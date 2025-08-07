×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 17:46

Süper Lig’in 2025-26 sezonu öncesi takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray, Osimhen ve Leroy Sane bombaları ile kadrolarını güçlendirirken, Fenerbahçe, Jhon Duran, Semedo, Archie Brown gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etti ve Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’ye resmen imza attırdı. Trabzonspor da, eski golcüsü Onuahcu’yu renklerine bağladı. İşte günün öne çıkan Süper Lig transfer haberleri…

GALATASARAY'IN MORATA'DAN KAZANACAĞI PARA BELLİ OLDU!
GALATASARAYIN MORATADAN KAZANACAĞI PARA BELLİ OLDU

İtalya Serie A ekibi Como, uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak üzere.

İtalyan ekibi, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi devam İspanyol golcüyü renklerine bağlayabilmek için sarı-kırmızılılara ödeyecek. İşte detaylar...

SANCHEZ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
SANCHEZ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Davinson Sanchez, Galatasaray’dan yıllık 5.5 milyon Euro maaş talep etti. Ancak Galatasaray bu rakamı aşağı çekmek istiyor. 'Davinson yıllık 7.5 milyon Euro istedi' şeklindeki iddialar doğru değil. Taraflar arasında görüşmeler ve maaş pazarlıkları devam ediyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

TRABZONSPOR BOMBAYI PATLATIYOR
TRABZONSPOR BOMBAYI PATLATIYOR

Olaigbe’yi alarak sol kanat problemini çözen Trabzonspor’da artık tek odak noktası; orta saha. Bordo-Mavililer, Andre Almeida transferi için şartları zorluyor.

 

Trabzonspor’un 25 yaşındaki yıldız için ilk yaptığı 3.5 milyon Euro’luk teklif reddedildi. İspanya basınına göre Bordo-Mavililer, 5 milyon Euro’luk yeni bir öneri sunacak ve ekstra bonuslar da koyacak. Fırtına, oyuncunun transferini bir an önce sonuçlandırmayı hedefliyor.

 

Olaigbe’yi alarak sol kanat problemini çözen Trabzonspor’da artık tek odak noktası; orta saha. Bordo-Mavililer merkeze 2 oyuncu alacak. Andre Almeida, en sıcak gelişmelerin yaşandığı isim... Valencia forması giyen 25 yaşındaki yıldız konusunda 3.5 milyon Euro’luk teklif yapılmıştı.

 

Fakat La Liga ekibi bu öneriyi geri çevirdi. İspanyol basını, Trabzonspor’un yeni teklifinin 5 milyon Euro olacağını ve ekstra bonusların da teklif edileceğini yazdı. Yıllık ücretine zam bekleyen fakat Valencia’dan istediği cevabı alamayan Almedia, Trabzonspor’a yeşil ışık yakmıştı. Bordo-Mavili yönetim, Valencia ile bonservis için kıran kırana pazarlık halinde.

 

TEKKE ONAY VERDİ

Geçen sezon La Liga’da çıktığı 34 maçta 4 asist yapan Almeida’nın transferiyle ilgili teknik direktör Fatih Tekke olumlu rapor vermişti. Orta sahanın merkezinde oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pasör kimliğiyle fark yaratan Almedia’nın transferinin bir hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

 

(Fanatik)

STERLING BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
STERLING BEŞİKTAŞIN RADARINDA

Beşiktaş Yönetimi, hücum kanatlarına deneyimli bir ismi kazandırmak için İngiliz yıldız Raheem Sterling’i transfer radarına aldı. Chelsea’de forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ve West Ham United’ın da ilgisini çeken Sterling’in henüz karar vermediği öğrenilirken, Beşiktaş cephesi gelişmeleri anbean izliyor.

 

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

 

Yıldız kanat oyuncusu, bugüne kadar Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi Premier Lig’in dev kulüplerinde forma giydi. Arsenal’de kiralık olarak geçirdiği dönem de dahil olmak üzere İngiliz futbolunun önemli figürlerinden biri olan Sterling, İngiltere Milli Takımı’nda 82 kez forma giydi ve 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

 

Fulham’ın Sterling için ciddi adımlar attığı, Crystal Palace ve West Ham’ın da oyuncu ile ilgilendiği kaydedilirken; Beşiktaş’ın Avrupa dışına transfer fikrini Sterling’e cazip kılmaya çalıştığı belirtiliyor.

 

(Fanatik)

KEREM KULÜBÜNE BASKI YAPIYOR
KEREM KULÜBÜNE BASKI YAPIYOR

Fenerbahçe’de transferin 1 numaralı gündem maddesi; Kerem Aktürkoğlu... Sarı-Lacivertliler, bomba operasyonu Feyenoord maçı öncesi bitirmek ve yıldız ismi bu karşılaşmanın listesine yetiştirmek istiyordu.

 

Hatta süreci ekonomik anlamda da götüren yönetici Hakan Safi, özel jetle Portekiz’in yolunu tutmuştu. Sportif direktör Devin Özek’le beraber Benfica ile masaya oturan Safi, Fenerbahçe’nin teklifi olarak 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus önerdi. Portekiz ekibi ise 30 milyon Euro istedi.

 

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Lizbon’a gönderdiği özel jeti, kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde, ‘Kerem’i Şampiyonlar Ligi listesine zamanında yazabilmek’ amacıyla orada bekletti.

 

Ancak bu sürede anlaşma olmadığı için özel jet İstanbul’a geri döndü. Fakat Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını da temaslarını da aralıksız sürdürüyor. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kerem, sakat olduğunu belirterek Benfica’da idmanlara çıkmazken, kulübüne baskı yapıyor. Önümüzdeki hafta Feyenoord ile Kadıköy’de rövanşa çıkacak olan Fenerbahçe, sonraki tura kalması halinde Kerem Aktürkoğlu’nu mutlaka Play-Off maçlarına yetiştirmek istiyor.

 

Tüm planlama bunun üzerine yapıldı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da çok beğendiği Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde önümüzdeki haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

 

(Fanatik)

CENGİZ AVRUPA YOLCUSU
CENGİZ AVRUPA YOLCUSU

Jose Mourinho’nun UEFA listesine almadığı Cengiz Ünder’in takımdan ayrılması artık kesin gibi duruyor... 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği belirtilirken, İtalya’dan Bologna, Fransa’dan Rennes ve İspanya’dan Girona’nın Cengiz’le ilgilendiği öne sürüldü.

 

Cengiz geçen sezon Şubat ayından Los Angeles FC’ye kiralık olarak gitmiş ve MLS’te çıktığı 12 maçta 2 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

(Fanatik)

DJIKU'YU İSTİYORLAR
DJIKUYU İSTİYORLAR

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Alexander Djiku için Spartak Moskova devrede. Bazı Fransız kulüpleriyle adı anılan başarılı stopere, Rus ekibinin ciddi bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

 

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi satış geliriyle göndermek amacında. Spartak Moskova’nın bir süredir Galatasaray’ın stoperi Cuesta’yla da ilgilendiği biliniyor. Fakat Cuesta ile Djiku’nun transfer süreçleri birbirinden bağımsız götürülüyor.

(Fanatik)

LIVAKOVIC'E TALİP ÇIKTI
LIVAKOVICE TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe’de kaleci konusu yeniden alevlendi. Sarı-Lacivertliler’in Manchester City forması giyen Ederson’la ilgilendiği konuşulurken, öncelikle Livakovic’in ayrılması gerekiyor.

 

Hırvat file bekçisini Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın ciddi şekilde istediği belirtildi. İngiliz basınına göre 30 yaşındaki kaleci, West Ham’ın listesindeki öncelikli adaylardan... Yakın zamanda Fenerbahçe’ye resmi teklif gelebilir.

(Fanatik)

