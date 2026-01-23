Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Oulai için Trabzonspor'a teklif yaptı! İşte transferde son durum

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Oulai için Trabzonspor'a teklif yaptı! İşte transferde son durumGüncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Oulai için Trabzonspor'a teklif yaptı! İşte transferde son durumGüncelleme Tarihi:
Trabzonspor'un sezon başında 5,5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin transferi için Süper Lig devleri de karşı karşıya geldi.
GALATASARAY 25 MİLYON EURO + AHMED KUTUCU'YU ÖNERDİ
HT Spor'un önceki gün yaptığı haberde; Galatasaray'ın Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a 25 milyon euro + Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif ettiği belirtilmişti.
ERTUĞRUL DOĞAN: 'BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ'
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldığı bir canlı yayında G.Saray'dan teklif aldıklarını ancak ortada bir anlaşma bulunmadığını belirterek, "Oulai için beklentimiz 40 milyon euro ve üstü" açıklamasında bulunmuştu.
FENERBAHÇE'DEN 30 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Christ Inao Oulai için Trabzonspor'la temasa geçti.
Ersin Düzen'in haberine göre; Fenerbahçe, Oulai için Bordo-mavililere yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
19 yaşındaki Fildişili orta sahanın transferinde hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş ve Aston Villa'nın prensip anlaşmasına varmasının ardından Tammy Abraham, bugün 18.00'de resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İngiltere’ye gidecek.
(TRT Spor)
Fenerbahçe, Everton forması giyen Gine-Bissaulu golcü Beto resmi teklif yaptı!
28 yaşındaki 1,94'lük santrforun temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
PERFORMANSI
Bu sezon Everton'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Beto, sahada bulunduğu 1030 dakikaya 3 gol sığdırdı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Aston Villa, Tammy Abraham için Beşiktaş'a son olarak 21 milyon euro bonservis bedeli ve Yasin Özcan'ı bonservisiyle vermeyi teklif etti.
İki kulüp prensipte anlaştı.
Yasin Özcan, Anderlecht ile kiralık sözleşmesini feshettikten sonra siyah-beyazlı takıma katılacak.
İki transferin de kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
7 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Aston Villa, 19 yaşındaki savunma oyuncusunu bu sezonun başında 7 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer etmiş ve ardından tecrübe kazanması için Anderlecht'e kiralamıştı.
(TRT Spor)
Trabzonspor, kanat hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırırken rotasını Fransa’ya çevirdi. Bordo-Mavililerin Reims forması giyen Japon sol kanat Keito Nakamura’yı yakından takip ettiği öğrenildi.
Teknik ekibin olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı belirtildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, mevcut kadroda yaşanacak ayrılıklara bağlı. Yönetim, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe’den en az biriyle yolların ayrılması halinde Nakamura hamlesini resmiyete dökmeyi planlıyor. Söz konusu ayrılıkların, hem yabancı kontenjanı hem de bütçe açısından alan açacağı ifade edildi.
AYRILIKLARA BAĞLI
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Nakamura, bu sezon Reims formasıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Ligue 2’de oynadığı maçlarda skor katkısıyla öne çıkan Japon futbolcu, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekti. Japonya Milli Takımı’nda da düzenli forma giyen Nakamura’nın kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrılıkların netleşmesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Keito Nakamura, bu sezon Reims forması ile 15 maça çıkarken 8 gol attı ve 2 asist üretmeyi başardı.
(Fanatik)
Osimhen'in "ikna etmek için çok uğraşıyorum" dediği Onyedika, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın eski sponsoru olan bir Türk firmasının özel uçağına binmişti.
Noa Lang'ın ardından Nijeryalı ön liberonun transferinin de en kısa sürede bitirilmesi ve açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Onyedika'nın transferi için Club Brugge'e 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
(Fanatik)
Beşiktaş’ta yaşanan ayrılıkların ardından orta saha hattı için arayışlar hız kazandı. SiyahBeyazlı ekipte Mert Günok, Jonas Svensson, David Jurasek ve Gabriel Paulista’nın ardından Demir Ege Tıknaz ile Rafa Silva’nın da takımdan ayrılması, bu bölgede ciddi bir boşluk oluşturdu. Yönetim, özellikle merkez orta sahaya yapılacak takviye için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş’ın gündemine Juventus forması giyen Weston McKennie girdi. Başkan Serdal Adalı’nın, oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle 27 yaşındaki ABD’li futbolcu için girişimde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.
OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNUYOR
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan McKennie, kariyerinde Schalke 04, Leeds United ve Juventus gibi önemli kulüplerde forma giyerek üst düzey liglerde tecrübe kazandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan McKennie’ye Beşiktaş’ın yanı sıra Roma, Milan ve Atletico Madrid’in de ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yüksek enerjisi, pres gücü ve çok yönlü yapısıyla tanınan deneyimli orta saha, teknik ekibin orta sahadaki öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Juventus forması ile bu sezon 28 maça çıkan McKennie 5 gol atarken 2 asist üretti.
(Fanatik)
N’Golo Kante süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. Ancak yönetim, dünyaca ünlü orta saha oyuncusundan vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Al-Ittihad, önce Fenerbahçe ile anlaşmış, daha sonra, “Yerini doldurup öyle satarız” diyerek çark etmişti.
10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giyme konusundaki ısrarı sonrası Suudi ekibinden yeni bir hamle geldi. Sarı-Siyahlılar, 10 milyon Euro karşılığında tecrübeli oyuncuyu satabileceklerini iletti.
SEZON SONU BEDAVA
Ancak Fenerbahçe, kesinlikle bu bedeli ödemeyi düşünmüyor. Kante’nin 34 yaşında olması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, yönetimin yüksek rakamlara çıkmama kararının en önemli nedenleri.
SON PAZARLIK
Kanarya, en fazla 4 milyon Euro civarında bir bedele transferi bitirmek için Al-Ittihad ile son kez pazarlık masasına oturacak. Kante’nin, Suudi ekibinden yeni kontrat için gelen son teklifi yine geri çevirdiği ve Fenerbahçe konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.
(Fanatik)