katmayı hedefliyorlar."
Rafael Leao yaptığı paylaşımda, "Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini sarf etti.
Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transfer için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldız oyuncu, cumartesi günü İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun saat 16.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.