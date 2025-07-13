×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray'a transferin kapısı ardına kadar aralandı! 'Yeni sezonda oynamayacaksın'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Transferleri#Beşiktaş Transfer#Fenerbahçe Transfer
Galatasaraya transferin kapısı ardına kadar aralandı Yeni sezonda oynamayacaksın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 07:44

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig kulüpler, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Transfer sezonunun başında son şampiyon Galatasaray, Leroy Sane ile bombayı patlatmıştı. Bunun ardından Fenerbahçe, Jhon Duran ile karşılık vermişti. Beşiktaş ise, Avrupa'nın ünlü golcüsü Tammy Abraham'ı sessiz sedasız bir operasyonun ardından resmen açıklarken, Trabzonspor tecrübeli golcü Onuachu'yu renklerine bağladı. Fenerbahçe son olarak Archie Brown'a resmi sözleşme imzalatırken, Beşiktaş Türk Milli Takımı'mızın ve Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü'yü resmen transfer etti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'de günün transfer haberleri...

FENERBAHÇELİ LINCOLN BREZİLYA'YA ÖNERİLDİ
FENERBAHÇELİ LINCOLN BREZİLYAYA ÖNERİLDİ

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.

 

(Bola VIP)

GALATASARAY'A MÜJDEYİ FLICK VERDİ!
GALATASARAYA MÜJDEYİ FLICK VERDİ

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündemdeki konuların başında Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve kaleye yapılacak takviye geliyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına bir an önce bu iki konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.

 

Kadrosuna başta kaleci olmak üzere stoper, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında da çok önemli takviyeler yapacak olan Galatasaray, artık Osimhen transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

 

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın transfer limitinden düşüreceği pay kesinleştikten sonra elde kalan bütçeyle yeni bir yol haritası çizip, yaz döneminin kalan bölümündeki operasyonu ona göre yönetecek. Özellikle ligin ilk haftasına kadar hedefteki birçok transferin üst üste yapılacak girişimlerle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

FIRSAT TRANSFERİ: TER STEGEN

Muslera sonrası henüz aradığı kaleciyi bulamayan Galatasaray’ın temasları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Listedeki aday sayısı çok fazla olsa da Sarı-Kırmızılılar’ın ön plana çıkan 1 numaralı kalecisi: Marc-Andre ter Stegen’den başkası değil. 33 yaşındaki eldiven her ne kadar Barcelona’da 1. kaleci konumunu kaybetse de İspanyol devinden ayrılmaya bir türlü sıcak bakmıyordu. Ancak Barça cephesi de 33 yaşındaki eldivenin maliyetinden kurtulma fikrine sıcak bakıyor.

 

SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Üstelik oyuncusuyla bir görüşme yapan teknik patron Hansi Flick, “Yeni sezonda oynamayacaksın” mesajını net şekilde verdi ve bu haber tüm İspanyol basınında yankılandı. Galatasaray bu krizi fırsata çevirip transferi bitirmek için tekrar nabız yoklayacak.

 

(Fanatik)

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI!
BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI

Siyah beyazlılar Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.

Walker-Peters'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istediği öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun Pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor.

Walker-Peters'ın burada sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

(TRT Spor)

BISSOUMA İÇİN GÖRÜŞME YOK!
BISSOUMA İÇİN GÖRÜŞME YOK

Fenerbahçe ve Tottenham arasında Yves Bissouma için herhangi bir transfer görüşmesi yok.

Fenerbahçe başka hedeflere yönelmiş durumda.

(Fabrizio Romano)

HAKAN'IN ALTERNATİFİ BELİRLENDİ!
HAKANIN ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

İsmi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılık ihtimali sonrası Inter alternatifini belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter Milli yıldızın ayrılığı durumunda Leverkusen'den Granit Xhaka'yı transfer listesine aldı.

MAXIMIN DÖNÜYOR
MAXIMIN DÖNÜYOR

Fenerbahçe'den ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.


RENNES GELİŞMESİ
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Haberde Rennes'in oyuncuya ve kulübü Al Ahli'ye resmi bir teklifte bulunduğu ifade edilirken, Fransız oyuncunun henüz kararını vermediği yazıldı.


6 YIL SONRA DÖNÜŞ
Allan Saint-Maximin, bu transferin gerçekleşmesi halinde 6 yıl aradan sonra Fransa'ya geri dönmüş olacak.


Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

(Fanatik)

İLKAY ASLAN OLABİLİR
İLKAY ASLAN OLABİLİR

Galatasaray’ın transfer gündemini yakından takip eden İngilizler, Cim Bom’un bir başka operasyonuna daha tam sayfa ayırdı. The Athletic’te yer alan haberde, gündem bu kez İlkay Gündoğan ile Galatasaray arasındaki flörttü. 34 yaşındaki İlkay’ın hâlâ yüksek form grafiğine sahip olduğunu hatırlatan gazete, “İlkay Gündoğan kendini takıma hâlâ önemli bir katkı sağlayacak konumda görüyorsa, kalma olasılığı yüksek. Ama City diğer oyuncularla yolları ayırmakta zorlanırken, ciddi bir teklif gelirse Gündoğan’ın kalma isteği yeterli olacak mı?” diye sordu ve şöyle devam etti:

 


‘Sakatlık geçmişi hatasız’ “Son 6 yıldaki neredeyse hatasız sakatlık geçmişi, onun hâlâ üst seviyede kalmak istemesinin sebeplerinden biri. Bunu da kariyerini uzatmak için yaptığı yaşam tarzı değişikliklerine borçlu. 2024’ün sonlarına doğru bir beslenme uzmanıyla çalışmaya başladı. Şu anda her öğününü planlayan bir özel aşçısı var. Ayrıca şeker tüketimini tamamen bıraktı.” 

 


“Ancak Guardiola kadroyu daraltmak istiyor; Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri. İlkay Gündoğan’ın çocukluk takımı Galatasaray, onunla ilgilenen kulüplerden biri. Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir.”

 

(Fanatik)

BAILEY FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ!
BAILEY FENERBAHÇEYE ÖNERİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Leon Bailey menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Ayrıca Bissouma için İngiltere'ye giden menajerin Aston Villa ile ilişkilerinin çok üst seviyede ve Monchi'ye yakın olduğunu, ona Bailey'i satacaklarını söylediğini yazdı.

SAĞ BEKE ADAY: SILDILLIA
SAĞ BEKE ADAY: SILDILLIA

Boey girişiminden henüz sonuç alamayan Galatasaray’ın rotayı Almanya’ya çevirdiği ileri sürüldü. Fransız gazetesi L’Equipe’in iddiasına göre Sarı-Kırmızılılar, Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile ilgileniyor. Aynı haberde genç oyuncuyla PSV’nin de görüştüğü, hatta Hollanda kulübünün bu operasyonda bir adım önde olduğu belirtildi. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.


Belçika’da yayın yapan Gazet van Antwerpen’in haberine göre ‘Galatasaray’dan bir heyet, bu hafta Antwerp’in kamp yaptığı Avusturya’nın Waidring kasabasına giderek Senne Lammens için görüşmeler yaptı. Antwerp, kadrosuna kaleci transferi yaparak olası bir ayrılığa hazırlık yaptı ve Lammens’in ayrılığına sıcak bakıyor.’ Belçikalı kaleci Lammens 23 yaşında ve 1.93 boyunda. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç eldiven, henüz Belçika’nın A Milli Takım seviyesinde forma giymedi.


(Fanatik)

HAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA
HAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA

Aslan’ın orta saha adaylarından Hakan Çalhanoğlu, Inter’le yaşadığı krizin ardından Çizme basınının gündeminden düşmüyor. Gazeteler, Milli yıldızın Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri yakından takip ediyor. Son olarak İtalyan gazetesi Il Giornale’de yer alan haberde, “Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için önerdiği rakamın, bonuslar dahil en fazla 8-10 milyon Euro arasında olduğu belirtiliyor. Inter bu teklifi kabul edilemez olarak gördü” denildi.


(Fanatik)

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇELİ LINCOLN BREZİLYA'YA ÖNERİLDİ
timelineGALATASARAY'A MÜJDEYİ FLICK VERDİ!
timelineBEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI!
timelineBISSOUMA İÇİN GÖRÜŞME YOK!
timelineHAKAN'IN ALTERNATİFİ BELİRLENDİ!
timelineMAXIMIN DÖNÜYOR
timelineİLKAY ASLAN OLABİLİR
timelineBAILEY FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ!
timelineSAĞ BEKE ADAY: SILDILLIA
timelineHAKAN İÇİN BİR İDDİA DAHA
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig Transferleri#Beşiktaş Transfer#Fenerbahçe Transfer

BAKMADAN GEÇME!