EDERSON,FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Transferde gaza basan Fenerbahçe, kalesini de dünyaca ünlü bir isimle takviye ediyor.

KEREM VE ASENSİO İSTANBUL'DA

Dün önce Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıklayan Fenerbahçe, sabaha karşı Marco Asensio'yu da imza için İstanbul'a getirdi. Mourinho sonrası kadroya takviye için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bir ismi daha bitirmek üzere.

CİTY, G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!

Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da talip olduğu Manchester City’nin kalecisi Ederson’un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz kulübü, en az 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği 32 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini reddetti.