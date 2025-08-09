FENERBAHÇE, TIMBER'I GÖZÜNE KESTİRDİ

Orta saha için Bissouma, Douglas Luiz, Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı listeye eklediği kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Timber’ın kaptan olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında pazubandı Steijn’in takma nedeninin de bu olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe’nin, Kırmızı - Beyazlılar’ı elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.

