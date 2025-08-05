BARIŞ ALPER VE SARA İÇİN TALEP 80 MİLYON EURO!

Galatasaray, bırakmak istemediği iki starı için astronomik bonservis bedelleri belirledi. Takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’a özellikle İngiltere Premier Ligi’nden teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon da Milli futbolcuyu isteyen Ada kulüpleri, bu yaz döneminde tekliflerini de artırmış durumda. Kulübe yakın kaynaklara göre Barış Alper için gözden çıkarılan rakamlar 25 milyon Euro civarında. Ancak başkan Dursun Özbek, Barış’ın mutlaka takımda kalmasını istiyor. Bunun için genç oyuncuya tam olarak 40 milyon Euro fiyat biçildi. Barış ise her ne kadar kulübe baskı yapmasa da İngiltere’den gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

Sara konusunda da benzer gelişmeler yaşanıyor. Daha önce İngiltere’de forma giyen Brezilyalı futbolcuya yine Ada’dan talipler var. Galatasaray’ın 18 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı 26 yaşındaki orta sahaya yine 25 milyon Euro civarında teklifler geldiği öğrenildi. Bu kez de teknik patron Okan Buruk, Sara’nın takımdan ayrılmasına karşı çıktı. Yönetim de Sambacı’yı isteyen kulüplere 40 milyon Euro’luk talepte bulunarak, bu rakamın karşılanması durumunda orta sahaya çok daha iyi bir takviye yapma kararı aldı ve bu düşünceyi Okan hocayla da paylaştı.

(Fanatik)