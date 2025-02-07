GALATASARAY İSTİYORDU, SÖZLEŞME UZATABİLİR!

Sağ bek transferi için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Sevilla forması giyen Juanlu da listeydi.

İspanya'da yayın yapan ABC Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Juanlu Sánchez için Sevilla'ya 8 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

21 yaşındaki İspanyol savunmacının oynama süresinden memnun olmamasına rağmen Sevilla'dan ayrılmayı düşünmediği, kulüp yönetiminin de bu sebeple gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Endülüs ekibinin Juanlu'ya dün itibarıyla 4.5 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ancak vazgeçmeye niyeti olmayan Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk yeni bir teklifle Sevilla'nın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Juanlu'nun geleceği hakkındaki kararını kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.