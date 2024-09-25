GALATASARAY PAOK CANLI YAYIN EKRANI 🔴 || GS - Galatasaray PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? 11'ler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi heyecanı

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Galatasaray PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki Okan Buruk ve Răzvan Lucescu'nun bu akşam sahaya çıkaracağı 11 kadrosu, karşılaşmasının saati ve canlı yayın kanalı gibi detaylar belli oldu. Peki, Galatasaray PAOK maçı saat kaçta? Galatasaray PAOK maçı canlı yayın kanalı ne? Merak edenler için tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte Galatasaray PAOK maçı saati ve canlı yayın kanalı...

İLK 11'LER Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.



PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev. Canlı Anlatım Özeti İLK 11'LER

GALATASARAY PAOK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı bugün yani 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de İspanyol Hakem Alejandro Harnandez'in düdüğüyle başlayacak. Müsabaka TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

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Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ MAĞLUBİYET

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

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Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

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GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor.

SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI

Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

AVRUPA'DAKİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.