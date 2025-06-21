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La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.
Haberin devamında Vlahovic'in, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.
Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu için siyah-beyazlı kulübe 9 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.
Ancak teklifin taksitli ödeme planı içermesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, bu öneriyi geri çevirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği ve bu nedenle transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
(Beinsports)
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Zaniolo, satın alma opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a geri döndü.
Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen İtalyan futbolcuya 3 kulüp ilgi gösteriyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Zaniolo'yu yakından takip eden Suudi devi Al-Nassr, Villarreal ve Sunderland kulüpleri İtalyan oyuncu için teklif hazırlığı yapıyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2022-23 sezonunun devre arasında 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen İtalyan on numaranın Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
PSV Eindhoven ile kontratında son yıla giren ve sözleşmesini uzatmak istemeyen Johan Bakayoko, transferin gözdesi haline geldi.
Walfoot'un haberine göre; Bundesliga ekipleri Leverkusen ve Leipzig'in ilgilendiği Belçikalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.
Sarı-lacivertli kulübün kısa süre önce oyuncu cephesiyle temasa geçerek ilgilerini belirttiği, Bakayoko'nun Türkiye'de oynamaya istekli olup olmadığı konusunda henüz bir karara varamadığı ifade edildi.
PSV EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Hollanda medyasında PSV'nin, Bakayo için 20 ila 25 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
22 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu, PSV formasıyla geçen sezon 47 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna, Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile ile temasa geçti.
35 yaşındaki İtalyan golcü, ülkesine dönmeye sıcak baktığını ve Bologna'da oynayabileceğini söyledi.
MAAŞ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile ile Bologna arasında henüz rakamsal anlamda anlaşma sağlanamadı.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.