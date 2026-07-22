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🔴 CANLI | Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı! Portekizli futbolcu 'tatil için' Türkiye'ye geldi

Güncelleme Tarihi:
#Transfer haberleri#Süper Lig#transfer
Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 14:34

Süper Lig'de yeni sezon öncesi başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımların transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler Mohamed Salah transferine çevrildi. Taraftarına uzun süredir istediği Mason Greenwood'u hediye eden Fenerbahçe'de santrfor transferine yoğunlaşıldı. Son şampiyon Galatasaray'da 10 numara ve sol kanat transferleri için vites yükseltildi. Transferin hızlı takımı Trabzonspor ise golcü transferi için düğmeye bastı. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

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TRABZONSPOR'DA SANTRFOR HAREKATI!
TRABZONSPORDA SANTRFOR HAREKATI

Trabzonspor, Sirius forması giyen 2004 doğumlu santrfor Robbie Ure için temaslara başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetiminin, uzun vadede takıma katkı sağlayabilecek ve ilerleyen süreçte önemli bir satış potansiyeli oluşturabilecek genç bir golcü profiline yöneldiği belirtildi. Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Sirius forması giyen 2004 doğumlu Robbie Ure oldu.

Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi

18 MAÇTA 19 GOL ATTI

Bordo-Mavililer'in İsveç kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği, ancak taraflar arasında henüz bonservis pazarlıklarının başlamadığı ifade edildi.

Bu sezon 18 maçta 19 gol kaydeden Robbie Ure, İsveç futbolunun yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor.

(Fanatik)

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FENERBAHÇE, KANTE'NİN ALTERNATİFİNİ BULDU!
FENERBAHÇE, KANTENİN ALTERNATİFİNİ BULDU

Yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin alternatifini İtalya'da buldu.

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VLAHOVIC JUVENTUS'LA YENİDEN YAKLAŞIYOR
VLAHOVIC JUVENTUSLA YENİDEN YAKLAŞIYOR

Biten sözleşmesinin ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden, özellikle Barcelona'dan istediği teklifi alamayan Dusan Vlahovic, Juventus'la yeniden masaya oturdu.

JUVENTUS'LA FARK AZALDI

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Vlahovic'e yıllık 6.5 milyon euro net maaş ve 4-5 milyon euro imza parası içeren iki yıllık bir sözleşme önerdi. Beklentilerini düşüren Vlahovic ise Kenan Yıldız'ın aldığı yıllık 7 milyon euro maaşı ve 8-9 milyon euro imza parası talep etti. Yani özetle iki taraf arasında maaş ve imza parası toplamında fark 6 milyon euroya kadar inmiş durumda.

Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA İYİ

Dusan Vlahovic'e şu ana kadar en iyi teklifi yapan takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların Sırp forvete yıllık 8 milyon Euro net maaş ve 5 milyon euronun üzerinde bir imza parası önerdiği belirtiliyor.

Önceliğini 5 büyük ligde forma giymek olarak belirleyen Sırp forvetin vereceği karar bekleniyor.

Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi

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GALATASARAY'IN LEAO TEKLİFİNİ DUYURDULAR!
GALATASARAYIN LEAO TEKLİFİNİ DUYURDULAR

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. Corriere dello Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, tatil için Türkiye'de bulunan Portekizli kanat oyuncusunu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

MILAN'DA KAZANDIĞININ 2 KATI!

Galatasaray, Leao'ya Milan'da kazandığı 5 milyon euro net maaş ve 2 milyon euro bonusun iki katı olan 10 milyon euronun üzerinde net bir maaş teklif etmeye hazır.

Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi

MILAN 50 MİLYON EURO İSTİYOR AMA...

Milan Portekizli futbolcu için en az 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak kırmızı-siyahlılar, şu ana dek Galatasaray dışında ciddi bir talibi bulunmayan Leao'yu elden çıkarmak istiyorsa ilerleyen süreçte taleplerini düşürmek durumunda kalabilir.

Leao, Milan teknik direktörü Ruben Amorim'in planları arasında yer almıyor.

Galatasaray, Rafael Leao için serveti gözden çıkardı Portekizli futbolcu tatil için Türkiyeye geldi

29'UNA DEK SÜRESİ VAR

Rafael Leao, geleceği hakkında önümüzdeki birkaç gün içinde karar vermek zorunda.

Portekizli futbolcuya 29 Temmuz'da Milan'ın Avustralya kampına katılması gerektiği iletilmiş durumda.

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