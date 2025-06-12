SANE MİSİLLEMESİ HEUNG-MİN SON

Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürse de henüz kimseye imza attıramadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon planlamasında kanatlara dikkat çekerek, “Takımı hızlandıracağız” demişti.





Fanatik'in haberine göre Leroy Sane için uzun süren girişimler sonuçsuz kaldı. Alman yıldızın Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim farklı yıldızlara yöneldi.





SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATTI AMA...

Tottenham’ın yıldızı, ocak ayında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu buna rağmen ayrılma kararı aldı ve bunu kulübüne bildirdi. Son’un bu hamlesi sonrası birçok kulüp harekete geçti. Dortmund ve Glasgow Rangers’ın yanı sıra ülkesinden Seongnam ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’ın Güney Koreli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile birlikte bu takımların da teklif yapmaları bekleniyor.





AZİZ YILDIRIM İSTİYORDU

Son’un şimdilik Avrupa dışına çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi. Bu nedenle ülkesine dönmesi beklenmiyor. Ancak Al-Hilal’in yapacağı maaş teklifi, Avrupa’da kalma planını gözden geçirmesine neden olabilir. Sarı-Lacivertliler’in, Dortmund ve Rangers’tan çok daha iyi mali şartlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki seçimde aday olan Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyordu. Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde ilk imzanın Güney Koreli yıldızdan geleceği öne sürülüyordu.