FENERBAHÇE, BAKAYOKO'NUN PEŞİNDE!

PSV Eindhoven ile kontratında son yıla giren ve sözleşmesini uzatmak istemeyen Johan Bakayoko, transferin gözdesi haline geldi.

Walfoot'un haberine göre; Bundesliga ekipleri Leverkusen ve Leipzig'in ilgilendiği Belçikalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.

Sarı-lacivertli kulübün kısa süre önce oyuncu cephesiyle temasa geçerek ilgilerini belirttiği, Bakayoko'nun Türkiye'de oynamaya istekli olup olmadığı konusunda henüz bir karara varamadığı ifade edildi.

PSV EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Hollanda medyasında PSV'nin, Bakayo için 20 ila 25 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

22 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu, PSV formasıyla geçen sezon 47 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.