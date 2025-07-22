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Galatasaray, kaleci transferinde rotasını Manchester City’nin deneyimli file bekçisi Ederson’a çevirdi. Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Ederson ile temaslarını sıklaştırdı.
GÖRÜŞMELERDE SON DURUM
Galatasaray, Ederson’un menajeri Julio Cesar ile sözlü anlaşma sağladı ve Manchester City ile resmi görüşmelere başladı. Sky Sports’un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Ederson’un transferi konusunda Manchester City ile anlaşabileceklerine inanıyor.
TEKLİF DETAYLARI
Galatasaray, Ederson için Manchester City’ye 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Brezilyalı kaleciye ise yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar önerildiği öğrenildi.
CITY’NİN PLANLARI
Manchester City, Ederson’un olası ayrılığına karşılık kaleci James Trafford’u yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Trafford, 2023’te Burnley’e transfer olmuştu ve City, 40 milyon euroluk geri alım opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
168 MAÇTA GOL YEMEDİ
Ederson, 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyiyor ve kulüple 372 maça çıktı. Bu maçlarda 168 kez kalesini gole kapattı.
(Fanatik)
Saul Niguez transferinde başarılı olamayan Trabzonspor, orta saha hamlesi için girişimlerine ara vermeden devam ediyor.
Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Avrupa’nın yükselen yıldızlarından Tomas Rigo’ya çevirdi. U21 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve turnuvanın en çok konuşulan genç yetenekleri arasında yer alan Rigo, özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve dinamizmiyle öne çıktı. Henüz 21 yaşında olan futbolcunun adı kısa sürede birçok Avrupa kulübüyle anılmaya başlanırken, Süper Lig’den de ciddi ilgi gördü.
Bordo-Mavili ekip, bu transferde hızlı davranmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, Rigo’yu detaylı şekilde izlediği ve transfere onay verdiği öğrenildi. Genç teknik adam, kulüp yönetimine verdiği raporda Rigo’nun takıma hem kısa vadede katkı sağlayabileceğini hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek şartları öğrenmeye başladı.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Galatasaray’ın da oyuncu için araştırmalar yaptığı bilinirken, Trabzonspor cephesi süreci hızlandırmak istiyor. Rigo’nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Ancak U21 Şampiyonası sonrası taliplerin artması, kulübünün beklentisini yukarı çekmiş durumda. Trabzonspor ise genç oyuncunun potansiyelini göz önüne alarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Bordo-Mavililer, bu transferle orta sahada yaş ortalamasını düşürüp enerjiyi artırmayı hedefliyor. Rigo transferinde önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.
(Fanatik)
Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.
PARIS FC BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYOR
L'Equipe gazetesinin haberine göre; Rennes'in ardından Paris FC, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için devreye girdi.
Habere göre Paris FC, Polonyalı sağ beki bonservisiyle kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Slovak savunmacı Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, PSG ile bonservis pazarlıklarında ise son aşamaya geldi. Fransız kulübü, tecrübeli stoperin ayrılığına onay verirken, Sarı-Lacivertliler son detayları netleştirmek üzere masada. Yönetim, bu görüşmelerin ardından Skriniar’a resmi imza attırmayı planlıyor. Skriniar, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayı kiralık olarak giymiş ve sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Fenerbahçe ile 23 maça çıkan ve tamamında ilk 11’de sahaya çıkan başarılı stoper, savunmadaki liderliğiyle dikkat çekmişti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da kadrosunda mutlaka görmek istediği oyuncuların başında gelen Skriniar için bu transfer büyük önem taşıyor.
ASENSIO DA TAMAM!
Sarı-Lacivertliler, Milan Skriniar’ın yanı sıra Marco Asensio ile de her konuda el sıkıştı. PSG’de yeterli forma şansı bulamayan ve kariyerine yeni bir rota çizmek isteyen İspanyol yıldız, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Asensio’nun da Skriniar gibi İstanbul’a bu hafta içinde gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
GÖVDE GÖSTERİSİ HAZIRLIĞI
Fenerbahçe Yönetimi, iki yıldız oyuncuyu aynı anda kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre, Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bu çifte transferin resmiyet kazanması an meselesi. Yeni sezona çok güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio gibi dünya çapında tanınan iki oyuncuyu renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
(Fanatik)
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, sağ bek transferinde çıtayı yükseltti. Daha önce gündeme gelen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Siyah-Beyazlı yönetim, artık daha tecrübeli ve üst düzey isimlerle temasa geçiyor.
SEMEDO'NUN BEKLENTİSİ 4 MİLYON EURO
Kartal’ın listesinde üç dikkat çekici futbolcu bulunuyor: Nelson Semedo, Emerson Royal ve James Justin. Beşiktaş, son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton’da forma giyen ve kontratı sona erdiği için serbest statüde bulunan Portekizli sağ bek Nelson Semedo’ya teklif götürmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, Siyah-Beyazlı yönetimden 4 milyon euro imza parası ve yıllık 4 milyon euro maaş talep etti. Bu yüksek rakamlar nedeniyle yönetim ince eleyip sık dokuyor.
İKİNCİ HEDEF JUSTIN
Listedeki bir diğer isim ise Leicester City’den James Justin. Premier Lig’den düşen İngiliz kulübünde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor. Leicester, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Justin’i uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya sıcak bakıyor. 2019’dan bu yana Leicester formasını terleten Justin, çok yönlü oyun anlayışı, temposu ve hücum katkısıyla dikkat çekerken; özellikle Premier Lig deneyimiyle teknik heyetin listesinde üst sıralarda yer alıyor.
SON ADAY EMERSON
Beşiktaş’ın transfer gündeminde son olarak sürpriz bir isim daha yer aldı: Emerson Royal. İtalyan basınında yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Milan forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferinde sona yaklaştı. Savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma katkısıyla da öne çıkan Brezilyalı bek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de onay verdiği isimler arasında bulunuyor.
(Fanatik)
Galatasaray, orta saha transferi için rotasını dünya futbolunun önemli yıldızlarından İlkay Gündoğan’a çevirmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, Manchester City'den ayrılığı gündeme gelen deneyimli futbolcu için temaslara başladı. İlk görüşmelerde oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İlkay, kapıyı 8 milyon euro gibi yüksek bir maaş talebiyle açtı.
OKAN BURUK DEVREDE
Bu gelişme üzerine teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Buruk’un, İlkay ile birebir görüşerek projeyi ve hedefleri anlatacağı belirtildi. Galatasaray cephesi, bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon Euro’luk bir maaş paketini masaya koymayı planlıyor. Bu teklifin, hem oyuncunun isteğini karşılaması hem de kulübün mali dengesini koruması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda. Okan Buruk’un da bu transferi kadro mühendisliğinde kilit bir hamle olarak gördüğü ifade ediliyor.
(Fanatik)