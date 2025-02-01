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Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği Alvaro Morata transferinde mutlu son yakın.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Alvaro Morata artık Galatasaray'ın futbolcusu. İspanyol golcünün sözleşmesi hazır ve imzaların atılması bekleniyor.
Ayrıca habere göre Galatasaray, Morata'yı bugün İstanbul'a getirmek istiyor.
Beşiktaş'ta Cher Ndour'un geleceği merak ediliyor. PSG, bonservisini elinde bulunduran oyuncusunu geri çağırıp satmayı planlıyordu. İtalyan oyuncunun transferi adına özellikle Torino, yoğun bir çalışma içerisinde. İtalyan ekibi, PSG'ye yaptığı teklifini yükseltti.
12 MİLYON EURO BONSERVİS
La Stampa'nın haberine göre daha önce Cher Ndour transferi için 8 milyon Euro'luk bir teklif sunan Torino, bu teklifi 12 milyon Euro'ya çıkardı. Teklif PSG'ye iletilmiş olsa da Beşiktaş'ın kararı belirleyici olabilir. La Stampa, transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın ikna edilmesi gerektiğini ifade etmekte.
Galatasaray'ın bonservisini alabilmek için çaba gösterdiği Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'in yerine Victor Osimhen'i transfer etmeyi düşünüyor.
Haberde, Giutoli'nin Osimhen'i çok istediği ve yaz aylarında kesinlikle kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.
RENNES DE TALİP
30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.
Beşiktaş, Roma'dan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Samuel Dahl ile ilgileniyor. Empoli'den Liberato Cacace de listede yer alıyor.
(Di Marzio)
Icardi’nin sezonu kapatmasından sonra da ilk 11’de şans bulmakta zorlanan, özellikle Ajax deplasmanında kaçırdığı gol sonrası taraftarlardan tepki gören Batshuayi’ye sürpriz talipler çıktı.
İngiltere’den birkaç kulübün Belçikalı santrfor için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi. Ancak Okan Buruk’un, Batshuayi’nin ayrılığına sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fanatik)
Morata’nın ardından Milan’ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.
YENİ HEDEF BIJOL
Fanatik'in haberine göre, Aslan’ın radarına takılan son stoper Udinese’den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90’lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol’ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.
KOLAY OLMAYACAK
Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinde Arda Turan'ın kadroya dahil edilmesini istediği golcüyle anlaşmaya vardı.
EYÜP'TEN UMUT BOZOK HAMLESİ
Fanatik'in haberine göre, Eyüpspor, Süper Lig'in eski gol kralı Umut Bozok'la anlaşma sağladı.Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyen Umut, formasını kaptırdı ve sezon sonu da tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
GOL KRALI OLMUŞTU!
2021-2022 sezonunda 53 puanla 11. sırada kapatan Kasımpaşa, 67 golle (Alanyaspor ile birlikte) ligin en golcü 3. takımı olurken Umut Bozok, attığı 20 golle hem takımına önemli katkı sağlamış hem de gol krallığını zirvede tamamlamıştı.
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Siyah-Beyazlı yönetim, 23 yaşındaki sol beki Rangers’tan kiralamak istiyor.
Ancak İskoç ekibi, Rıdvan’ı bonservisiyle satmayı planlıyor. Masuaku’nun istikrarsız performansının ardından Beşiktaş, eski oyuncusunu kadrosuna katma peşinde. Rıdvan, Rangers’ta bu sezon 20 maçta 1 asist yaptı. Ayrıca kontratı 2027 yılında sona eriyor.
Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor. Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton’da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi.
Fanatik'in haberine göre, mevcut kadrodan yabancı ayrılıkların başlaması sonrasında başkan Serdal Adalı, resmi teklif sürecini başlatacak. Adalı, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonrasında Southampton’ın kapısı çalınacak.
GÜNDEMDE BAYO DA VAR!
Hücum hattında Ciro Immobile’yi yedekleyecek bir santrfor arayan Beşiktaş’ın gündemine Gineli Mohamed Bayo da girdi. Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Lille takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dün akşam saatlerinde Alvaro Morata'nın transferi konusunda hem kulübü Milan hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmıştı. İspanyol golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.
İtalyan devi, Morata'nın ayrılığına onay vermek için Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna katmayı bekliyordu. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Feyenoord ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda eşleşmesi Santiago Gimenez transferini zorlaştırdı. İki kulüp orta yolu bulmak için gece saatlerine kadar görüşmelerde bulundu.
PÜRÜZ ÇÖZÜLDÜ: "SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI!"
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, TSİ 01.10'da transfere dair en güncel gelişmeyi duyurdu.
Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milan ve Galatasaray, Morata'nın transferi için sözlü anlaşmaya vardı! Morata Galatasaray'a gidiyor. Anlaşma sezon sonuna kadar kiralık şeklinde, ancak 1 yıl uzatma ve satın alma opsiyonu da mevcut. Şu dakikalarda evraklar kontrol ediliyor, sonrasında Morata İstanbul'a doğru yola çıkacak." ifadelerini kullandı.