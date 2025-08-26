Galatasaray transfer bombası patlattı Bissouma ile anlaşma sağlandı, kulüple görüşme son aşamada

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fransız RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma ile anlaştı. Tottenham ile transfer görüşmeleri son aşamaya geldi.
İngiliz basınından Telegraph ise Galatasaray'ın Bissouma için Tottenham ile yaptığı görüşmelerin kiralık + satın alma opsiyonu şeklinde olduğunu açıkladı.
Manuel Akanji, Galatasaray'ın yaptığı son teklife önümüzdeki 48 saat içinde yanıt verecek. Oyuncu henüz kararını vermedi. Kulüpler arasındaki anlaşma ise hâlâ geçerliliğini koruyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Roma Teknik Direktörü Gasperini’nin yeni sezon planlarında alternatif oyuncu olarak yer alan Lorenzo Pellegrini, yeniden Trazonspor’un gündemine geldi. Roma ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki yıldız orta sahanın takımdan ayrılma ihtimali yüksek olarak gösteriliyor. Gasperini yaptığı son açıklamada “Ayrılmak için uygun bir seçenek bulursa, kulüp mutlu olacaktır. Belki zor bir durum ama her şey ortada. Kulüp, Pellegrini ile sözleşme uzatmak istemiyor” demişti. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 3 gol 3 asistlik skor katkısı göstermişti. Roma’nın kaptanı olan Pellegrini, İtalya Milli Takımı’nda ise çıktığı 36 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı. Trabzonspor Yönetimi, Pellegrini transferinde bir kez daha şartları zorlayacak.
[Fanatik]
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Portekizli stoper Tiago Djalo'nun sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılar, resmi kaynaklardan yaptığı açıklamada oyuncunun saat 19.00'da İstanbul'da olacağını duyurdu.
Trabzonspor Yönetimi, bu 2.5 haftalık süreci oldukça hareketli geçirecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına’da, Mendy yolcu gibi duruyor. Cham’ın ayrlığı da gündeme gelebilir. Ayrıca ciddi bir sakatlık geçiren Nwakaeme’nin kontratının dondurulması gündemde.
[Fanatik]
2021'de Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, 2 yıl sonra sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Bonservisi Hoffenheim'da olan Alman futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir ekip talip oldu.
Fenerbahçe'ye 2021'de Salzburg'dan 5 milyon euro bedelle transfer olan Mergim Berisha, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Alman futbolcu daha sonra Augsburg'un yolunu tutarken, oradan da Hoffenheim'a transfer oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha için resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe'ye 2021'de Salzburg'dan 5 milyon euro bedelle transfer olan Mergim Berisha sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Augsburg ve Hoffenheim forması giydi. Alman ekibinde 19 maça çıkan Berisha, 1 gol ve 1 asist yaptı.
[Fanatik]
Sol kanat transferi noktasında Beşiktaş’ın ciddi şekilde radarında bulunan Raheem Sterling’i Chelsea satmaya sıcak bakıyor. Bonservis beklentileri ise yaklaşık 10 milyon Euro.
Bu transferdeki esas problem ise yıldız futbolcunun yüksek maaşı. Geçen sezon Arsenal’de kiralık forma giyen Sterling’in Chelsea’daki yıllık net kazancı 7.5 milyon Euro seviyelerinde.
Beşiktaş’ın ise Sterling’e en fazla 5 milyon Euro senelik ücret ödeyebileceği öğrenildi.
Beşiktaş’ın kanat transferindeki gözdesi Jadon Sancho’da zaman daralıyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takıma gitmek adına, Avrupa’da transferin kapanacağı 1 Eylül’ü beklemek istemişti.
Öte yandan Roma, ciddi şekilde ilgilendiği Sancho’dan vazgeçmiş gibi duruyor.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Frederic Massara “Jadon Sancho, çok kaliteli bir futbolcu ama bu transferi ilerletmek için uygun şartların ve özellikle motivasyonun mevcut olduğunu düşünmüyorum” dedi.
[Fanatik]
Youri Tielemans'ın transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralı nedeniyle sıkıntıda olan Aston Villa, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bordo-Mavililer, Chelsea’nin golcüsü Nicolas Jackson ve Marsilya’da kadro dışı kalan Adrien Rabiot’nun peşinde. Villa, her iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katıp, Tielemans’ı da satarak ekonomik anlamda rahatlamayı planlıyor. Bu nedenle Belçikalı yıldız için teklif bekliyorlar.
Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli ekibin, bu hafta Tielemans konusunda resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.
Kanarya’nın pazarlıklarda en önemli kozu ‘zaman’. Aston Villa’nın istediği operasyonu yapması için fazla vakti kalmadı. İngiltere’de transfer dönemi 1 Eylül’de sona erecek. Fenerbahçe, bunu avantaja çevirip İngiliz ekibini kendi istediği rakamı kabul etmeye zorlayacak.
[Fanatik]
Senne Lammens, 20 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olmak üzereydi. Ancak önceki gün Galatasaray’dan bir heyet Belçika’ya giderek genç kaleci için son bir girişimde bulundu ve beklemeye geçti. Sarı-Kırmızılılar, Ederson girişimlerini sürdürürken alternatif olarak Senne Lammens’i de gündemine almıştı. Geçen sezonki muhteşem performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki kaleci, Manchester City, Manchester United ve İnter’in de dikkatini çekti. United, geçen hafta girişimlere başladı ve Antwerp ile 20 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Kırmızı Şeytanlar’ın transferi bitirmesi beklenirken, Galatasaray’ın son bir hamle yaptığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar’dan bir heyetin önceki gün soluğu Belçika’da alarak Antwerp ve Lammens’e son teklifini ilettiği belirtildi.
Yönetim şimdi Belçika’dan gelecek haberi bekliyor. Öte yandan genç kaleci Manchester United’a gitmesi halinde, Andre Onana’nın da eski takımı İnter’e döneceği ileri sürüldü. Bu durumda adı Galatasaray ile anılan bir başka kaleci Yann Sommer de İtalyan ekibine veda edecek.
[Fanatik]
Ederson, uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yönetim, dünyaca ünlü kaleci ile el sıkışsa da Manchester City’yle yapılan pazarlıklarda bir türlü orta yolu bulamamıştı. Ancak City’nin transfer planlamalarında yaşanan son gelişmeler sonrası işler değişti. İngiliz devinin yeni kalecisi Trafford’un Tottenham maçındaki hataları sonrası Donnarumma için girişimler hızlandı.
Manchester City, hem İtalyan eldivenle hem de PSG ile anlaşma sağladı. Ancak imza için Ederson’un satılması gerek. Mavi-Beyazlılar bu nedenle Galatasaray’ın yapacağı teklifi bekliyor. Aslan, en son 10 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Yönetimin, Donnarumma olayı sonrası City’nin satış mecburiyeti nedeniyle bu rakamı artırmak istemediği kaydedildi. Bu hafta Ederson transferinin netleşmesini bekliyor.
Manchester City'nin patronu Pep Guardiola, daha küçük bir kadro istiyor ve mevcut kadronun çok geniş olmasından şikayet etmişti.
Bild'e göre City, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan gibi bazı oyuncularını elden çıkarmaya hazır. Daha önce Galatasaray ile adı geçen Alman orta saha oyuncusu, bir zamanlar Borussia Dortmund formasıyla parladığı Bundesliga'ya dönmeyi düşünüyor. Ancak henüz hiçbir kulüp orta saha oyuncusuyla ilgilenmedi.
2016'da City'ye katıldığından beri, takımın Premier Lig'de kazandığı beş sezonda önemli bir rol oynadı. Ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu, hafta sonu Tottenham maçının kadrosunda yer almadı ve bu da olası bir ayrılığın habercisi olabilir. Yaz boyunca Galatasaray ile güçlü bir bağı vardı, ancak yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
[Fanatik]
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı satmak istemese de olası ayrılık için kolları sıvadı. Foot Mercato’da yer alan habere göre Cim Bom, Christopher Nkunku için harekete geçti.
Chelsea, Fransız yıldızı transfer dönemi kapanmadan önce göndermeye kararlı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Bayern Münih, eski takımı Leipzig, Leverkusen ve Aston Villa devrede. Haberde, bu yaz Osimhen’ı 75 milyon Euro’ya transfer eden Galatasaray’ın da Nkunku için devreye girdiği belirtildi.
Fransız yıldızın geleceğinin bu hafta netleşeceği vurgulandı. Her iki kanatta, 10 numara pozisyonunda ve forvette görev yapabilen Christopher Nkunku, 2023’te Leipzig’ten 60 milyon Euro bedelle Chelsea’ye transfer olmuştu.
[Fanatik]