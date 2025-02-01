DJIKU'YA TEKLİF VAR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ

Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.

RENNES DE TALİP

30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.