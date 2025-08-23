FENERBAHÇE'DEN 45 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin transfer planlamasına göre iki kanat oyuncusu kadroya katılacaktı. İlk bomba Dorgeles Nene ile patladı.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için yapılan girişimlerden ise bir türlü sonuç çıkmadı. Transfer çıkmaza girdi. Sarı-Lacivertliler için Brezilya’dan flaş bir iddia geldi.

ESPN’de yer alan habere göre Kanarya, rotayı Antony’ye çevirdi. Yıldız futbolcu için Manchester United’a tam 45 milyon Euro önerildi. İngiliz devinin bu teklifi hemen kabul ettiği ve Brezilyalı oyuncudan da Fenerbahçe ile anlaşmasını istediği kaydedildi.

Antony’nin önceliği, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Real Betis’e dönmek. Ancak İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertliler’in teklifinin yanına bile yaklaşamıyor.

(Fanatik)