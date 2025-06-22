GALATASARAY İLKAY İLE ANLAŞTI!

Aslan’ın İlkay aşkı yeniden kabardı. Henüz sezon bitmeden Galatasaray’la transfer masasına oturan İlkay Gündoğan’ın bu kez Cim Bom’a imza atmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak aradan geçen süreçte temaslar durma noktasına kadar geldi.

Bir süredir 34 yaşındaki orta sahanın adı alt sıralarda kalmış, onun yerine birçok farklı isimle transfer görüşmeleri yapılmıştı. Tam da İlkay defterinin kapandığı düşünülürken, tecrübeli oyuncunun transferi tekrar gündeme geldi.

2+1 yıllık mutabakat

Hem de bu kez görüşmelerin çok daha somut bir zeminde ilerlediği ortaya çıktı. Galatasaraylı yöneticilerin İlkay’la 2+1 yıllık kontrat üzerinde mutabakat sağladığı öğrenildi.

Artık gözler City'de

Bundan sonraki sürecin Manchester City ile Galatasaray yönetimleri arasında ilerlemesi bekleniyor. Diğer taraftan yıldız futbolcunun bonservisini İngiliz kulübünden bedelsiz olarak alma konusunda da bazı görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

Hakan sürecini etkilemeyecek

Yine Galatasaray’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre İlkay Gündoğan transferi gerçekleşse bile, bu süreç Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmeleri etkilemeyecek.

(Fanatik)