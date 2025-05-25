Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu! Yenikapı'da duygusal kutlama...

KAPILAR AÇILDI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti. Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek" dedi.