Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Sözleşmesinde ocakta transfere ilişkin madde var

"GUARDİOLA'NIN TARZINI BEĞENİYORUM"

"Yaşanmış şeyler önemli ama o kadar şey değişiyor ki, 10 sene öneyle bugün arasında çok fark var. Her jenerasyon farklı oluyor. İşte 30 sene önce başka, 20, 10 sene önce başka, şimdi başka. Her şeye bir an önce adapte olmak gerekiyor. Birikimler, yaşananlar önemli ama hep farklı oyuncu geliyor. 20 farklı karakter geliyor. Onlarla ne yapacaksınız? Profesyonel mi, takımla birlikte mi, her şey farklı. Eskiden çok az yabancı vardı. Dünyada böyle farklı gelen hocalar var bana; Guardiola'nın tarzını beğeniyorum, hep bir şey icat ediyor. Şimdi tıkandı, 4 maçı kaybetti. Başlarken bir şey yapacak farklı."