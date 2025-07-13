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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferinde müjde! Guardiola kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Transferleri#Beşiktaş Transfer#Fenerbahçe Transfer
Galatasarayın İlkay Gündoğan transferinde müjde Guardiola kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 07:44

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig kulüpler, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Transfer sezonunun başında son şampiyon Galatasaray, Leroy Sane ile bombayı patlatmıştı. Bunun ardından Fenerbahçe, Jhon Duran ile karşılık vermişti. Beşiktaş ise, Avrupa'nın ünlü golcüsü Tammy Abraham'ı sessiz sedasız bir operasyonun ardından resmen açıklarken, Trabzonspor tecrübeli golcü Onuachu'yu renklerine bağladı. Fenerbahçe son olarak Archie Brown'a resmi sözleşme imzalatırken, Beşiktaş Türk Milli Takımı'mızın ve Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü'yü resmen transfer etti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'de günün transfer haberleri...

MAXIMIN DÖNÜYOR
MAXIMIN DÖNÜYOR

Fenerbahçe'den ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.


RENNES GELİŞMESİ
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Haberde Rennes'in oyuncuya ve kulübü Al Ahli'ye resmi bir teklifte bulunduğu ifade edilirken, Fransız oyuncunun henüz kararını vermediği yazıldı.


6 YIL SONRA DÖNÜŞ
Allan Saint-Maximin, bu transferin gerçekleşmesi halinde 6 yıl aradan sonra Fransa'ya geri dönmüş olacak.


Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

(Fanatik)

SAĞ BEKE ADAY: SILDILLI
SAĞ BEKE ADAY: SILDILLI

Boey girişiminden henüz sonuç alamayan Galatasaray’ın rotayı Almanya’ya çevirdiği ileri sürüldü. Fransız gazetesi L’Equipe’in iddiasına göre Sarı-Kırmızılılar, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor. Aynı haberde genç oyuncuyla PSV’nin de görüştüğü, hatta Hollanda kulübünün bu operasyonda bir adım önde olduğu belirtildi. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.


Belçika’da yayın yapan Gazet van Antwerpen’in haberine göre ‘Galatasaray’dan bir heyet, bu hafta Antwerp’in kamp yaptığı Avusturya’nın Waidring kasabasına giderek Senne Lammens için görüşmeler yaptı. Antwerp, kadrosuna kaleci transferi yaparak olası bir ayrılığa hazırlık yaptı ve Lammens’in ayrılığına sıcak bakıyor.’ Belçikalı kaleci Lammens 23 yaşında ve 1.93 boyunda. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç eldiven, henüz Belçika’nın A Milli Takım seviyesinde forma giymedi.


(Fanatik)

HAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA
HAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA

Aslan’ın orta saha adaylarından Hakan Çalhanoğlu, Inter’le yaşadığı krizin ardından Çizme basınının gündeminden düşmüyor. Gazeteler, Milli yıldızın Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Son olarak İtalyan gazetesi Il Giornale’de yer alan haberde, “Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için önerdiği rakamın, bonuslar dahil en fazla 8-10 milyon Euro arasında olduğu belirtiliyor. Inter bu teklifi kabul edilemez olarak gördü” denildi.


(Fanatik)

İLKAY ASLAN OLABİLİRİLKAY ASLAN OLABİLİR
İLKAY ASLAN OLABİLİRİLKAY ASLAN OLABİLİR

Galatasaray’ın transfer gündemini yakından takip eden İngilizler, Cim Bom’un bir başka operasyonuna daha tam sayfa ayırdı. The Athletic’te yer alan haberde, gündem bu kez İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki flörttü. 34 yaşındaki İlkay’ın hâlâ yüksek form grafiğine sahip olduğunu hatırlatan gazete, “İlkay Gündoğan kendini takıma hâlâ önemli bir katkı sağlayacak konumda görüyorsa, kalma olasılığı yüksek. Ama City diğer oyuncularla yolları ayırmakta zorlanırken, ciddi bir teklif gelirse Gündoğan’ın kalma isteği yeterli olacak mı?” diye sordu ve şöyle devam etti:

 


‘Sakatlık geçmişi hatasız’ “Son 6 yıldaki neredeyse hatasız sakatlık geçmişi, onun hâlâ üst seviyede kalmak istemesinin sebeplerinden biri. Bunu da kariyerini uzatmak için yaptığı yaşam tarzı değişikliklerine borçlu. 2024’ün sonlarına doğru bir beslenme uzmanıyla çalışmaya başladı. Şu anda her öğününü planlayan bir özel aşçısı var. Ayrıca şeker tüketimini tamamen bıraktı.” 

 


“Ancak Guardiola kadroyu daraltmak istiyor; Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri. İlkay Gündoğan’ın çocukluk takımı Galatasaray, onunla ilgilenen kulüplerden biri. Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir.”

 

(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMAXIMIN DÖNÜYOR
timelineSAĞ BEKE ADAY: SILDILLI
timelineHAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA
timelineİLKAY ASLAN OLABİLİRİLKAY ASLAN OLABİLİR
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#Süper Lig Transferleri#Beşiktaş Transfer#Fenerbahçe Transfer

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