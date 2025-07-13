GALATASARAY'A MÜJDEYİ FLICK VERDİ!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündemdeki konuların başında Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve kaleye yapılacak takviye geliyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına bir an önce bu iki konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.

Kadrosuna başta kaleci olmak üzere stoper, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında da çok önemli takviyeler yapacak olan Galatasaray, artık Osimhen transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın transfer limitinden düşüreceği pay kesinleştikten sonra elde kalan bütçeyle yeni bir yol haritası çizip, yaz döneminin kalan bölümündeki operasyonu ona göre yönetecek. Özellikle ligin ilk haftasına kadar hedefteki birçok transferin üst üste yapılacak girişimlerle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FIRSAT TRANSFERİ: TER STEGEN

Muslera sonrası henüz aradığı kaleciyi bulamayan Galatasaray’ın temasları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Listedeki aday sayısı çok fazla olsa da Sarı-Kırmızılılar’ın ön plana çıkan 1 numaralı kalecisi: Marc-Andre ter Stegen’den başkası değil. 33 yaşındaki eldiven her ne kadar Barcelona’da 1. kaleci konumunu kaybetse de İspanyol devinden ayrılmaya bir türlü sıcak bakmıyordu. Ancak Barça cephesi de 33 yaşındaki eldivenin maliyetinden kurtulma fikrine sıcak bakıyor.

SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Üstelik oyuncusuyla bir görüşme yapan teknik patron Hansi Flick, “Yeni sezonda oynamayacaksın” mesajını net şekilde verdi ve bu haber tüm İspanyol basınında yankılandı. Galatasaray bu krizi fırsata çevirip transferi bitirmek için tekrar nabız yoklayacak.

(Fanatik)