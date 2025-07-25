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L'Equipe gazetesinin haberine göre; PSG, 7 milyon euro civarında net maaşı olan ve 3 milyon euro civarında bonus kazanan Gianluigi Donnarumma ile 1 yıldır yeni sözleşme pazarlıklarını sürdürüyordu. Ancak Fransız kulübünün önerdiği zam, İtalyan kaleciyi mutlu etmedi ve sözleşme uzatmama kararı aldı.
PSG de bunun üzerine 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.
Donnarumma'nın ismi transferde Galatasaray'la da anılıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, alt yapısından yetişen Burnley'nin 22 yaşındaki kalecisi James Trafford'u 40 milyon sterlinlik geri satın alma maddesini kullanarak yeniden kadrosuna kattı.
KALECİ ROTASYONU PLANLAMASI DEĞİŞTİ: EDERSON TAKIMDA KALIYOR!
The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göreyse; Manchester City'de kaleci rotasyonu planlaması değişti.
Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edilen mevcut 1 numara Ederson'un takımdan ayrılması bekleniyordu, ancak Brezilyalı file bekçisi geçen ay çıkan ayrılık söylentilerinin "yalan haber" olduğunu söyledi ve artık kulüpte kalması bekleniyor.
Trafford ile Ederson yeni sezonda Manchester City kalesini korumak için rekabet edecek, Stefan Ortega ise gelecek tekliflerin durumuna göre takımdan ayrılabilir.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kanat hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.
HEDEF CERNY
Siyah-Beyazlılar’ın, Çek futbolcu Vaclav Cerny için Almanya’nın köklü kulüplerinden Wolfsburg’a satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifi sunduğu öne sürüldü. 2027 yılına kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers’ta geçirmişti. Cerny, burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta sahaya çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak hücum hattına önemli bir dinamizm kazandırdı. Beşiktaş cephesi, bu performansı göz önünde bulundurarak oyuncunun transferi için somut adım attı. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında resmi görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
Fanatik
Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Jurasek gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer atağına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton’da forma giyen Gonçalo Guedes’i listesine almıştı.
Kara Kartal, 28 yaşındaki Portekizli oyuncu için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini İngiliz kulübüne iletti. Guedes, hem sol hem de sağ kanatta görev yapabilen çok yönlü bir isim olarak dikkat çekiyor. Wolverhampton ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 11 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
Fanatik
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren genç sağ bek Mimovic, sezon başı kampına iyi bir başlangıç yaptı. Fiziksel eksiklerini kapatmaya odaklanan 20 yaşındaki oyuncu, ilk hazırlık maçlarında da teknik ekibin dikkatini çekti. Takıma uyum süreci yavaş ilerlese de Mimovic, Samandıra’daki çalışma temposuyla olumlu sinyaller veriyor. Oyuncunun en büyük hedefi bu sezon Fenerbahçe kadrosunda kalıcı yer edinmek. Sarı-Lacivertliler, genç savunmacının gelişimini yakından izlemeyi sürdürüyor.
Fanatik
Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'yu kadrosuna katmak için Corinthians ile temasa geçti.
(Andre Hernan)
Bordo-Mavililer, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye kararlı olan BordoMavililer, Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro’luk bonus içeren cazip bir teklif sundu.
Fransız kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, ilk teklifin ardından güncellenen bu yeni paket, Saint-Etienne yönetiminin onayını almış durumda. Trabzonspor’un, oyuncu cephesiyle de görüşmelere başladığı ve sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.
Teknik ekip, 23 yaşındaki Bouchouari’nin dinamik yapısı ve mücadeleci oyun tarzıyla orta sahaya ciddi katkı sağlayacağı görüşünde. Öte yandan Saint Etienne cephesinde sportif direktör Ivan Gazidis ile teknik direktör Eirik Horneland’ın, bu transferden gelecek gelirle yeni hamleler için hazırlık yaptığı ifade ediliyor.
Fanatik
Fenerbahçe, Sassuolo’nun Fransız sol kanat oyuncusu Armand Laurienté’nin transferi için önemli adımlar atıyor. İtalyan basınına göre, Sarı-Lacivertliler, Lauriente’yi kadrosuna katmak için Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari’nin önüne geçti. Fenerbahçe’nin, Sassuolo’ya ve oyuncuya daha yüksek teklifler sunduğu ve transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sassuolo CEO’su Giovanni Carnevali, Laurienté için Fenerbahçe ve Marsilya’nın ilgisini doğruladı. Carnevali, oyuncunun değerinin 15-20 milyon Euro arasında olduğunu belirtti.
20 MİLYONA ÇIKABİLİRLER
Fenerbahçe’nin, bu transfer için önemli bir bütçe ayırdığı ve 20 milyon euro bonservis beklentisi olan İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunduğu kaydedildi. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 34 maçta 19 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie B’den Serie A’ya yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe’nin, Lauriente’nin transferiyle sol kanattaki eksikliği gidermeyi hedeflediği ve bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.
Fanatik