Galatasaray'da Okan Buruk, yıldız ismin sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı | 'Fenerbahçe maçını takip etmiştik'

"MERTENS HER YIL GENÇLEŞİYOR"

Okan Buruk: "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz."