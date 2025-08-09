×
🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Galatasaray'a Ederson müjdesi: 'Anlaşmaya varıldı!'

Galatasaraya Ederson müjdesi: Anlaşmaya varıldı
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün itibarıyla başlarken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımların transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Leroy Sane'den sonra Victor Osimhen'e de resmi imzayı attıran Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Jhon Duran, Archie Brown ve son olarak Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra kanat bölgesine yapılacak takviyeye geldi. Kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta sağ bek ve her iki kanat için arayışlar sürüyor. Yaz transfer döneminde Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor, orta sahasına yıldız bir isim takviyesi yapmak için görüşmelerine devam ediyor. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

FENERBAHÇE, TIMBER'I GÖZÜNE KESTİRDİ
FENERBAHÇE, TIMBERI GÖZÜNE KESTİRDİ

Orta saha için Bissouma, Douglas Luiz, Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı listeye eklediği kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Timber’ın kaptan olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında pazubandı Steijn’in takma nedeninin de bu olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe’nin, Kırmızı - Beyazlılar’ı elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.

(Fanatik)

TRABZONSPOR, BUENDIA'NIN PEŞİNDE!
TRABZONSPOR, BUENDIANIN PEŞİNDE

Trabzonspor, Aston Villa'da forma giyen Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı listesine ekledi.

Bordo-mavililerin ilk hedef 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak.

Buendia, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Leverkusen'de kiralık olarak forma giymişti.

(Fanatik)

BEŞİKTAŞ'IN GBOHO TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
BEŞİKTAŞIN GBOHO TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, 24 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız sol kanat Yann Gboho için kulübü Toulouse'a 6 milyon euro teklif etti.

(L'Equipe)

GALATASARAY, EDERSON'LA ANLAŞTI!
GALATASARAY, EDERSONLA ANLAŞTI

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.

 

SOSYAL MEDYADAN TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Ederson, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendi.

Brezilyalı eldivenin bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

