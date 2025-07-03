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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray’da Victor Osimhen'in alternatifi bulundu! Transferi için ilk temas...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Galatasaray’da Victor Osimhenin alternatifi bulundu Transferi için ilk temas...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 19:52

Türkiye'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemiyle birlikte Süper Lig devleri bombaları arka arkaya patlatıyor. Önümüzdeki sezon taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe Jhon Duran'ı, Beşiktaş Tammy Abraham'ı, Trabzonspor ise Paul Onuachu'yu açıkladı. Üst üste 4. kez zafere ulaşmak isteyen Galatasaray ise Leroy Sane'yi duyururken Muslera'nın yerini doldurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Süper Lig'de günün kritik transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden takip ediyoruz. İşte günün transfer haberleri...

OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ BULUNDU
OSIMHENİN ALTERNATİFİ BULUNDU

Galatasaray, Victor Osimhen'in kalmadığı senaryo için Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.

 

Geçtiğimiz sezonda 47 maçta forma giyen Mikautadze, 17 gol 11 asistlik performans sergiledi.(HT Spor)

ASENSIO'NUN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL
ASENSIONUN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL

Fenerbahçe'nin Asensio için yaptığı teklif PSG tarafından kabul edildi. Ancak oyuncunun önceliği Süper Lig değil.(L'Equipe)

FENERBAHÇE, OOSTERWOLDE İLE ANLAŞMAYA YAKIN!
FENERBAHÇE, OOSTERWOLDE İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzatma konusunda yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe kat etti. Taraflar anlaşmaya yakın.

TARIK ÇETİN FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
TARIK ÇETİN FENERBAHÇEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin'i kadrosuna katmak üzere.

 

Sarı-Lacivertliler, Tarık Çetin'i 3. Kaleci olarak düşünüyor.

 

[HT Spor]

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!
FENERBAHÇEDE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Gündemdeki isimler Milan Skriniar ve Kyle Walker. İki futbolcuyla da görüşmeler devam ederken, sol bek transferi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Oosterwolde’yi sol stoper olarak değerlendirecek olan Jose Mourinho, savunmanın soluna takviye yapılmasını istedi. O bölgedeki tek alternatifin Levent Mercan olması sebebiyle sarı lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de geçen sezon savunmanın solunda ağırlıklı olarak Filip Kostic forma giymişti. Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösteren futbolcunun, İtalyan ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeme durumu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Sırp oyuncunun durumunu da yakından takip edecek.

(TRT Spor)

OSIMHEN JUVENTUS'A
OSIMHEN JUVENTUSA

Juventus Sportif Direktörü Comolli ve Teknik Direktör Igor Tudor gelecek sezon için forvet hattını belirledi.

Buna göre Vlahovic ve Muani ile yola devam edilmeyecek.

Jonathan David ile anlaşan Juventus, forvet ikilisi olarak Kanadalı golcünün yanına Victor Osimhen’i getirmek istiyor.

[La Gazzetta dello Sport]

VER 80 MİLYONU, AL OSİMHEN'İ!
VER 80 MİLYONU, AL OSİMHENİ

Napoli, Nijeryalı oyuncunun İtalya içindeki fiyatını belirledi.

Yeni sezonda Victor Osimhen’i kesinlikle kadroda düşünmeyen ve talibi çıkana kadar genç takıma gönderme kararı alan Napoli’nin, Nijeryalı golcü için İtalyan kulüplerinden 80 milyon Euro istediği öğrenildi.

TuttoMercato’nun haberine göre Napoli, oyuncunun İtalya içinde transferi için 80 milyon Euro’dan az bir bonservis bedeli kabul etmeyecek.

Bu rakam 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Napoli’nin G.Saray ile yaptığı pazarlıklarda ise rakaman 60-65 milyon Euro seviyelerinde olduğu biliniyor.

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INTER'DEN YANN SOMMER KARARI
INTERDEN YANN SOMMER KARARI

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Inter'in İsviçreli file bekçisiyle ilgileniyor.

Fernando Muslera’nın vedasının ardından kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray, Chelsea’li Djordje Petrovic transferinde bir türlü istenen ilerlemeyi kaydedemeyince ibreyi İnter’in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer’e çevirdi. 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, İnter’de düzenli olarak forma giyiyor ve uluslararası tecrübesiyle biliniyor. Bu da Sommer’i Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kaleci arayan Galatasaray için ideal bir seçenek yapıyor. Serie A devi İnter’le 1 yıllık sözleşmesi kalan Sommer’e 4 milyon Euro değer biçiliyor.

Djordjevic Sunderland’e gidiyor

Sommer'in en büyük eksisi ise ilerleyen yaşı nedeniyle kısa vadeli bir çözüm olması... Sarı kırmızılı yönetimin ilk tercihinin Djordje Petrovic olduğu biliniyordu ancak genç Sırp kaleciye 20 milyon Euro değer biçilmesi, bütçesinin büyük kısmını Osimhen transferi için hazır tutan Galatasaray’a yüksek geliyordu. G.Saray-Chelsea görüşmelerinin sürüncemede kalmasını iyi değerlendiren Sunderland, Petrovic için Londra ekibine 25 milyon Euro teklif etti. Hem Chelsea hem de oyuncu bu teklifi kabul edince G.Saray yarıştan çekildi.

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ORKUN KÖKÇÜ İÇİN GALATASARAY İDDİASI
ORKUN KÖKÇÜ İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Portekiz'in yüksek trajlı gazetesi A Bola, geçtiğimiz hafta Orkun ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti. Milli futbolcunun birkaç gündür Galatasaraylı yöneticilerle temasta olduğu, hatta menajerinin bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek kulüple bir transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Kolay olmayacak

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Orkun’un menajeri bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek Sarı-Kırmızılı yönetimle bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftaya kadar adı Cim Bom’un orta saha adayları arasında yer almayan Orkun Kökçü konusunda yaşanan bu gelişme, Galatasaray’ın transferdeki yol haritasını değiştirecek kadar önemli. Ancak bu süreçte Aslan’ın işi hiç de kolay olmayacak.

Sözleşmesi var

Orkun her ne kadar ayrılığı kafasına koysa da Benfica ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2023 yazında Feyenoord’dan 30 milyon Euro’ya transfer edilen genç orta sahanın şu anki piyasa değeri de 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Galatasaray Yönetimi, Orkun’un temsilcisiyle görüştükten sonra ortaya çıkacak tabloya göre Benfica’nın kapısını çalabilir.

İlk formül belli

A Milli Takım’ın da yıldızları arasında yer alan Orkun Kökçü’nün satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle Sarı-Kırmızılı formayı giymesi en yakın olasılıklar arasında gösteriliyor. (Fanatik)

BEŞİKTAŞ'TA CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILIYOR!
BEŞİKTAŞTA CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ciro Immobile ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim son olarak Norveçli teknik adamın planlarında yer almayan Alex-Oxlade Chamberlain ile masaya oturdu.

Son senesine giren ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan İngiliz yıldızla 1.5 milyon Euro'luk fesih bedelinde el sıkışıldı.

(HT Spor)

KOCAELİSPOR, SVENSSON İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
KOCAELİSPOR, SVENSSON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş'ın, Norveçli sağ beki Jonas Svensson’a Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor talip oldu.

Körfez ekibinin, Beşiktaş’a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Sağ bek için yeni isimlerle görüşen Siyah-Beyazlılar’ın, Norveçli Svensson’un gidişine onay vereceği öğrenildi.

(Fanatik)

BARIŞ ALPER YERİNE VEGA!
BARIŞ ALPER YERİNE VEGA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6 aydır izlediği Alexis Vega'yı yönetimden istedi.

Barış Alper yerine oyuncunun transferi bekleniyor. Oyuncunun bonservisi ve ayrıntılar belli oldu. 

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BAYER LEVERKUSEN MERT MÜLDÜR'E TALİP
BAYER LEVERKUSEN MERT MÜLDÜRE TALİP

Fenerbahçe’den kimlerin takıma katılacağı merakla beklenirken, bir yandan da takımdaki oyunculara ilgi var.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen’in, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür’ün peşinde olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, her iki bekte ve stoperde görev yapabilen 26 yaşındaki savunmacı için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Fenerbahçenin milli yıldızına dev talip Erik ten Hag özellikle istedi

Almanca avantajı

Bayer Leverkusen, Avusturya doğumlu Mert’in ana dili gibi Almanca konuşmasını da avantaj olarak görüyor.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Mert Müldür, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Milli yıldızın piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineOSIMHEN'İN ALTERNATİFİ BULUNDU
timelineASENSIO'NUN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL
timelineFENERBAHÇE, OOSTERWOLDE İLE ANLAŞMAYA YAKIN!
timeline TARIK ÇETİN FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
timelineFENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!
timelineOSIMHEN JUVENTUS'A
timelineVER 80 MİLYONU, AL OSİMHEN'İ!
timelineINTER'DEN YANN SOMMER KARARI
timelineORKUN KÖKÇÜ İÇİN GALATASARAY İDDİASI
timelineBEŞİKTAŞ'TA CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILIYOR!
timelineKOCAELİSPOR, SVENSSON İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
timelineBARIŞ ALPER YERİNE VEGA!
timelineBAYER LEVERKUSEN MERT MÜLDÜR'E TALİP
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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