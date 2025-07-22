TRABZONSPOR, GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ YILDIZA GÖZ KOYDU!

Saul Niguez transferinde başarılı olamayan Trabzonspor, orta saha hamlesi için girişimlerine ara vermeden devam ediyor.

Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Avrupa’nın yükselen yıldızlarından Tomas Rigo’ya çevirdi. U21 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve turnuvanın en çok konuşulan genç yetenekleri arasında yer alan Rigo, özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve dinamizmiyle öne çıktı. Henüz 21 yaşında olan futbolcunun adı kısa sürede birçok Avrupa kulübüyle anılmaya başlanırken, Süper Lig’den de ciddi ilgi gördü.

Bordo-Mavili ekip, bu transferde hızlı davranmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, Rigo’yu detaylı şekilde izlediği ve transfere onay verdiği öğrenildi. Genç teknik adam, kulüp yönetimine verdiği raporda Rigo’nun takıma hem kısa vadede katkı sağlayabileceğini hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor Yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek şartları öğrenmeye başladı.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Galatasaray’ın da oyuncu için araştırmalar yaptığı bilinirken, Trabzonspor cephesi süreci hızlandırmak istiyor. Rigo’nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Ancak U21 Şampiyonası sonrası taliplerin artması, kulübünün beklentisini yukarı çekmiş durumda. Trabzonspor ise genç oyuncunun potansiyelini göz önüne alarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Bordo-Mavililer, bu transferle orta sahada yaş ortalamasını düşürüp enerjiyi artırmayı hedefliyor. Rigo transferinde önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

(Fanatik)