Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için 20 milyon Euro'luk teklif yaptı!

F.BAHÇE'YE MATETA MÜJDESİ

Mateta, Crystal Palace’ın yetkilileri ile yaptığı son görüşmede, bu transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde bildirdi. 28 yaşındaki oyuncu, gelen tekliflerin değerlendirilmesini talep etti. Yıldız futbolcunun peşindeki en önemli ekiplerden Juventus, ekonomik koşullar nedeniyle geri adım attı. Juve, tamamen EnNesyri’ye yöneldi.

Bu gelişme sonrası Mateta’nın peşinde Fenerbahçe ile Aston Villa kaldı. Bu akşam sahada kozlarını paylaşacak olan iki ekip, Fransız yıldız için de transfer piyasasında karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, çok istekli olmasa da Crystal Palace’ın listesindeki Jayden Oosterwolde’yi bu transferde takasta kullanmak zorunda kalabilir.

Fanatik