Galatasaray, yıldız futbolcunun transferi için PSG ile masada

GALATASARAY, BERALDO İÇİN PSG İLE MASADA!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hedefindeki ismi belirlemiş durumda. Yıldız oyuncunun kulübü de transfer için görüşmeye hazır olduklarını belirtse de Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça zorlu şartlar bekliyor.

Hazırlık döneminde savunma hattında yaşanan sorunları gidermek ve Şampiyonlar Ligi macerasına hazır olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sanchez’e partner olarak kadrosuna katmak istediği ismi belirledi.

İLK HEDEF BERALDO!

Sarı-Kırmızılılar, Beraldo’yu renklerine bağlamayı hedefliyor. PSG forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, takımdaki yerinin net olmaması ve 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya formasını kaybetmeme isteği nedeniyle bir süredir ayrılık planları yapıyordu. Galatasaray’ın son günlerdeki ısrarlı girişimleri, genç savunmacının aklını çelmiş durumda. Fransa’nın saygın gazetesi L’Equipe’e göre ayrılık ihtimali çok güçlü.

PSG'NİN AYRILIK İÇİN İKİ ŞARTI VAR

Ancak PSG Yönetimi’nin bu ayrılığı onaylamak üzere iki çok önemli şartı var. Bunlardan biri, genç futbolcu gitmeden önce bir stoper transferi yapılması. İkincisi ise 30 milyon Euro’luk bonservis ödemesi. Fransız kulübü, Beraldo için belirlenen bu rakamın karşılanması durumunda bir stoper transferi yapacak ve dolayısıyla ayrılık için tüm şartlar yerine gelmiş olacak. Buna karşın PSG’nin belirlemiş olduğu bonservis bedeli, Galatasaray’ın ayırdığı bütçenin çok üzerinde görünüyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR

Yine de Sarı-Kırmızılı yöneticiler henüz masadan kalkmış değil, hatta bu transferden oldukça ümitliler. Kulübe yakın kaynaklar, Beraldo’nun zorunlu satın alma maddesiyle kiralanabileceğini belirtiyor. Şu ana kadar Brezilya Milli Takımı’nın formasını 4 kez giyen genç solak stoperin ülkesindeki geleceği, özellikle Dünya Kupası’nda piyasasını katlama ihtimali, Galatasaray cephesinin iştahını kabartıyor. Önümüzdeki günlerde de Beraldo için PSG ile pazarlık sürecinin devam ettirileceği öğrenildi.

(Fanatik)