İLKAY ASLAN OLABİLİRİLKAY ASLAN OLABİLİR

Galatasaray’ın transfer gündemini yakından takip eden İngilizler, Cim Bom’un bir başka operasyonuna daha tam sayfa ayırdı. The Athletic’te yer alan haberde, gündem bu kez İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki flörttü. 34 yaşındaki İlkay’ın hâlâ yüksek form grafiğine sahip olduğunu hatırlatan gazete, “İlkay Gündoğan kendini takıma hâlâ önemli bir katkı sağlayacak konumda görüyorsa, kalma olasılığı yüksek. Ama City diğer oyuncularla yolları ayırmakta zorlanırken, ciddi bir teklif gelirse Gündoğan’ın kalma isteği yeterli olacak mı?” diye sordu ve şöyle devam etti:



‘Sakatlık geçmişi hatasız’ “Son 6 yıldaki neredeyse hatasız sakatlık geçmişi, onun hâlâ üst seviyede kalmak istemesinin sebeplerinden biri. Bunu da kariyerini uzatmak için yaptığı yaşam tarzı değişikliklerine borçlu. 2024’ün sonlarına doğru bir beslenme uzmanıyla çalışmaya başladı. Şu anda her öğününü planlayan bir özel aşçısı var. Ayrıca şeker tüketimini tamamen bıraktı.”



“Ancak Guardiola kadroyu daraltmak istiyor; Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri. İlkay Gündoğan’ın çocukluk takımı Galatasaray, onunla ilgilenen kulüplerden biri. Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir.”

(Fanatik)