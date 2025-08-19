Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez'in transferinde sona yaklaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bugün tamamlayabilir.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Milli futbolcu için KAP açıklaması her an yapılabilir.
Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor’un gündemine gelen orta sahalardan biri de; Renato Sanches. Menajerler tarafından teklif edilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, PSG’den ayrılacak.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Benfica forması giyen Sanches, 21 maçta 634 dakika oynayabilmişti. Sakatlıklar nedeniyle son yıllarda ciddi sıkıntı çeken Sanches konusunda detaylı araştırma yapılıyor.
KARARI FATİH TEKKE VERECEK
Oyuncunun sakatlık geçmişi kafalarda soru işareti bırakırken, Sanches’in son durumuyla alakalı sağlık raporlarının incelendiği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin vereceği son karara göre yönetim harekete geçecek.
(Fanatik)
Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde olan Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda mutabakata varan Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Sassuolo ile zorlu bir pazarlık sürecine girdi. İtalyan ekibi, transferin ilk aşamasında 20 milyon Euro talep ederek yüksek bir bedel belirledi.
Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı makul seviyelere çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki temasların yoğun şekilde devam ettiği ve önümüzdeki günlerde önemli bir ilerleme kaydedilmesinin beklendiği öğrenildi. Yönetim, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırarak kanat bölgesindeki eksikliği gidermeyi planlıyor.
RIDVAN YILMAZ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer önemli isim ise eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz. Rangers forması giyen genç sol bek için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle görüşmeler hızlandı. 23 yaşındaki milli futbolcu, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakarken, siyah-beyazlı yönetim de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Rangers kulübü, pazarlıklarda kapıyı 4-5 milyon Euro seviyesinden açtı.
Ancak Beşiktaş, daha düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Rıdvan’ın İstanbul’a dönme isteği de yönetimin elini güçlendiriyor. Transferin son günlerine kadar masada olacak bu operasyonun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
YÖNETİM KARARLI!
Beşiktaş, hem Lauriente hem de Rıdvan transferlerinde son viraja girerken, yönetim taraftara güçlü bir kadro sunmayı amaçlıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Avrupa arenasında iddialı bir takım kurmak için yoğun mesai harcarken, transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağı belirtiliyor.
(Fanatik)
UEFA’ya kadro bildirmek için son 2 haftaya girilirken transferde daha somut adımlar atmaya başlayan Galatasaray'ın gündemi yoğun.
İLK HEDEF EDERSON
Galatasaray ilk olarak kaleci arayışlarını sonlandırmak istiyor. Bu doğrultuda Ederson’la yıllık 7 milyon Euro karşılığında anlaşan Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda Manchester City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde Ada’dan gelen haberlerde City’nin 25 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu haberi kısa sürede yalanladı. Galatasaray, 31 yaşındaki eldiven için 10 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda, İngiliz devinin ise 15 milyon Euro civarında bir bekleyiş içinde olduğu belirtiliyor. Yine Ada’dan gelen haberlere göre aslında pazarlık sürecinde de ciddi bir sorun yok. Sadece Manchester City’nin PSG’den Donnarumma transferini tamamlaması bekleniyor. İtalyan kaleci City’ye imza attığı anda, Ederson’un Galatasaray’a gitmesine izin verilecek. Ancak SarıKırmızılı yönetimin çok da fazla sabrı kalmadı ve bir an önce bu operasyonun mutlu sonla bitmesi amacıyla temaslar devam ediyor.
SINGO İÇİN DEV PAZARLIK
Monaco’nun 1.90’lık savunmacısı hem de sağ bek hem stoper oynayabilen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da transferdeki 1 numarası Wilfried Singo, SarıKırmızılı kulübün odaklandığı bir başka isim. Cim Bom, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına Monaco’ya 5 milyon Euro kiralama artı 30 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. Hem Fransız hem de Afrikalı kaynaklara göre Monaco tekliften memnun ve Cim Bom’la anlaşmaya sıcak yaklaşıyor. Ancak Galatasaray’ın henüz Singo’yu ikna edemediği ve oyuncuyla hem pazarlıkların hem de ikna sürecinin devam ettiği bildirildi. Yönetim, Singo’nun vatandaşları Drogba ve Eboue gibi efsaneleri devreye sokarak genç futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor.
HEDEF YENİDEN İLKAY
Zaman zaman Galatasaray’ın transfer gündeminde sürprizler de yaşanmıyor değil. Yaz başından bu yana Aslan’ın radarında olan, uzun uzun görüşmeler yapılan ancak ikna edilemeyen İlkay Gündoğan, tam da “Bu defter kapandı” derken, yeniden hedef tahtasına oturdu. Galatasaray Yönetimi’nin Manchester City ile Ederson pazarlığı yaparken İlkay Gündoğan’ı aradan çıkarmak için de bir teklif sunduğu ve görüşmelerin ciddi olarak devam ettiği belirlendi. Bu kez İlkay’ın da Cim Bom’a yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna Torreira’dan daha fazla yıllık ücret vermek istemiyor. Bu da imaj haklarıyla beraber yıllık yaklaşık 4-4.5 milyon Euro’ya tekabül ediyor. Yaz başında kapıyı net 6 milyon Euro’dan açan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın o günlerdeki teklifini kabul etmemişti.
(Fanatik)