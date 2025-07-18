F.BAHÇE'DE ONYEDIKA GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika’yı gündemine aldı. Teknik direktör Mourinho’nun Nijeryalı ön liberoyu kadrosunda görmek istediği öğrenilirken, Fenerbahçe Yönetimi de 23 yaşındaki oyuncunun maliyetini araştırmaya başladı. Fizik gücü, dinamizmi ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Onyedika, geçen sezon Club Brugge formasıyla Belçika Ligi ve Avrupa kupalarında 40’tan fazla maça çıktı. Orta sahada hem savunma katkısı hem de topu yönlendirme konusunda etkili bir performans ortaya koyan genç yıldız, Jose Mourinho’nun oyun planında Fred ile birlikte merkezde görev alabilecek potansiyele sahip.

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun kulübüyle olan sözleşme detaylarını incelerken, transferin mali boyutunu da değerlendiriyor. Club Brugge, Onyedika için yaklaşık 12-15 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep edebilir. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor. Takas veya bonuslarla dolu teklif hazırlıkları sürüyor. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan ilk temaslarda olumlu geri dönüşler alınırken, Onyedika’nın da Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Nijeryalı yıldız, Avrupa vitrininde kendisini gösterebileceği ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamaya istekli. Fenerbahçe’nin bu transferde önümüzdeki günlerde resmi adım atması bekleniyor. Mourinho’nun da süreci yakından takip ettiği ve yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki enerji ve tempo problemini çözmek için bu transferi kilit hamle olarak görüyor.





(Fanatik)