F.BAHÇE ISMAILA SARR'I BİTİRİYOR

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler bir transferde mutlu sona çok yaklaştı.

SARR İLE ANLAŞMA TAMAM

Yönetimin bir süredir temasta olduğu isimlerden biri de Ismaila Sarr’dı. Hücum hattının her bölgesinde oynayan ve tam bir joker olan Senegalli yıldız ile prensip anlaşmasına varıldı.

PALACE'DAN İLK TEKLİFE RET

Sıra Crystal Palace’a geldi. İngiliz ekibi, 20 milyon Euro’luk ilk teklifi yeterli bulmadı. Bordo-Mavililer, geçen sezonki 21 gollük performansının ardından Dünya Kupası’nda da 4 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Sarr için çok daha iyi bir bedel talep ediyor. İngiliz basınına göre Palace, 40 milyon Euro’nun altına inmeyebilir.

İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuyu ‘alternatif’ olarak görüyor. Ancak İsmail Kartal’ın Sarr’ı çok beğendiği ve kadroda görmeyi çok istediği kaydedildi. Yönetim, Leao ve Rashford için yaptığı girişimlerden sonuç alamazsa, Senegalli oyuncu için teklifini artırabilir. (Fanatik)