Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Oulai için Trabzonspor'a teklif yaptı! İşte transferde son durum

FENERBAHÇE'DEN OULAI İÇİN TRABZONSPOR'A TEKLİF!

Trabzonspor'un sezon başında 5,5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin transferi için Süper Lig devleri de karşı karşıya geldi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO + AHMED KUTUCU'YU ÖNERDİ

HT Spor'un önceki gün yaptığı haberde; Galatasaray'ın Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a 25 milyon euro + Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif ettiği belirtilmişti.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ'

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldığı bir canlı yayında G.Saray'dan teklif aldıklarını ancak ortada bir anlaşma bulunmadığını belirterek, "Oulai için beklentimiz 40 milyon euro ve üstü" açıklamasında bulunmuştu.

FENERBAHÇE'DEN 30 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Christ Inao Oulai için Trabzonspor'la temasa geçti.

Ersin Düzen'in haberine göre; Fenerbahçe, Oulai için Bordo-mavililere yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

19 yaşındaki Fildişili orta sahanın transferinde hareketli saatler yaşanıyor.