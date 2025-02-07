Güncelleme Tarihi:
Sağ bek transferi için transferde gaza basan Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Polonya basınının haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar olacak ve 2028'e kadar uzama opsiyonu olacak bir anlaşma sağlandı.
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Ainsley Maitland-Niles için Lyon'a yaptığı kiralama teklifi reddedildi ancak resmi görüşmelerin devam ettiği Lens'in sağ beki Przemysław Frankowski, Nice maçının kadrosuna alınmadı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Ainsley Maitland-Niles için Lyon'a yaptığı kiralama teklifi reddedildi.
Öte yandan sarı - kırmızılı kulüp ile resmi görüşmelerini sürdüren Przemysław Frankowski ise Lens'in Nice ile oynayacağı maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Sevilla'ya Juanlu Sanchez için 8 milyon Euro teklifte bulunduğu öne sürülmesinin ardından İspanyol kulübünün teknik direktöründen açıklama geldi.
La Liga'da Barcelona ile karşılaşacak olan İspanyol ekibinde maç öncesi teknik adam Xavier García Pimienta, çıkan iddialara yönelik "Galatasaray'dan Juanlu'ya teklif mi? Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım kalır yoksa ben oynamak zorunda kalacağım." yanıtını verdi.
Eren Elmalı için Trabzonspor ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Galatasaray'da bu transfer rafa kaldırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.
Bu sezon 22 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Sağ bek transferi için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Sevilla forması giyen Juanlu da listeydi.
İspanya'da yayın yapan ABC Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Juanlu Sánchez için Sevilla'ya 8 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.
21 yaşındaki İspanyol savunmacının oynama süresinden memnun olmamasına rağmen Sevilla'dan ayrılmayı düşünmediği, kulüp yönetiminin de bu sebeple gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Endülüs ekibinin Juanlu'ya dün itibarıyla 4.5 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ancak vazgeçmeye niyeti olmayan Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk yeni bir teklifle Sevilla'nın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
Juanlu'nun geleceği hakkındaki kararını kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.
Transfer döneminde uzun süre gündemi meşgul eden ve geleceği merak edilen Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'a transferi sona anda gerçekleşmeyen oyuncu Rus basınında yer alan habere göre Spartak Moskova'ya teklif edildi ancak kabul görmedi.
Cengiz Ünder'i reddeden Spartak Moskova'nın diğer seçeneklerine öncelik verdiği vurgulandı.
Cengiz'i göndererek maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin planı da suya düşmüş oldu.
Galatasaray'da savunmanın sağını güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Polonya'da yayın yapan haber portalı Meczyki'nin haberine göre; Galatasaray, RC Lens forması giyen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Fransız ekibinin bu teklifi reddettiği belirtilirken, Frankowski'nin ayrılmakta ısrarcı olduğu ve bu kararını kulübe ilettiği belirtiliyor.
İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.
Kadrosuna Sikan ve Zubkov'u dahil eden Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi.
Safa Can Konuksever'in haberine göre, Trabzonspor, teknik heyetin olumlu rapor verdiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Filip Ugrinic için Young Boys'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Dunkerque forması giyen Gessime Yassine, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.
KANARYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe'nin, performansının ardından 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Fransız ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Yassine'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da ismi bir süredir gündemde olan Jackson Tchatchoua için yapılan son teklif ortaya çıktı.
L'Arena gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Tchatchoua için Verona'ya 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Verena'nın 23 yaşındaki Kamerunlu savunmacı 10 milyon Euro'da ısrar ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın da İtalyan ekibine 8 milyon Euro'nun üstüne çıkılmayacağını ilettiği ve son kararın kendilerine en kısa sürede bildirilmesini istediği kaydedildi.
Transferdeki uzun süren sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş'ta kadroyu yenileme çalışmaları devam ediyor.
Alman spor gazetesi BILD'in haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu Julien Duranville için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.
Ancak Donyell Malen'i Aston Villa'ya sattıktan sonra yerini dolduramayan Dortmund, rotasyonda daha çok forma şansı bulacağına inandığı Duranville'in ayrılığına izin vermedi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Beşiktaş'ın 11 Şubat'tan önce kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, Mario Lemina ve Carlos Cuesta transferlerinin ardından yeni hamlelere hazırlanıyor.
Sağ bek takviyesi doğrultusunda da kritik adımlar atan Sarı-Kırmızılılar, Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile pazarlık masasına oturdu.
Tecrübeli oyuncunun maaş beklentisi 2.5 milyon Euro civarında, kulübü de 6 milyon Euro bonservis istiyor. Sevilla’nın 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Juanlu Sanchez için de görüşmeler yapılıyor.
Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala, transfer söylentileri de arttı.
Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Rollheiser'ın transferi için yarışıyor.
Portekiz devinin 'uygun şartlar oluşması halinde' forma şansı bulmakta zorlanan Rollheiser'ın ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor.
Benfica, Rollheiser'ı geçtiğimiz yıl 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Estadio Deportivo’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United’da Ruben Amorim’in kadroda düşünmediği Casemiro’yu transfer etmek istiyor. Haberde, kulüplerin anlaşma zemini bulmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Ancak 14 kişilik kontenjana rağmen 15 yabancı oyuncusu bulunan ve Mimovic’i kiralamaya çalışan Fenerbahçe için bu transfer çok mantıklı görünmüyor.
Transferde günler geçiren Galatasaray'da bek arayışları sürüyor.
Sağ ve sol beke de mutlaka birer takviye yapacak olan Galatasaray, diğer mevkiler için de fırsat transferi kovalıyor.
Sağ bek için Sevilla’dan 21 yaşındaki İspanyol Juanlu Sanchez ve Lens’ten 29 yaşındaki Polonyalı Przemyslaw Frankowski ile görüşmeler sürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim, birkaç gün içinde iki oyuncudan birinin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sol bek Eren Elmalı için Trabzonspor ile yapılan görüşmeler ise çıkmaza girdi.
Son 2 transfer döneminde gündeme gelen ancak Dinamo Kiev'in yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılan Mykola Shaparenko yeniden radarda.
Fanatik'in haberine göre, 11 Şubat'ta bitecek ara transfer öncesi orta sahaya ofansif gücü yüksek bir isim almayı planlayan Bordo-Mavililer, Shaparenko için Dinamo Kiev ile temasta. 26 yaşındaki yıldız bu sezon Kiev formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol attı, 9 da asist yaptı.
Batagov'un ardından Sikan ve Zubkov'u renklerine bağlayan Trabzonspor'da, Shaparenko'nun da alınması halinde kadrodaki Ukraynalı sayısı 4'e çıkacak. Fakat kulübünü ikna etmek kolay değil.
Siyah-Beyazlılar uzun vadede hem takıma katkı sağlayacak hem de satış potansiyeli olan oyuncuların peşinde. Bu kapsamda teknik direktör Ole Gunnar’ın da onay verdiği Hoffenheim’da forma giyen Umut Tohumcu’nun peşine düşüldü.
Beşiktaş, genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, Hoffenheim ile temasa geçerek Umut Tohumcu’nun transferi için görüşmeler başlattı.
Siyah-Beyazlılar’ın, 20 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görmesi, bu transferin önemini artırıyor. Beşiktaş, hem oyuncunun yetenekleri hem de geleceği için oldukça umutlu. (Fanatik)