HABERLERSpor Haberleri

🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu İngiltere'ye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Süper Lig#Transfer
Galatasarayda bir ayrılık daha Yıldız futbolcu İngiltereye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 17:24

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı 4. hafta maçlarıyla devam ederken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI, SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA!
FENERBAHÇENİN YILDIZI, SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için Fenerbahçe’yle anlaşmaya vardı.

MENDY, SEVILLA'YA TRANSFER OLUYOR! 
MENDY, SEVILLAYA TRANSFER OLUYOR

Sevilla ve Trabzonspor, Batista Mendy transferi için anlaşmaya vardı. Mendy sağlık kontrolü için İspanya'ya davet edildi.

(Yağız Sabuncuoğlu)

SPARTAK MOSKOVA'DAN DJIKU İÇİN RESMİ TEKLİFİ!
SPARTAK MOSKOVADAN DJIKU İÇİN RESMİ TEKLİFİ

Galatasaray'dan Carlos Cuesta'nın transferini sonuçlandıramayan Spartak Moskova, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ganalı stoper Alexander Djiku için 4 milyon euroluk teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

31 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

(Ertan Süzgün)

GALATASARAY'DA JELERT, İNGİLTERE YOLCUSU!
GALATASARAYDA JELERT, İNGİLTERE YOLCUSU

Galatasaray'a 9 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Elias Jelert, takımdan ayrılıyor.

Daily Echo'nun haberine göre; İngiltere Championship ekibi Southampton, Elias Jelert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.

ZAMANLA YARIŞIYORLAR

İngiliz ekibi, Danimarkalı savunmacıyı 24 saat içinde renklerine bağlamak istiyor.

İngiltere'de transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi günü kapanacak.

PERFORMANSI

Elias Jelert, geride kalan sezonda Galatasaray'da 35 maça çıktı ve sahada bulunduğu 1223 dakikada 1 gol kaydetti.

GALATASARAY'A ZANIOLO İÇİN TEKLİF GELDİ!
GALATASARAYA ZANIOLO İÇİN TEKLİF GELDİ

Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Nicolo Zaniolo için Udinese resmi teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ 19'LUK BREZİLYALI YETENEĞİN PEŞİNDE!
BEŞİKTAŞ 19LUK BREZİLYALI YETENEĞİN PEŞİNDE

Transfer döneminin kapanmasına iki haftadan kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ ve sol kanat için arayışlarına hız verdi.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Brezilyalı genç yetenek Rayan'ı gündemine aldı.

DIEGO CARLOS, İTALYA'YA UÇTU!
DIEGO CARLOS, İTALYAYA UÇTU

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen ve uzun süredir kendisine takım aranan Brezilyalı stoper Diego Carlos, İtalya Serie A ekiplerinden Como ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

