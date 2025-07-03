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Napoli, Nijeryalı oyuncunun İtalya içindeki fiyatını belirledi.
Yeni sezonda Victor Osimhen’i kesinlikle kadroda düşünmeyen ve talibi çıkana kadar genç takıma gönderme kararı alan Napoli’nin, Nijeryalı golcü için İtalyan kulüplerinden 80 milyon Euro istediği öğrenildi.
TuttoMercato’nun haberine göre Napoli, oyuncunun İtalya içinde transferi için 80 milyon Euro’dan az bir bonservis bedeli kabul etmeyecek.
Bu rakam 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Napoli’nin G.Saray ile yaptığı pazarlıklarda ise rakaman 60-65 milyon Euro seviyelerinde olduğu biliniyor.
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Inter'in İsviçreli file bekçisiyle ilgileniyor.
Fernando Muslera’nın vedasının ardından kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray, Chelsea’li Djordje Petrovic transferinde bir türlü istenen ilerlemeyi kaydedemeyince ibreyi İnter’in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer’e çevirdi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, İnter’de düzenli olarak forma giyiyor ve uluslararası tecrübesiyle biliniyor. Bu da Sommer’i Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kaleci arayan Galatasaray için ideal bir seçenek yapıyor. Serie A devi İnter’le 1 yıllık sözleşmesi kalan Sommer’e 4 milyon Euro değer biçiliyor.
Djordjevic Sunderland’e gidiyor
Sommer'in en büyük eksisi ise ilerleyen yaşı nedeniyle kısa vadeli bir çözüm olması... Sarı kırmızılı yönetimin ilk tercihinin Djordje Petrovic olduğu biliniyordu ancak genç Sırp kaleciye 20 milyon Euro değer biçilmesi, bütçesinin büyük kısmını Osimhen transferi için hazır tutan Galatasaray’a yüksek geliyordu. G.Saray-Chelsea görüşmelerinin sürüncemede kalmasını iyi değerlendiren Sunderland, Petrovic için Londra ekibine 25 milyon Euro teklif etti. Hem Chelsea hem de oyuncu bu teklifi kabul edince G.Saray yarıştan çekildi.
Portekiz'in yüksek trajlı gazetesi A Bola, geçtiğimiz hafta Orkun ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti. Milli futbolcunun birkaç gündür Galatasaraylı yöneticilerle temasta olduğu, hatta menajerinin bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek kulüple bir transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.
Kolay olmayacak
Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Orkun’un menajeri bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek Sarı-Kırmızılı yönetimle bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftaya kadar adı Cim Bom’un orta saha adayları arasında yer almayan Orkun Kökçü konusunda yaşanan bu gelişme, Galatasaray’ın transferdeki yol haritasını değiştirecek kadar önemli. Ancak bu süreçte Aslan’ın işi hiç de kolay olmayacak.
Sözleşmesi var
Orkun her ne kadar ayrılığı kafasına koysa da Benfica ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2023 yazında Feyenoord’dan 30 milyon Euro’ya transfer edilen genç orta sahanın şu anki piyasa değeri de 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Galatasaray Yönetimi, Orkun’un temsilcisiyle görüştükten sonra ortaya çıkacak tabloya göre Benfica’nın kapısını çalabilir.
İlk formül belli
A Milli Takım’ın da yıldızları arasında yer alan Orkun Kökçü’nün satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle Sarı-Kırmızılı formayı giymesi en yakın olasılıklar arasında gösteriliyor. (Fanatik)
Ciro Immobile ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Yönetim son olarak Norveçli teknik adamın planlarında yer almayan Alex-Oxlade Chamberlain ile masaya oturdu.
Son senesine giren ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan İngiliz yıldızla 1.5 milyon Euro'luk fesih bedelinde el sıkışıldı.
(HT Spor)
Beşiktaş'ın, Norveçli sağ beki Jonas Svensson’a Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor talip oldu.
Körfez ekibinin, Beşiktaş’a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Sağ bek için yeni isimlerle görüşen Siyah-Beyazlılar’ın, Norveçli Svensson’un gidişine onay vereceği öğrenildi.
(Fanatik)
Fenerbahçe’den kimlerin takıma katılacağı merakla beklenirken, bir yandan da takımdaki oyunculara ilgi var.
Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen’in, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür’ün peşinde olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, her iki bekte ve stoperde görev yapabilen 26 yaşındaki savunmacı için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.
Fenerbahçenin milli yıldızına dev talip Erik ten Hag özellikle istedi
Almanca avantajı
Bayer Leverkusen, Avusturya doğumlu Mert’in ana dili gibi Almanca konuşmasını da avantaj olarak görüyor.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Mert Müldür, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Milli yıldızın piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.