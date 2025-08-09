Güncelleme Tarihi:
Orta saha için Bissouma, Douglas Luiz, Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı listeye eklediği kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Timber’ın kaptan olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında pazubandı Steijn’in takma nedeninin de bu olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe’nin, Kırmızı - Beyazlılar’ı elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.
(Fanatik)
Trabzonspor, Aston Villa'da forma giyen Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı listesine ekledi.
Bordo-mavililerin ilk hedef 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak.
Buendia, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Leverkusen'de kiralık olarak forma giymişti.
(Fanatik)
Beşiktaş, 24 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız sol kanat Yann Gboho için kulübü Toulouse'a 6 milyon euro teklif etti.
(L'Equipe)
Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.
SOSYAL MEDYADAN TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI
Ederson, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendi.
Brezilyalı eldivenin bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.