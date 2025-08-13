Cerny'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Bonservisi Bundesliga ekibi Wolfsburg’ta bulunan 27 yaşındaki Cerny için Beşiktaş, finansal kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Yönetim, oyuncu satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Alman kulübü, Cerny için 8 milyon Euro talep ederken, Siyah-Beyazlılar bu rakamı takımdan ayrılacak isimlerin satış bedelleriyle karşılamayı hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, transferin önündeki tek engel olan bonservis bedeli konusunda Wolfsburg’la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun “Türkiye’ye hazırım” sözleri, camiada heyecan yaratırken, taraftarlar da sosyal medyada transferin kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Yönetim, hem Cerny hem de diğer hedefler için girişimlerini hızlandırırken, yeni sezon öncesi kadroya kaliteli bir takviye yapılması konusunda kararlı görünüyor. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde yapacağı futbolcu satışlarının ardından Cerny transferinde somut adımların atılması bekleniyor. Beşiktaş, kanat hattını güçlendirerek hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.