Galatasaray'dan Carlos Cuesta'nın transferini sonuçlandıramayan Spartak Moskova, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ganalı stoper Alexander Djiku için 4 milyon euroluk teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
31 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
(Ertan Süzgün)
Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Nicolo Zaniolo için Udinese resmi teklifte bulundu.
Transfer döneminin kapanmasına iki haftadan kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ ve sol kanat için arayışlarına hız verdi.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Brezilyalı genç yetenek Rayan'ı gündemine aldı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen ve uzun süredir kendisine takım aranan Brezilyalı stoper Diego Carlos, İtalya Serie A ekiplerinden Como ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.
Galatasaray'a 9 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Elias Jelert, takımdan ayrılıyor.
Daily Echo'nun haberine göre; İngiltere Championship ekibi Southampton, Elias Jelert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.
ZAMANLA YARIŞIYORLAR
İngiliz ekibi, Danimarkalı savunmacıyı 24 saat içinde renklerine bağlamak istiyor.
İngiltere'de transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi günü kapanacak.
PERFORMANSI
Elias Jelert, geride kalan sezonda Galatasaray'da 35 maça çıktı ve sahada bulunduğu 1223 dakikada 1 gol kaydetti.