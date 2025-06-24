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Galatasaray'ın kış transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'ya teklif geldi.
Sporx'in haberine göre; Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray'a getirdi.
Öte yandan haberde sarı - kırmızılıların transfer için önümüzdeki günlerde karar vermesi beklendiği belirtildi.
Geride kalan sezonunun yarısında sarı - kırmızılı formayı terleten 26 yaşındaki savunmacı, 9 maçta süre buldu. Söz konusu karşılaşmalarda ise Kolombiyalı futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiraladığı Skriniar’a dair yenir bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler, Skriniar’ın bonservisini almak istiyor.
Bu bağlamda Fenerbahçe ve Skriniar’ın menajeri, bu hafta İstanbul’da bir araya gelecek.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'in Portekizli ön liberosu Tomás Handel'in transferi konusunda kulübüyle iletişime geçti. Taraflar arasındaki ilk görüşme olumlu geçti.
Siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki günlerde resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların hali hazırda kadrosunda Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario olmak üzere üç Portekizli oyuncu bulunuyor.
(Maisfutebol)
Fenerbahçe, Jadon Sancho için Manchester United'a 18 milyon euroluk teklifte bulundu.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna da yıllık 12 milyon eurodan 3+1 senelik sözleşme önerdi.
(SportMediaset)
Sarı-kırmızılı ekipte stoper rotasyonu şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Nelsson, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.
Teknik heyet, stoper hattında yeni isimlere yönelirken, yönetim de oyuncunun bonservisinden gelir elde etme planında.
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor.
Şu ana kadar İtalya’dan iki kulüp, Torino ve Hellas Verona, Nelsson’un transferi için devreye girdi.
(Habertürk)
Kızılyıldız’dan 6.7 milyon Euro’ya alınan ve yabancı kontenjanı nedeniyle transfer edilir edilmez geçtiğimiz sezonun devre arasında Rus ekibi Zenit’e kiralanan Ognjen Mimovic’in takımdan ayrılmak istediği öğrenilmişti.
Mimovic için eski kulübü Kızılyıldız’ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifini, Kanarya’ya ilettiği bildirildi. Fenerbahçe’nin sağ bek transferini netleştirmeden, 20 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakmıyor.
(Fanatik)
Ciro Immobile ile yollarını ayırmak ve yaz transfer sezonunda en az 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın yeni sezonda kadro düşünmediği İngiliz forvet Tammy Abraham'la ilgileniyor.
2021 yazında 41 milyon Euro karşılığında Chelsea'den Roma'ya transfer olan 1.94'lük İngiliz santrfor, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu Milan'da kiralık geçirmişti.
Milan formasıyla 44 maça çıkan Abraham, 10 gol - 7 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir yıldız için harekete geçti.
Bordo Mavililer, Fransız devi Lyon forması giyen Corentin Tolisso’nun transferi için resmi görüşmelere başladı. Tolisso’nun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı, ancak ekonomik şartların belirleyici olacağı belirtiliyor.
Bordo-Mavililer’in kısa süre içinde Lyon’a da resmi teklifini sunması bekleniyor.
(Fanatik)
İsmi transferde sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Şili forvet Alexis Sanchez, İstanbul Boğazı'ndan yaptığı bir paylaşımla Türkiye'de olduğunu duyurdu.
Kariyerinde River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formalarını giyen 36 yaşındaki golcü futbolcu son olarak İtalya Serie A ekibi Udinese'de oynamıştı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçirmeyen ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
TALISCA'YA ÜLKESİNDEN İKİ TALİP
Geçen sezonun devre arasında uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe’nin kadrosuna katmayı başardığı Anderson Talisca’ya ülkesinden iki önemli talip çıktı.
Sarı Lacivertliler’le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu Flamengo ile Corinthians’ın istediği bildirildi. Brezilya ekiplerinin, kısa bir zaman içerisinde Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.
(Fanatik)