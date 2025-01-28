RASHFORD, GALATASARAY'DAN SÜRE İSTEDİ

Galatasaray, yeni hocası Amorim’le de anlaşamayan ve kadro dışı kalan Marcus Rashford’ı kiralamak üzere bir kez daha devrede. Üstelik Cim Bom bu defa Rashford’ın sezonun ikinci yarısındaki tüm alacaklarını karşılamayı kabul etti. Böylece United’la anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki yıldızla da el sıkıştığı ve artık aradaki ‘tek’ pürüzün giderilmesini beklediği öğrenildi.

Bilindiği üzere Rashford gözden çıkarıldığı andan itibaren çok sayıda kulüp bu transfer için devreye girmişti. Şu ana kadar bu kulüplerle herhangi bir mutabakat sağlanamadı. Ancak son olarak Barcelona’nın Rashford konusunda temaslarda bulunduğu belirlendi.

Fanatik'in haberine göre, İngiliz yıldız, İspanyol deviyle sözleşme masasından olumsuz bir sonuçla kalkarsa Galatasaray’ın bu transferi bitirme ihtimali çok yüksek görünüyor. Rashford’ın bu nedenle Sarı-Kırmızılılar’dan süre talebinde bulunduğu belirtiliyor.