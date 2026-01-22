Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için 20 milyon Euro'luk teklif yaptı!Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için 20 milyon Euro'luk teklif yaptı!Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Noa Lang için imzalı belgeleri Napoli kulübüne gönderdi. Sarı kırmızılılar, transferin resmiyet kazanması için İtalyan kulübünün onayını bekliyor.
Antonio Conte, 25 Ocak Pazar akşamı Juventus ile deplasmanda oynayacakları maçta oyuncuyu sahaya sürmeyi düşünüyor ve bu sebeple transfer için henüz son kararını vermiş değil.
Di Marzio
Fenerbahçe'den ayrılan Sebastian Szymanski, dün akşam Fransa'ya uçtu.
Transfer sürecinde sona gelinmesinin ardından Polonyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve bugün kendisini Rennes'e bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Szymanski, Rennes ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştı.
Ouest-France
Çizme'nin iki dev kulübü Napoli ve Juventus, Nesyri için kıyasıya rekabete girdi. Napoli, Lucca'nın olası satışı sonrası Faslı golcü için resmi girişimde bulunacaktı.
Juventus, Nesyri konusunda görüşmelerini hızlandırdı. İtalyan devi, Fenerbahçeli golcü ile anlaşmaya vardı.
İtalyan devi, Nesyri'nin maddi şartlarını tamamlamak üzere Fenerbahçe ile görüşüyor ve operasyonun, kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Mateta, Crystal Palace’ın yetkilileri ile yaptığı son görüşmede, bu transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde bildirdi. 28 yaşındaki oyuncu, gelen tekliflerin değerlendirilmesini talep etti. Yıldız futbolcunun peşindeki en önemli ekiplerden Juventus, ekonomik koşullar nedeniyle geri adım attı. Juve, tamamen EnNesyri’ye yöneldi.
Bu gelişme sonrası Mateta’nın peşinde Fenerbahçe ile Aston Villa kaldı. Bu akşam sahada kozlarını paylaşacak olan iki ekip, Fransız yıldız için de transfer piyasasında karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, çok istekli olmasa da Crystal Palace’ın listesindeki Jayden Oosterwolde’yi bu transferde takasta kullanmak zorunda kalabilir.
Fanatik
Beşiktaş’ta stoper ve sol bek transferleri sonrasında öncelik, kaleci takviyesine verildi. Siyah Beyazlılar’ın bu bölge için ilk sıraya yazdığı isim olan Filip Jörgensen konusunda Chelsea cephesinden henüz net bir karar çıkmış değil. İngiliz ekibinde bu sezon kaleyi ağırlıklı olarak Robert Sanchez korurken, Danimarkalı kalecinin geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Forma şansı bulmakta zorlanan Jörgensen’in ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken, Beşiktaş cephesi süreci yakından takip ediyor.
Fanatik
Fenerbahçe, Süper Lig’de birçok takımın gözdesi haline gelen orta saha oyuncusu Maestro ve stoper Ümit Akdağ için harekete geçti.
Alanyaspor Yönetimi ile ilk temas kuruldu. Akdeniz ekibine, iki yıldız için şimdiden anlaşma sağlayıp sezon sonuna kadar Alanya’da devam etmeleri yönünde teklif sunuldu.
Turuncu-Yeşilli ekip, Maestro ve Ümit’i sezon ortasında kaybetmek istemediği için bu formüle sıcak bakıyor. Ancak Alanyaspor’un pazarlık masasına 15 milyon Euro’luk taleple oturması nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadı.
Kulüpler arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde devam edecek. Öte yandan Galatasaray’ın da bu hafta Akdeniz ekibi ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Fanatik
Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, Napoli’de forma giyen Noa Lang transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
26 yaşındaki Hollandalı forvet ile anlaşma sağlandığı öğrenilirken, Lang bu sezon için 1.4 milyon Euro’ya, gelecek sezondan itibaren de yıllık 4 milyon Euro’ya “evet” dedi.
Cimbom'un Napoli’ye de zorunlu olmayan şartlı satın alma opsiyonu içeren 27 milyon Euro’luk bir kiralama teklifi yaptığı ve detayların konuşulduğu belirtildi.
Trabzonspor formasını giyen orta saha oyuncusu Christ Oulai için bordo mavili kulübe teklif yaptı.
Sarı kırmızılıların 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için Karadeniz ekibine 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Ahmed Kutucu takasını teklif ettiği, ancak Trabzonspor’un, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştükten sonra olumsuz cevap verdiği ifade edildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Kadırga TV’ye konuşurken Christ Oulai için teklifler aldıklarını belirtti ve “Teklifler var ama şu ana kadar bizi tatmin eden teklif gelmedi” açıklamasını yaptı.
Bir süredir G.Saray’ın transfer gündeminde yer alan Club Brugge’li Raphael Onyedika sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı. Onyedika’nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekerken bu uçağın Wilfried Singo’yu İstanbul’a getiren uçak olması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.