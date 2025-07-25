GALATASARAY'A DONNARUMMA MÜJDESİ: SATIŞ LİSTESİNE KONDU!

L'Equipe gazetesinin haberine göre; PSG, 7 milyon euro civarında net maaşı olan ve 3 milyon euro civarında bonus kazanan Gianluigi Donnarumma ile 1 yıldır yeni sözleşme pazarlıklarını sürdürüyordu. Ancak Fransız kulübünün önerdiği zam, İtalyan kaleciyi mutlu etmedi ve sözleşme uzatmama kararı aldı.

PSG de bunun üzerine 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.

Donnarumma'nın ismi transferde Galatasaray'la da anılıyor.