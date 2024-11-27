×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk, yıldız ismin sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı | 'Fenerbahçe maçını takip etmiştik'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi
Galatasarayda Okan Buruk, yıldız ismin sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı | Fenerbahçe maçını takip etmiştik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 22:19

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdulkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında AZ Almaar ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında AZ Almaar ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Abdulkerim Bardakcı açıklamalar yaptı.

"YUNUS, MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"
YUNUS, MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Okan Buruk: "Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı farklı yerlerde oynatabiliyoruz. Sallai de öyle bir oyuncu. Yarın için bu oyuncularla ilgili düşüncelerimiz var. Yunus, milli takımda önde önemli işler yaptı. Oyun içi bazen sistemi değiştirebiliyoruz. Yunus'u önde etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz." 

 

ZIYECH TAKIMDA KALACAK MI?
ZIYECH TAKIMDA KALACAK MI

Okan Buruk: "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez." 

"MERTENS HER YIL GENÇLEŞİYOR"
MERTENS HER YIL GENÇLEŞİYOR

Okan Buruk: "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz." 

"BU TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN BİRİYİZ"
BU TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN BİRİYİZ

Abdülkerim Bardakcı: "Zor bir maç olacağınız biliyoruz. Analizimizi yaptık. Kazanmak istiyoruz. Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz. Bu maçı kazanıp adım adım gitmek istiyoruz. Bütün stoperlerimiz çok kıymetli. Stopere kim gelirse gelsin diğerini aratmıyor. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Beni de rahatlatıyor. Umarım uzun süre onunla oynarım."

"FENERBAHÇE MAÇINI TAKİP ETMİŞTİK"
FENERBAHÇE MAÇINI TAKİP ETMİŞTİK

Okan Buruk: "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline"YUNUS, MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"
timelineZIYECH TAKIMDA KALACAK MI?
timeline"MERTENS HER YIL GENÇLEŞİYOR"
timeline"BU TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN BİRİYİZ"
timeline"FENERBAHÇE MAÇINI TAKİP ETMİŞTİK"
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!