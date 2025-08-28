GALATASARAY, LAMMENS İÇİN İNGİLİZ DEVİYLE YARIŞIYOR!

Galatasaray’da kaleci transferi fırsat dönemine kaldı... Ederson konusunda haftalardır uğraş veren Cim Bom, yıldız oyuncuyla 7 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlamıştı. Fakat Manchester City ile orta yol henüz bulunamadı.

İngiliz devi, 15 milyon Euro’da diretirken, Galatasaray en son 10 milyon Euro’ya çıktı, ekstra olarak 2 milyon Euro da bonus teklif etti. Ederson görüşmeleri hala çok sıcak fakat Aslan, farklı bir kaleci için de artık masada; Senne Lammens...

Belçika ekiplerinden Anwerp’te forma giyen Lammens’in Galatasaray dışındaki en ciddi talibi Manchester United. Hatta İngiliz devi, bir süredir pazarlık aşamasında. Sarı-Kırmızılılar, Lammens transferinde önemli bir teklif sunmuş durumda.

KONTENJAN AVANTAJI!

Belçikalı file bekçisini cazip kılan noktalardan biri de, yabancı sayısındaki artı 2 kontenjanına uyması. 2002 doğumlu olan Lammens’in alınması halinde hem uzun vadeli bir yatırım yapılmış olacak, hem de Singo ve Bissouma transferlerinin önü iyice açılacak.

1.93 boyundaki file bekçisinin transferinde konuşulan bonservis rakamı ise 20-25 milyon Euro seviyelerinde.

(Fanatik)