Galatasaray'a transferde kötü haber! Maç sonu hocası açıkladı

GALATASARAY'IN İKİNCİ TEKLİFİNE DE RET!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a İspanya'dan kötü haber geldi.

ABC gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın Juanlu için yaptığı 10 milyon Euro'luk ikinci teklif de kulübü Sevilla tarafından reddedildi.





Sarı-kırmızılıların ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu hatırlatılırken, Sevilla'nın teklif ne olursa olsun oyuncunun satılık olmadığını Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.





Endülüs ekibinin genç sağ bekle 4.5 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerde sona geldiği belirtiliyor.