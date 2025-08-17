TRABZONSPOR, OULAI'DE ISRARCI!

Orta saha transferinde rotayı Fransa’ya çeviren Trabzonspor, Bastia’nın 19 yaşındaki yıldız adayı Christ İnao Oulai için resmi teklif yapmıştı.

Hem izleme ekibinin hem de teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği ve başarılı hocanın alınması yönünde rapor verdiği Fildişili oyuncunun transferinde hareketli günler yaşanıyor.

Fransız kulübüyle pazarlıkları sürdüren Bordo-Mavili yönetim, 5 milyon Euro civarında bir rakama bonservis sorununu çözmeyi hedefliyor.

Ligue 2 ekibinde geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Oulai, orta sahanın merkezinde 6-8 numara pozisyonunda görev yapıyor. Dinamizmi ve temposuyla öne çıkan genç futbolcu, ayrıca dripling kabiliyeti ve hızıyla fark yaratıyor.

Bu sezon büyük patlama yapması beklenen Oluai’yi kesinlikle elden kaçırmak istemeyen Trabzonspor, kısa zamanda bu transferi bitirmek amacında. Bastia ile bonservis konusunda orta yolun bulunması beklenirken, peşinat ve ödeme planıyla alakalı da temaslar devam ediyor.

Oulai geçen sezon Bastia formasıyla Ligue 2’de 16 maça çıkarken 1 gol attı. Kulübüyle 2028’e kadar kontratı bulunan 19 yaşındaki orta saha, Bastia’nın önceki gün Pau FC ile oynanan lig mücadelesinde 11’e alınmazken, transfer görüşmeleri nedeniyle bu yönde bir karar verildiği öğrenildi.

