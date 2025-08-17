Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da transferin gündemindeki isimlerden Derrick Köhn için Almanya’dan ilgi devam ediyor.
Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer ihtimali ortadan kalktı.
FARK 1 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ!
Köhn için en ciddi talip şu anda Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen. Alman kulübü ile görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Galatasaray’ın beklentisi ile Bremen’in teklif ettiği rakam arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu süreçte resmi teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.
(Demirören Haber Ajansı)
Orta saha transferinde rotayı Fransa’ya çeviren Trabzonspor, Bastia’nın 19 yaşındaki yıldız adayı Christ İnao Oulai için resmi teklif yapmıştı.
Hem izleme ekibinin hem de teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği ve başarılı hocanın alınması yönünde rapor verdiği Fildişili oyuncunun transferinde hareketli günler yaşanıyor.
Fransız kulübüyle pazarlıkları sürdüren Bordo-Mavili yönetim, 5 milyon Euro civarında bir rakama bonservis sorununu çözmeyi hedefliyor.
Ligue 2 ekibinde geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Oulai, orta sahanın merkezinde 6-8 numara pozisyonunda görev yapıyor. Dinamizmi ve temposuyla öne çıkan genç futbolcu, ayrıca dripling kabiliyeti ve hızıyla fark yaratıyor.
Bu sezon büyük patlama yapması beklenen Oluai’yi kesinlikle elden kaçırmak istemeyen Trabzonspor, kısa zamanda bu transferi bitirmek amacında. Bastia ile bonservis konusunda orta yolun bulunması beklenirken, peşinat ve ödeme planıyla alakalı da temaslar devam ediyor.
Oulai geçen sezon Bastia formasıyla Ligue 2’de 16 maça çıkarken 1 gol attı. Kulübüyle 2028’e kadar kontratı bulunan 19 yaşındaki orta saha, Bastia’nın önceki gün Pau FC ile oynanan lig mücadelesinde 11’e alınmazken, transfer görüşmeleri nedeniyle bu yönde bir karar verildiği öğrenildi.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage'in "Kerem çok önemli bir oyuncu. Evet teklif aldı ancak şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda" açıklaması yapmıştı.
Ancak önceki gün Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Milli futbolcu için şartları zorlamaya devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Ali Koç, “Hocamız Jose Mourinho, Kerem ’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi gibi... Benfica’ya karşı oynatmama sözü de verdik” dedi.
"HABER BEKLİYORUZ..."
Konuşmasının devamında Koç, “Hatta oynatmama konusunu, kontrata yazalım da dedik. Onlar ise 3. ön elemede 5 dakika oynatarak bunu sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz” diye konuştu.
YENİ TEKLİF YAPILDI
Alınan bilgiye göre Kanarya’nın 18+2.5 milyon Euro’luk teklifinin Portekiz devi tarafından reddedildiği, yeni teklifin ise bunun üstünde olduğu ifade edildi. Benfica’dan gelecek cevaba göre pazarlıkların netleşmesi bekleniyor.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferle ilgili soruları cevaplarken, isim vermeden Wilfried Singo’yu doğrulamış oldu.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco’nun 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla uzun süredir görüşmeler yapıyor ancak pazarlıklarda istediği noktaya gelemiyordu.
Fildişi Sahilli oyuncunun en dikkat çeken özelliği ise hem stoper hem de sağ bek oynayabilmesi. Buruk da aklındaki savunmacı tipini şöyle tarif etti: “Stoperin iki tarafında da oynayabilmesi önemli. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. Hem sağ bek hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabilecek, iki stoperimize bir şey olduğunda da kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz.”
SORUNSUZ GEÇİŞ
25 milyon euro piyasa değeri olan Singo için Galatasaray Yönetimi’nin girişimleri devam ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi bir başka anlama daha geliyor. Buruk büyük ihtimalle birkaç hafta içinde Icardi - Osimhen ikilisini önde birlikte oynatıp üçlü savunmaya geçecek. Böylece Abdülkerim - Sanchez - Singo üçlüsünü kullanarak yeni sisteme sorunsuz bir geçiş yapacak.
(Fanatik)
Beşiktaş'ta hedef, hem kanat hattında kaliteyi artırmak hem de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in istediği rotasyonu sağlayabilmek.
Yönetim, uzun süredir gündemde olan Sancho transferinde İngiliz ekibinin kararını bekliyor. Manchester United’ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen oyuncu için Beşiktaş, kiralık formülü üzerinde duruyor. Oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle görüşmelerde ekonomik dengeyi korumak isteyen Siyah-Beyazlılar, sponsor desteğiyle bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
CERNY, GELMEYE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim Vaclav Cerny oldu. Wolfsburg’da forma giyen 27 yaşındaki Çek futbolcu, hızı, tekniği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi, Cerny için Alman kulübüyle pazarlıklara başladı. Oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa sürede olumlu sonuçlanabileceği belirtiliyor.
SES GETİRECEK HAMLELER!
İki yıldızı aynı anda gündemine alan Beşiktaş, taraftarına hem Avrupa’da ses getirecek hem de Süper Lig’de fark yaratacak bir kadro kurmayı amaçlıyor. Başkan Serdal Adalı, bu hafta en azından bir müjdeli haber vermek istiyor. Yönetim, Sancho ve Cerny hamleleriyle hücum hattını güçlendirmeyi planlarken, camiada da büyük bir heyecan oluşmuş durumda. Özellikle Jadon Sancho’nun olası transferi, sadece Türkiye’de değil, Avrupa futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.
(Fanatik)