Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu! Yenikapı'da duygusal kutlama...

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Trendyol Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlandı.
Yenikapı'da duygusal anlar yaşanırken sarı-kırmızılılar kupasına kavuştu.
"Ailem ve benim için çok duygusal bir an. Galatasaray taraftarı benim ailem. Çok teşekkür ediyorum her şey için."
"Yağmur bile hızımızı kesemedi. Aynı heyecanla seviniyoruz. Her şey çok güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu yağmurda bizi bekliyorlar. Muhteşemler."
Kupa seremonisinde konuşan Osimhen "Konuşmak çok zor. Çok mutluyum. Ben şu anda burada Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kariyerimden ve oynadığım oyundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu. Fernando Muslera ve arkadaşları kupayı kaldırdı.
Sarı-kırmızılılara kupasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz verdi.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera şampiyonluk kutlamasına ailesiyle birlikte çıktı. Muslera'nın gözlerinin dolduğu gözlemlendi.
Muslera, 1 yıl daha kalması için yapılan tezahüratların ardından şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum."
Osimhen sahneye çıktığı anda taraftarlar 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' şeklinde tezahüratlar yaptı. Kerem Demirbay, Mertens ve Torreira da mikrofona 'Bizimle kal Victor' çağrısında bulundu. Son olarak Okan Buruk da mikrofolna aynı mesajı verdi.
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens ve eşi, sahneye çıktıkları esnada gözyaşlarına hakim olamadılar.
Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarları selamlıyor.
Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Galatasaray Lisesi'nden buraya kadar çok büyük emek ver. Hepsinden çok mutluyuz. Gelen sanatçılara teşekkürler. Burada olmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim"
Kerem Demirbay: "Kardeşlerimle güzel bir zaman geçiriyoruz. En büyüğü biziz."
Yenikapı'da sırasıyla Altay, Güliz Ayla ve Emir Can İğrek sahne aldı.
Gökhan Kırdar, Yenikapı'da 'Yerine Sevemem' şarkısıyla taraftarlarla şampiyonluk kutlamasına katıldı.
Betül Demir, Yenikapı'da Galatasaray için hazırladığı şarkıyı taraftarlara söyledi.
Şarkıcı Aydilge, Yenikapı'da sahne aldı ve taraftarları coşturdu.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle Sarayburnu'na ulaştı ve deniz yoluyla Yenikapı'ya gidiyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz. Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray. Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray, tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil.
Yenikapı'da toplanan taraftarlar sık sık "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" şeklinde tüzahüratlarda bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."
Yunus Akgün: "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray!"
Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."
Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim."
Alvaro Morata: "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için."
Ebru Yaşar, Yenikapı'yı dolduran Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle yola çıktı ve şampiyonluk turu başladı.
Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar ve tüm detaylar duyuruldu.
Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.
Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarının 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti. Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek" dedi.
beIN Sports'un haberine göre; Yenikapı'da 16.00 itibarıyla 200 bin Galatasaraylı taraftar bulunyor.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.