Trabzonspor, Kızılyıldız'ın Sloven orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
44 MAÇTA 20 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla çıktığı 44 maçta 6 gol - 14 asist üreterek takımına toplamda 20 gollük katkı sağlamıştı.
(Mozzartsport)
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Beşiktaş'tan Al-Musrati'yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Libyalı orta saha oyuncusunun bugün İtalya'da olması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
(Gianluca Di Marzio)
Grup aşaması için UEFA’ya listeyi bildirmeden önce mutlaka yeni bir kaleciyi de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’nin 1 numaralı adayı Real Madrid’li Andriy Lunin. Ukraynalı eldiven için girişimlerini sürdüren Kanarya’nın Yann Sommer’in durumunu da takibe aldığı öğrenildi.
Bunu başarırlarsa, Sommer ile yollar ayrılacak. Galatasaray’ın da gündemine gelen İsviçreli eldiven için Fenerbahçe’nin de teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinde son yılına giren 36 yaşındaki file bekçisini uygun bir bedelle kadrosuna katabilir.
(Fanatik)
Galatasaray'ın Singo'nun ardından Monaco'dan bir transferi daha kadroya katmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Fransız ekibinin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı da Cim Bom istiyor. Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili de mesafe alındığı öğrenildi.
+2'LİK KONTENJANA UYUYOR!
2004 doğumlu olan Camara, yabancı kuralındaki artı 2 kontenjanına uyuyor. Monaco, geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservis karşılığında Camara'yı Metz'den kadrosuna katmıştı.
(Fanatik)
Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan ve 9 puan toplayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında gelen Batista Mendy için Espanyol satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak satın alma maddesi zorunlu olmadığı için Trabzonspor Yönetimi teklifi kabul etmedi.
ÖNCELİK SATMAK!
Bordo-mavililerin önceliği oyuncuyu satmak. Kiralık gittiği senaryoda ise mutlaka sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun koyulmasını istiyor. İspanya’dan Sevilla da Fransız yıldızla yakından ilgileniyor.
(Fanatik)
Galatasaray’da kaleci transferi fırsat dönemine kaldı... Ederson konusunda haftalardır uğraş veren Cim Bom, yıldız oyuncuyla 7 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlamıştı. Fakat Manchester City ile orta yol henüz bulunamadı.
İngiliz devi, 15 milyon Euro’da diretirken, Galatasaray en son 10 milyon Euro’ya çıktı, ekstra olarak 2 milyon Euro da bonus teklif etti. Ederson görüşmeleri hala çok sıcak fakat Aslan, farklı bir kaleci için de artık masada; Senne Lammens...
Belçika ekiplerinden Anwerp’te forma giyen Lammens’in Galatasaray dışındaki en ciddi talibi Manchester United. Hatta İngiliz devi, bir süredir pazarlık aşamasında. Sarı-Kırmızılılar, Lammens transferinde önemli bir teklif sunmuş durumda.
KONTENJAN AVANTAJI!
Belçikalı file bekçisini cazip kılan noktalardan biri de, yabancı sayısındaki artı 2 kontenjanına uyması. 2002 doğumlu olan Lammens’in alınması halinde hem uzun vadeli bir yatırım yapılmış olacak, hem de Singo ve Bissouma transferlerinin önü iyice açılacak.
1.93 boyundaki file bekçisinin transferinde konuşulan bonservis rakamı ise 20-25 milyon Euro seviyelerinde.
(Fanatik)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan yıldız orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.