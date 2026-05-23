Galatasaray'da Dursun Özbek 4. kez başkan seçildi! Tüm sandıklar açıldı

DURSUN ÖZBEK'TEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

4. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek bir teşekkür konuşması yaptı. Özbek şu sözleri kullandı, "Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"