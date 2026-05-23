Galatasaray'da Dursun Özbek 4. kez başkan seçildi! Tüm sandıklar açıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 17:39

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçim tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, 1780 geçerli oyla 4. kez Galatasaray Başkanı seçildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
4. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek bir teşekkür konuşması yaptı. Özbek şu sözleri kullandı, "Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
12 SANDIKTA 1780 OY ALDI

Sayılan 12. sandık sonucunda 1780 oy alan Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı oldu.

DURSUN ÖZBEK 4. KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün yapılan ve tek aday olarak girdiği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 4. kez başkan seçildi.

9. VE 10. SANDIK SONUÇLARI
7. VE 8. SANDIKLARIN SONUÇLARI
5. VE 6. SANDIKLARIN SONUÇLARI
3. VE 4. SANDIKLARIN SONUÇLARI
1. VE 2. SANDIKLARIN SONUÇLARI
OY SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2 bin 79 kişinin oy kullandığı seçimde sandıkların kapanmasının ardından oyların sayım sürecine geçildi.

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Galatasaray'ın Olağan Seçim Toplantısı'nda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçiliyor. Genel Kurulda toplam 2079 üye oy kullandı.

FATİH TERİM OYUNU KULLANDI
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyunu kullandı. Terim, 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

KUPALAR SERGİLENİYOR
DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 1 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Dursun Özbek, "Bu Seçim Galatasaray'a hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek" dedi.

Aynı sandıkta Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de oylarını kullandı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI!
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor.

Genel kurulda oy verme işlemi başladı.Seçimde yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Olağan seçim toplantısında toplam 12 sandık bulunuyor.

Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. Başkan Dursun Özbek, 1 numaralı sandıkta oyunu verecek.

"SEÇİM GÜNLERİ GALATASARAY'IN BAYRAM GÜNLERİDİR"
Dursun Özbek: "Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu. Genel kurulun bize verdiği mesaj şu; Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım."

GENEL KURUL BAŞLADI
Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

DURSUN ÖZBEK'İN YENİ YÖNETİM KURULU

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara
Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Mevcut başkan Dursun Özbek’in tek aday gireceği seçimde, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Galatasaray’da başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde toplam 8 yıl 7 ay koltukta oturmuş olacak.

SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

