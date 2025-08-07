TRABZONSPOR BOMBAYI PATLATIYOR

Olaigbe’yi alarak sol kanat problemini çözen Trabzonspor’da artık tek odak noktası; orta saha. Bordo-Mavililer, Andre Almeida transferi için şartları zorluyor.

Trabzonspor’un 25 yaşındaki yıldız için ilk yaptığı 3.5 milyon Euro’luk teklif reddedildi. İspanya basınına göre Bordo-Mavililer, 5 milyon Euro’luk yeni bir öneri sunacak ve ekstra bonuslar da koyacak. Fırtına, oyuncunun transferini bir an önce sonuçlandırmayı hedefliyor.

Fakat La Liga ekibi bu öneriyi geri çevirdi. İspanyol basını, Trabzonspor’un yeni teklifinin 5 milyon Euro olacağını ve ekstra bonusların da teklif edileceğini yazdı. Yıllık ücretine zam bekleyen fakat Valencia’dan istediği cevabı alamayan Almedia, Trabzonspor’a yeşil ışık yakmıştı. Bordo-Mavili yönetim, Valencia ile bonservis için kıran kırana pazarlık halinde.

TEKKE ONAY VERDİ

Geçen sezon La Liga’da çıktığı 34 maçta 4 asist yapan Almeida’nın transferiyle ilgili teknik direktör Fatih Tekke olumlu rapor vermişti. Orta sahanın merkezinde oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pasör kimliğiyle fark yaratan Almedia’nın transferinin bir hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

