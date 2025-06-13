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Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'ın, Alisson Becker'e teklif yaptığı iddia edildi.
Sky Sports'un haberine göre; Brezilyalı file bekçisi, sarı-kırmızılıların ilk teklifini reddetti.
Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'a talip çıktı.
Africafoot'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Atalanta, Faslı futbolcuyla ilgileniyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor.
BAYERN'DEN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesi için Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Sacha Boey'u gündemine almış ve Boey için Alman ekibiyle temasa geçmişti. 24 yaşındaki futbolcu için Alman temsilcisinden açıklama geldi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks." dedi.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ
Bayern Münih'te sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'un, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Ciro Immobile'yle yollarını ayırmayı ve yeni sezonda kadroya 2 golcü takviyesi yapmayı planladıklarını açıklamıştı.
Yunan medyasında çıkan habere göre; Beşiktaş, Polonya Ligi'nde sezonu gol kralı olarak tamamlayan Yunan forvet oyuncusu Efthymios Koulouris için kulübü Pogon Szczecin'e transfer teklifinde bulundu.
Fenerbahçe'de takımın genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Stuttgart’ın bu transferde istekli olduğu belirtildi.
Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusundan beklentisi en az 25 milyon euro.
EN YÜKSEK TEKLİF 20 MİLYON EURO
Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında.
İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.
(TRT Spor)
Suudi ekibi Al-Hilal ve Galatasaray'dan gelen cazip tekliflere rağmen henüz yeni sezonda forma giyeceği takım konusunda bir karara varamayan Victor Osimhen için transfer iddiaları birbiri ardına gelmeye devam ediyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Gyökeres için transfer girişimlerinde bulunan ancak eli boş dönen Manchester United, Victor Osimhen ile görüşmelere yeniden başladı.
OSIMHEN 12 MİLYON EURO'DA ISRARCI
Nijeryalı golcü, İngiliz devinden Napoli'de kazandığı yıllık ücreti, 12 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışları sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Aston Villa’ya veda etme hazırlığında olan Emiliano Martinez'in ismi gündeme geldi.
Arjantin Milli Takımı’yla Dünya Kupası kazanan 33 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray’ın kaleci adayları arasında ilk sıraya yükseldi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
(Fanatik)
İstanbul devi transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptı.
FENERBAHÇE DEVREDE
Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Yönetim, büyük bir umutsuzluk içinde olan taraftarları ayağa kaldıracak, tüm dünyada büyük sansasyon yaratacak, formaları yok satacak bir isme imza attırmak istiyordu. Bu anlamda Sarı-Lacivertliler, Neymar’a yöneldi. Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025’in sonuna kadar kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor.
YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR
Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle transferi risk olarak görülebilir. Ancak dünyaca ünlü hücum oyuncunun yeni sezonda çok büyük bir kişisel hedefi var: 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer alabilmek. 33 yaşındaki futbolcu bu nedenle yeni sezona fazlasıyla önem veriyor ve adeta yeniden doğmak istiyor.
1+1 YILLIK CÖMERT TEKLİF
Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulübün daha Neymar ile temas kurduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar, toplam 14 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in yerine sağ bek arayışları devam ediyor.
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'la görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR!
Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Milan'da kiralık geçiren ve Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kyle Walker'la Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği belirtildi.
BEDELSİZ AYRILABİLİR!
Manchester City, kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 35 yaşındaki savunmacının yaz transfer döneminde bedelsiz ayrılığına yeşil ışık yakabilir.
Trabzonspor'da ayrılması en muhtemel isimlerin başında gelen ve Avrupa'dan talipleri olan Uğurcan Çakır'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Fransa Ligue 1 devi, tekrardan teklif yapmaya hazırlanıyor.
4 TALİBİ VAR
Monaco’nun yanı sıra Burnley ve Shakhtar Donetsk devrede. Ayrıca PSV’nin de Trabzonspor’un kaptanını istediği biliniyor. Fakat bu kulüpler arasında en ciddi gözüken Monaco.
Daha önce 9 milyon Euro’luk teklif yapan Ligue 1 temsilcisi, Trabzonspor’un rakamı düşük bulmasının ardından yeni bir teklif hazırladıklarını kulübe iletmişti.
KALIRSA ZAM YAPILACAK
Uğurcan’ın transfer konusunun ay sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Milli eldivenin Trabzon’da kalması halinde ise yıllık ücretine ciddi oranda zam yapılacak, alacağı senelik maaş 2 milyon Euro seviyesinin üstüne çıkartılacak. (Fanatik)
Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alan Salih Özcan için istediği rakamı belirledi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan milli futbolcunun hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservisinden para kazanmak isteyen Alman ekibi milli futbolcuyu 5 milyon Euro’ya satmaya hazır. Bild gazetesi, Dortmund’un Salih Özcan’i 3 yıl önce Köln’den aldığı fiyata satmaya sıcak baktığını belirtirken Beşiktaş’ın yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray ile Köln’ün de istediğini yazdı.
ADALI ‘iLGiLENiYORUZ’ DEDi
Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Salih Özcan ile ilgili olarak “İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye’de milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok” derken yönetimin istenen rakam karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Trabzonspor’da Bjelica döneminde çok istenen fakat aylarca uğraş verilmesine rağmen kadroya katılamayan Bruno Petkovic, daha sonrasında Beşiktaş’ın da transfer gündemine gelmişti. Kariyerine Dinamo Zagreb’te devam eden 30 yaşındaki forvet, Hırvatistan ekibinden ayrıldı. Yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olan ve indirime gitmediği için ayrılık kararı verilen Petkovic, Kocaelispor’un radarında.
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig’e yeni çıkan ve teknik direktörlük görevine Selçuk İnan’ı getiren Körfez ekibi, önemli bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlılar, Petkovic konusunda kolları sıvadı. Yönetim, yıldız santrforu transfer etmek adına şartları sonuna kadar zorlayacak.
42 KEZ MİLLİ OLDU
42 kez Hırvastin Milli Takımı’nın formasını terleten ve burada 11 kez ağları havalandıran Petkovic, geçen sezon ise Dinamo Zagreb’te çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Bonservis problemi olmayan Petkovic’i ikna etmek adına Kocaelispor Yönetimi, imza parası teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi renklerine katan Galatasaray, Alman devinden eski oyuncusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sky Sports, Almanya’nın haberine göre; sarı kırmızılılar devre arasında 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle sattığı Fransız yıldızı kiralamak istiyor.
Bayern’in ise Fransız ve İngiliz ekiplerinin ilgilendiği Fransız yıldızı kiralamaya sıcak bakmadığı ifade edildi.