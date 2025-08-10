BEŞİKTAŞ'TAN RASHICA KARARI!

Önceliği sol kanat transferine veren siyah-beyazlılarda sağ kanada yapılacak hamle için ise gözler Milot Rashica'nın üzerinde. Kosovalı futbolcunun talipleri olduğu konuşulsa da henüz somut bir teklif gelmedi.

Beşiktaş yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Rashica'yı satmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bunun gerçekleşmesi halinde ise sağ kanat transferinde de gaza basacak.

Bu bölge için en büyük aday ise Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny. Siyah-beyazlılar, Rashica'da yaşanacak hareketliliğe göre Çek oyuncunun transferi için temaslara başlayacak.

(HT Spor)