Galatasaray'dan transfer bombası! Icardi yerine dünya yıldızı için PSG'yle görüşmeler başladı

GALATASARAY'DAN ASENSIO ATAĞI

Ahmed Kutucu transferine rağmen hem kanat hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan üst düzey bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da, Mikautadze defteri tamamen kapanmasa da Lyon’un uzlaşmaz tavrı nedeniyle zora girdi. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar, Marco Asensio için görüşmeleri hızlandırdı. PSG forması giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Asensio’nun La Liga’dan pek çok talibi var. Fransız basınına göre; Galatasaray da oyuncu için çok ciddi bir opsiyon. Yönetim, opsiyonlu kiralama formülü üzerinden PSG ile pazarlık yapıyor. Diğer yandan yıldız isim ikna edilmeye çalışılıyor.



REAL MADRİD'DEN PSG'YE...

Teknik direktör Okan Buruk, Asensio transferini çok isterken, İspanyol oyuncuyla bizzat görüşme yapması da bekleniyor. Real Madrid kariyerinin ardından sözleşmesi bittikten sonra PSG’ye transfer olan Asensio, bu sezon toplam 16 maçta oynadı fakat 755 dakika şans bulabildi. Asensio 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. (Fanatik)