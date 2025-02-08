Galatasaray'a transferde kötü haber! Maç sonu hocası açıkladı

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Okan Buruk'un özellikle istediği sağ bek bölgesi için Przemyslaw Frankowski ısrarını sürdüren Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.
Fransa Ligi'nde Nice'e 2-0 mağlup olan Lens'te teknik direktör Will Still maç sonu yaptığı açıklamada, "Zihinsel olarak bu yolculuğa çıkacak ve bu maçta oynayacak durumda değildi. Ama kulübün duruşu net, Frankowski ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.
Transfer dönemi boyunca adı 'üç büyükler' ile anılan Ansu Fati'den kötü haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ansu Fati, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen teklifleri değerlendirmeyecek. 22 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacak.
Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdulkadir Ömür ile prensip anlaşması sağladı.
25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Rize’ye gelerek sezon sonuna kadar sürecek kiralık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Transfer döneminin kapanmasına 4 günden az bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı.
AS gazetesinin haberine göre; Barcelona, Ansu Fati'ye Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusuna yarın Sevilla'yla oynanacak maçta kadroya alınmayacağı bilgisi verildi.
Beşiktaş'ın Fati için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a İspanya'dan kötü haber geldi.
ABC gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın Juanlu için yaptığı 10 milyon Euro'luk ikinci teklif de kulübü Sevilla tarafından reddedildi.
Sarı-kırmızılıların ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu hatırlatılırken, Sevilla'nın teklif ne olursa olsun oyuncunun satılık olmadığını Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.
Endülüs ekibinin genç sağ bekle 4.5 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerde sona geldiği belirtiliyor.
Trabzonspor'da orta saha transferi için son aday Young Boys'tan Filip Ugrinic.
Fanatik'in haberine göre, bordo-mavili takımın teknik heyetinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor teklifini sunacak.
Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre; Galatasaray, Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.
Przemyslaw Frankowski ile yapılan anlaşmada sözleşme süresi de belli oldu. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun imza atacağı kontratın 2027 yılına kadar olduğu ve 2028'e kadar uzama seçeneğinin bulunduğu belirtildi.
Çekya basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu için 12 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.
Slavia Prag yönetimi, şampiyonluğa giden takımı bozmak istemedikleri için teklifi reddetti.
Keny Arroyo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı.
Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılarda bir diğer hedef Tottenham forması giyen sol bek Sergio Reguillon.
Galatasaray'da sol bek transferinde öncelik yerli isimlerde.
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferinden sonuç alamazken Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir listedeki isimler.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ikna etmeye çalıştığı Ansu Fati için devreye girdi.
Avrupa'da transfer sezonunun kapanması ve Türkiye'de Salı gününe kadar transfer sezonunun devam edecek olması iki takım için de avantaj.
Ansu Fati'nin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok ancak siyah beyazlılar, ikna için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.