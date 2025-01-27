Galatasaray'dan transfer bombası! Icardi yerine dünya yıldızı için PSG'yle görüşmeler başladı

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe kayıpsız yoluna devam ediyor. 20. hafta geride kalırken ezeli rakipler hata yapmadı ve üçer puanı hanelerine yazdırdılar. Ligin kalanında daha da kızışacak şampiyonluk yarışında daha da güçlenmek isteyen kulüpler birbiri ardına transferleri açıklıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor da ligi en iyi noktada bitirip Avrupa kupalarına katılmak için savaş veriyor.
Kış transfer dönemi devam ederken Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro takviyelerini sürdürürken günün transfer haberlerini haberimizde derledik...
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro bonservisin yanı sıra 5 milyon Euro’luk da başarı bonusu içeren bir teklifte bulundu.
Teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında ayrılmasını istemediği milli futbolcu için gelen teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi.
Barış Alper sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak. (Habertürk)
Fotbolldirekt'in haberine göre; Beşiktaş, Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ta forma giyen İsveçli santrfor Victor Edvardsen'le ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nun Edvardsen'i çok beğendiğinin altı çizilirken, Moe'nun Molde'yi çalıştırdığı dönemde Edvardsen'i takımına kazandırmak istediği ancak başarılı olamadığı belirtildi.
29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon Go Ahead Eagles formasıyla çıktığı 19 lig maçında 5 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.
Ahmed Kutucu transferine rağmen hem kanat hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan üst düzey bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da, Mikautadze defteri tamamen kapanmasa da Lyon’un uzlaşmaz tavrı nedeniyle zora girdi. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar, Marco Asensio için görüşmeleri hızlandırdı. PSG forması giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Asensio’nun La Liga’dan pek çok talibi var. Fransız basınına göre; Galatasaray da oyuncu için çok ciddi bir opsiyon. Yönetim, opsiyonlu kiralama formülü üzerinden PSG ile pazarlık yapıyor. Diğer yandan yıldız isim ikna edilmeye çalışılıyor.
REAL MADRİD'DEN PSG'YE...
Teknik direktör Okan Buruk, Asensio transferini çok isterken, İspanyol oyuncuyla bizzat görüşme yapması da bekleniyor. Real Madrid kariyerinin ardından sözleşmesi bittikten sonra PSG’ye transfer olan Asensio, bu sezon toplam 16 maçta oynadı fakat 755 dakika şans bulabildi. Asensio 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. (Fanatik)
Portekiz spor gazetesi ABOLA'nın haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sporting forması giyen Marcus Edwards için hamle yapmayı düşünüyor.
Disiplinsizliği neden gözden çıkartılan İngiliz kanat oyuncusunu 10 milyon Euro karşılığında satmayı hedefleyen Sporting'in olası bir kiralama teklifine de sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Sağ bek arayışında olan Galatasaray’da yeni aday Zakaria El Ouahdi.
Genk’te oynayan 23 yaşındaki oyuncuyu sarı kırmızılı kulübün scout ekibi bir süredir takip ediyor. Sağ bek arayışında olan Galatasaray’da yeni aday Zakaria El Ouahdi.
Galatasaray, bu transferi 6-7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitirmeye çalışacak. (Ajansspor)
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın uçuş planlamasının yapıldığı, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Trabzonpor'un sezon başında Belçika takımı Standard Liege'den 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği ancak şu ana kadar beklenen katkıyı alamadağı Denis Dragus'la ilgili ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, bordo mavili formayla 19 maça çıkan ancak takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlayabilen Dragus'tan vazgeçme kararı aldığı ileri sürüldü.
Buna karşın 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiltere Championship'ten Watford ve İtalya Serie A'dan Genoa ile adı anılan hücum oyuncusu hakkındaki son transfer iddiası ise bir Yunan takımından.
Rumen kanalı Digi Sport'un yorumcusu Radu Naum, canlı yayında yaptığı açıklamada, Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'un Denis Dragus'u transfer etmek üzere olduğunu duyurdu. Naum, Dragus'un zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacağını iddia ederek, "Dragus PAOK Selanik'e gelecek. Eğer doğru değilse buraya gelirim, elimi kaldırırım ve 'yanılmışım, özür dilerim' derim. Bunu daha önce yaptım, sorun değil!" diye konuştu.
Beşiktaş yönetiminin transfer planlamasındaki ilk hedef, Paul Onuachu...
Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki 2,01'lik santrfor, Southampton'da mutsuz.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan takımından ayrılmaya hazır olan pivot santrfor için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapmaya hazırlanıyor.
Yüksek hava hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Onuachu için resmi temasların bu hafta içinde başlaması bekleniyor. (Fanatik)
Ukrayna ekibi ise 10 milyon Euro’luk beklentisi 7.5-8 milyon Euro seviyelerine düşürdü. Ancak hâlâ kulüpler arasında fark var. Başkan Ertuğrul Doğan, Zubkov transferinde imkanları sonuna kadar zorluyor. Bu mevki için bir diğer aday; Jonathan Ikone... Fiorentina ile 5 taksit halinde 5 milyon Euro bonservis üzerinden el sıkışılmıştı. Fakat oyuncu hala kararsız.
IKONE KARAR VERECEK
MLS’ten teklifler alan Fransız yıldızı, Torino ile Paris FC de çok istiyor. Bordo-Mavililer, bu hafta oyuncu cephesiyle bir kez daha görüşecek, kararını vermesi söylenecek. Trabzonspor’da hafta içinde kanat transferinin netleşmesi planlanıyor. Listede başka alternatiflerin de olduğu öğrenildi.
KOTA TAKAİ RADARA GİRDİ
Stoper hattına genç ve satış potansiyeli yüksek bir transfer gerçekleşecek. Japonya’da Kawasaki forması giyen Kota Takai, radara girdi. 20 yaşındaki başarılı savunmacı, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Kawasaki’nin, 1 yıl kontratı kalan Takai’ye yeni sözleşme teklif ettiği belirtilirken, oyuncunun pek çok talibi bulunuyor. Teknik heyetin vereceği rapora göre Trabzonspor Yönetimi bu transferde harekete geçebilir.(Fanatik)
Foot Mercato'nun haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rennes forması giyen Mikayil Faye için devreye girdi.
Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Senegalli stoperi bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği, Faye'nin de düzenli forma giyemediği için Rennes'den ayrılmak istediği belirtildi.
Teknik direktör Sampaoli'nin onay vermesi halinde, Rennes'in stoper arayışlarına başlayacağı ve yerini doldurduktan sonra Faye'nin ayrılığına onay vereceği kaydedildi.