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Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.
(Bola VIP)
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündemdeki konuların başında Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve kaleye yapılacak takviye geliyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına bir an önce bu iki konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.
Kadrosuna başta kaleci olmak üzere stoper, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında da çok önemli takviyeler yapacak olan Galatasaray, artık Osimhen transferinin sonuçlanmasını bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın transfer limitinden düşüreceği pay kesinleştikten sonra elde kalan bütçeyle yeni bir yol haritası çizip, yaz döneminin kalan bölümündeki operasyonu ona göre yönetecek. Özellikle ligin ilk haftasına kadar hedefteki birçok transferin üst üste yapılacak girişimlerle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
FIRSAT TRANSFERİ: TER STEGEN
Muslera sonrası henüz aradığı kaleciyi bulamayan Galatasaray’ın temasları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Listedeki aday sayısı çok fazla olsa da Sarı-Kırmızılılar’ın ön plana çıkan 1 numaralı kalecisi: Marc-Andre ter Stegen’den başkası değil. 33 yaşındaki eldiven her ne kadar Barcelona’da 1. kaleci konumunu kaybetse de İspanyol devinden ayrılmaya bir türlü sıcak bakmıyordu. Ancak Barça cephesi de 33 yaşındaki eldivenin maliyetinden kurtulma fikrine sıcak bakıyor.
SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
Üstelik oyuncusuyla bir görüşme yapan teknik patron Hansi Flick, “Yeni sezonda oynamayacaksın” mesajını net şekilde verdi ve bu haber tüm İspanyol basınında yankılandı. Galatasaray bu krizi fırsata çevirip transferi bitirmek için tekrar nabız yoklayacak.
(Fanatik)
Siyah beyazlılar Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.
Walker-Peters'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istediği öğrenildi.
Deneyimli futbolcunun Pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor.
Walker-Peters'ın burada sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.
(TRT Spor)
Fenerbahçe ve Tottenham arasında Yves Bissouma için herhangi bir transfer görüşmesi yok.
Fenerbahçe başka hedeflere yönelmiş durumda.
(Fabrizio Romano)
İsmi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılık ihtimali sonrası Inter alternatifini belirledi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter Milli yıldızın ayrılığı durumunda Leverkusen'den Granit Xhaka'yı transfer listesine aldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
RENNES GELİŞMESİ
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Rennes'in oyuncuya ve kulübü Al Ahli'ye resmi bir teklifte bulunduğu ifade edilirken, Fransız oyuncunun henüz kararını vermediği yazıldı.
6 YIL SONRA DÖNÜŞ
Allan Saint-Maximin, bu transferin gerçekleşmesi halinde 6 yıl aradan sonra Fransa'ya geri dönmüş olacak.
Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
(Fanatik)
Galatasaray’ın transfer gündemini yakından takip eden İngilizler, Cim Bom’un bir başka operasyonuna daha tam sayfa ayırdı. The Athletic’te yer alan haberde, gündem bu kez İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki flörttü. 34 yaşındaki İlkay’ın hâlâ yüksek form grafiğine sahip olduğunu hatırlatan gazete, “İlkay Gündoğan kendini takıma hâlâ önemli bir katkı sağlayacak konumda görüyorsa, kalma olasılığı yüksek. Ama City diğer oyuncularla yolları ayırmakta zorlanırken, ciddi bir teklif gelirse Gündoğan’ın kalma isteği yeterli olacak mı?” diye sordu ve şöyle devam etti:
‘Sakatlık geçmişi hatasız’ “Son 6 yıldaki neredeyse hatasız sakatlık geçmişi, onun hâlâ üst seviyede kalmak istemesinin sebeplerinden biri. Bunu da kariyerini uzatmak için yaptığı yaşam tarzı değişikliklerine borçlu. 2024’ün sonlarına doğru bir beslenme uzmanıyla çalışmaya başladı. Şu anda her öğününü planlayan bir özel aşçısı var. Ayrıca şeker tüketimini tamamen bıraktı.”
“Ancak Guardiola kadroyu daraltmak istiyor; Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri. İlkay Gündoğan’ın çocukluk takımı Galatasaray, onunla ilgilenen kulüplerden biri. Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir.”
(Fanatik)
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Leon Bailey menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Ayrıca Bissouma için İngiltere'ye giden menajerin Aston Villa ile ilişkilerinin çok üst seviyede ve Monchi'ye yakın olduğunu, ona Bailey'i satacaklarını söylediğini yazdı.
Boey girişiminden henüz sonuç alamayan Galatasaray’ın rotayı Almanya’ya çevirdiği ileri sürüldü. Fransız gazetesi L’Equipe’in iddiasına göre Sarı-Kırmızılılar, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor. Aynı haberde genç oyuncuyla PSV’nin de görüştüğü, hatta Hollanda kulübünün bu operasyonda bir adım önde olduğu belirtildi. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Belçika’da yayın yapan Gazet van Antwerpen’in haberine göre ‘Galatasaray’dan bir heyet, bu hafta Antwerp’in kamp yaptığı Avusturya’nın Waidring kasabasına giderek Senne Lammens için görüşmeler yaptı. Antwerp, kadrosuna kaleci transferi yaparak olası bir ayrılığa hazırlık yaptı ve Lammens’in ayrılığına sıcak bakıyor.’ Belçikalı kaleci Lammens 23 yaşında ve 1.93 boyunda. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç eldiven, henüz Belçika’nın A Milli Takım seviyesinde forma giymedi.
(Fanatik)
Aslan’ın orta saha adaylarından Hakan Çalhanoğlu, Inter’le yaşadığı krizin ardından Çizme basınının gündeminden düşmüyor. Gazeteler, Milli yıldızın Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Son olarak İtalyan gazetesi Il Giornale’de yer alan haberde, “Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için önerdiği rakamın, bonuslar dahil en fazla 8-10 milyon Euro arasında olduğu belirtiliyor. Inter bu teklifi kabul edilemez olarak gördü” denildi.
(Fanatik)