Galatasaray'da Dursun Özbek 4. kez başkan seçildi! Tüm sandıklar açıldı

Galatasaray'da Dursun Özbek 4. kez başkan seçildi! Tüm sandıklar açıldıGüncelleme Tarihi:
4. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek bir teşekkür konuşması yaptı. Özbek şu sözleri kullandı, "Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"
Sayılan 12. sandık sonucunda 1780 oy alan Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün yapılan ve tek aday olarak girdiği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 4. kez başkan seçildi.
2 bin 79 kişinin oy kullandığı seçimde sandıkların kapanmasının ardından oyların sayım sürecine geçildi.
Galatasaray'ın Olağan Seçim Toplantısı'nda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçiliyor. Genel Kurulda toplam 2079 üye oy kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyunu kullandı. Terim, 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 1 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Dursun Özbek, "Bu Seçim Galatasaray'a hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek" dedi.
Aynı sandıkta Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de oylarını kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor.
Genel kurulda oy verme işlemi başladı.Seçimde yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Olağan seçim toplantısında toplam 12 sandık bulunuyor.
Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. Başkan Dursun Özbek, 1 numaralı sandıkta oyunu verecek.
Dursun Özbek: "Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu. Genel kurulun bize verdiği mesaj şu; Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım."
Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara
Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Mevcut başkan Dursun Özbek’in tek aday gireceği seçimde, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.
Galatasaray’da başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde toplam 8 yıl 7 ay koltukta oturmuş olacak.
Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.