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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu.
Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan Mikautadze için İtalya Serie A kulübü Roma, resmi teklif yaptı.
Roma, Lyon’a 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olacak şekilde toplam 20 milyon Euro sundu.
[Gazzetta dello Sport]
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıyor.
24 yaşındaki futbolcunun maaşında ciddi bir artış yapılacak.
(TRT Spor)
Juventus, Osimhen ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Oyuncu, Comolli ile yaptığı görüşmede transfer için el sıkıştı.
Comolli, Temmuz ortasında sona erecek 75 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunun sona ermesi için Osimhen’e ‘bekle’ dedi.
Bu tarih sonrası Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile pazarlıklar başlayacak.
(La Gazzetta dello Sports)
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ın 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalırken orta sahaya takviye Faslı yıldızın takımdan ayrılmasına bağlı.
Sarı lacivertliler, Amrabat ile olası bir vedalaşma durumunda Arsenal’den ayrılarak serbest kalan Ganalı ön libero Thomas Partey’i düşünürken, oyuncuya 4 milyon Euro yıllık ücret önerildiği de gelen bilgiler arasında.
Sarı-kırmızılılar, Alman deviyle masaya oturmuş ve Boey transferi görüşmelerine başlamıştı.
24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar Bayern Münih’le de belli bir noktaya geldi.
Toplamda 15 milyon Euro’ya yaklaşan bir transfer paketi üzerine Bayern’le el sıkışan Galatasaray oyuncuyu ise ikna edebilmiş değil.
Sacha Boey kendisine gelen teklifler arasından Marsilya ile kişisel şartlarda her konuda anlaşma sağladı.
Fransa Milli Takımı’nda oynama hayalini gerçekleştirmek istiyor ve bunun için de Fransa’ya dönmeye sıcak bakıyor.
Boey eski kulübü olan Galatasaray’a ise neredeyse tüm kapıları kapattı ve Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor.
(HT Spor)
Jhon Duran’ın sözleşmesini 2 yıla çıkarmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmezken PSG’li Marco Asensio ve Bayern Münih’li Kingsley Coman konusundaki ilgisini de sürdürüyor.
Sarı lacivertli yönetim hem PSG hem de Asensio ile görüşürken teknik direktör Jose Mourinho da oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi.
29 yaşındaki İspanyol yıldızın öncelikli tercihinin La Liga’ya geri dönmek olduğu öğrenilirken Fenerbahçe’nin oyuncuya 7-8 milyon Euro ücret önerdiği, bonservis sahibi PSG’ye satın alma opsiyonu olarak 15 milyon Euro teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.
Sarı-lacivertli ekip Fransız sol kanat Kingsley Coman için Bayern Münih’in kapısını çaldı. Bayern Münih‘te 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Kingsley Coman için 40 milyon Euro bonservis bedeli istendiği. Fenerbahçe’nin kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.
Yeni transferlere yer açabilmek için kadrosundan birçok oyuncuyla vedalaşması gereken Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in verdiği liste doğrultusunda vedalaşılacak isimlerle tek tek görüşüp yolları ayırıyor.
Siyah beyazlılarda yöneticilik yaptığı dönemde de gerek takıma kazandırılan gerekse vedalaşılacak isimleri ikna etme konusunda oldukça başarılı olan Adalı, Solskjaer’in takım ruhunu hissettirmeyen oyuncuları kampa götürmeyeceğini iletmesinin ardından bizzat kolları sıvadı. Transferde tek yetkili olan Beşiktaş Başkanı, Ciro İmmobile’nin ardından Alex Oxlade-Chamberlain’i de ayrılık için ikna etti.
GÜNEŞ İSTEDİ, ÇEBİ TRANSFER ETTİ
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığı döneminde Şenol Güneş’in isteği üzerine 2023’te İngiliz futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Siyah beyazlılar, Chamberlain’i 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücretle renklerine katarken sözleşmede 10 bin Euro’luk maç başı da bulunuyordu. Vergilerle yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcu ile görüşme yapan Adalı hem yeni sezon planlarında yer almadığı hem de sakatlık problemi nedeniyle katkı sağlamasının zor olduğuna vurgu yaparak Chamberlain’le 1.5 milyon Euro tazminatla vedalaştı.
6 OYUNCU DAHA GÖRÜŞME ODASINA
Siyah-beyazlılar sadece yıllık maaşı 6 milyon Euro olan, 2 milyon Euro’luk imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk vergisi ile birlikte yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro’yu bulan İmmobile’yi de 2 milyon 650 bin Euro’ya ikna etmişti. Kartal böylece Chamberlain ile birlikte yıllık maliyetleri 15 milyon Euro olan 2 yıldızına yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında veda etti. Serdal Adalı, takımdan ayrılmak için tazminat isteyen Zaynutdinov, Onana, Al Musrati, Mario, Rashica, Uduokhai tek tek görüşmelerin sürdürdüğünü vurgularken bu isimlerin kulübe yükünü azaltmak için çalıştıklarını söyledi.
Bonservisi Lille’de olan ve geçtiğimiz sezon Young Boys’ta kiralık forma giyen 2003 doğumlu Alan Virginius’un transferinde artık son aşamaya gelindi. Kulüpler arasında yaklaşık 3 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlandı.
Mohamed Elyounoussi konusunda da Tekke devreye girecek. Kopenhag’la olan sözleşmesinde ağustos ayına kadar geçerli olmak kaydıyla 2.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın transferinin bir an önce bitirilmesi ve kampa yetişmesi hedefleniyor.
Trabzonspor’un gündemine gelen Leandro Paredes’in Boca Juniors’a transfer olması bekleniyordu. Ancak Arjantin kulübü, Paredes’in sözleşmesinde 30 Haziran’a kadar olan 3.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanamadı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Roma’da kariyerine devam etmesi zor gözüküyor. Boca, transferi bitirmek adına yeni bir formül arıyor.
Bordo-Mavili taraftarlar ise Paredes’in alınması konusunda hem Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarını hem de yöneticileri adeta mesaj yağmuruna tutuyor.
(Fanatik)
Galatasaray taraftarları bir yandan Osimhen’in vereceği karara odaklanırken diğer yandan sarı kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter cephesindeki gelişmeleri takip ediyor.
İtalyan ekibinin kaptanı Lautaro Martinez’in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından hedef aldığı milli yıldız, eşinin paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından alıntılarken, gönderisine “Yolcu” şarkısını eklemiş bu durum sarı kırmızılılarda heyecan yaratmıştı.
INTER RAKAMI İNDİRDİ
Yaşanan bu olayların ardından İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu ile Martinez’in önceki gün dün telefonda görüşerek son günlerdeki polemik üzerine konuşup durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını yazdı.
Ancak haberde ikili arasındaki konunun hâlâ kapanmadığı ve Inter’in milli futbolcumuz için istediği bonservisi 30 milyon Euro’ya düşürdüğünü okuyucularıyla paylaştı. La Gazetta, G.Saray’ın Inter’e teklif yapmaya hazırlandığına da haberinde yer verdi.