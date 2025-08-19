BEŞİKTAŞ'TAN SOL KANAT OPERASYONU

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde olan Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda mutabakata varan Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Sassuolo ile zorlu bir pazarlık sürecine girdi. İtalyan ekibi, transferin ilk aşamasında 20 milyon Euro talep ederek yüksek bir bedel belirledi.

Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı makul seviyelere çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki temasların yoğun şekilde devam ettiği ve önümüzdeki günlerde önemli bir ilerleme kaydedilmesinin beklendiği öğrenildi. Yönetim, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırarak kanat bölgesindeki eksikliği gidermeyi planlıyor.

RIDVAN YILMAZ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer önemli isim ise eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz. Rangers forması giyen genç sol bek için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle görüşmeler hızlandı. 23 yaşındaki milli futbolcu, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakarken, siyah-beyazlı yönetim de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Rangers kulübü, pazarlıklarda kapıyı 4-5 milyon Euro seviyesinden açtı.

Ancak Beşiktaş, daha düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Rıdvan’ın İstanbul’a dönme isteği de yönetimin elini güçlendiriyor. Transferin son günlerine kadar masada olacak bu operasyonun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

YÖNETİM KARARLI!

Beşiktaş, hem Lauriente hem de Rıdvan transferlerinde son viraja girerken, yönetim taraftara güçlü bir kadro sunmayı amaçlıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Avrupa arenasında iddialı bir takım kurmak için yoğun mesai harcarken, transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağı belirtiliyor.

(Fanatik)