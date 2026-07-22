VLAHOVIC JUVENTUS'LA YENİDEN YAKLAŞIYOR

Biten sözleşmesinin ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden, özellikle Barcelona'dan istediği teklifi alamayan Dusan Vlahovic, Juventus'la yeniden masaya oturdu.

JUVENTUS'LA FARK AZALDI

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Vlahovic'e yıllık 6.5 milyon euro net maaş ve 4-5 milyon euro imza parası içeren iki yıllık bir sözleşme önerdi. Beklentilerini düşüren Vlahovic ise Kenan Yıldız'ın aldığı yıllık 7 milyon euro maaşı ve 8-9 milyon euro imza parası talep etti. Yani özetle iki taraf arasında maaş ve imza parası toplamında fark 6 milyon euroya kadar inmiş durumda.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİ

Dusan Vlahovic'e şu ana kadar en iyi teklifi yapan takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların Sırp forvete yıllık 8 milyon Euro net maaş ve 5 milyon euronun üzerinde bir imza parası önerdiği belirtiliyor.

Önceliğini 5 büyük ligde forma giymek olarak belirleyen Sırp forvetin vereceği karar bekleniyor.