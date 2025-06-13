F.BAHÇE'DEN NEYMAR'A 1+1 YILLIK TEKLİF İDDİASI

İstanbul devi transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptı.





FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Yönetim, büyük bir umutsuzluk içinde olan taraftarları ayağa kaldıracak, tüm dünyada büyük sansasyon yaratacak, formaları yok satacak bir isme imza attırmak istiyordu. Bu anlamda Sarı-Lacivertliler, Neymar’a yöneldi. Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025’in sonuna kadar kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor.





YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR

Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle transferi risk olarak görülebilir. Ancak dünyaca ünlü hücum oyuncunun yeni sezonda çok büyük bir kişisel hedefi var: 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer alabilmek. 33 yaşındaki futbolcu bu nedenle yeni sezona fazlasıyla önem veriyor ve adeta yeniden doğmak istiyor.





1+1 YILLIK CÖMERT TEKLİF

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulübün daha Neymar ile temas kurduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.





SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar, toplam 14 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.