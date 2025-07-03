INTER'DEN YANN SOMMER KARARI

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Inter'in İsviçreli file bekçisiyle ilgileniyor.

Fernando Muslera’nın vedasının ardından kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray, Chelsea’li Djordje Petrovic transferinde bir türlü istenen ilerlemeyi kaydedemeyince ibreyi İnter’in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer’e çevirdi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, İnter’de düzenli olarak forma giyiyor ve uluslararası tecrübesiyle biliniyor. Bu da Sommer’i Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kaleci arayan Galatasaray için ideal bir seçenek yapıyor. Serie A devi İnter’le 1 yıllık sözleşmesi kalan Sommer’e 4 milyon Euro değer biçiliyor.

Djordjevic Sunderland’e gidiyor

Sommer'in en büyük eksisi ise ilerleyen yaşı nedeniyle kısa vadeli bir çözüm olması... Sarı kırmızılı yönetimin ilk tercihinin Djordje Petrovic olduğu biliniyordu ancak genç Sırp kaleciye 20 milyon Euro değer biçilmesi, bütçesinin büyük kısmını Osimhen transferi için hazır tutan Galatasaray’a yüksek geliyordu. G.Saray-Chelsea görüşmelerinin sürüncemede kalmasını iyi değerlendiren Sunderland, Petrovic için Londra ekibine 25 milyon Euro teklif etti. Hem Chelsea hem de oyuncu bu teklifi kabul edince G.Saray yarıştan çekildi.