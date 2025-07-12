Galatasaray, Osimhen transferinde geri sayıma geçti Uçak hazır bekletiliyor

OSIMHEN'İN UÇAĞI BİLE HAZIR

Victor Osimhen yeniden Galatasaray forması giyebilmek için elinden geleni yapıyor. Nijeryalı yıldız, son transfer toplantısında da uzun yıllar konuşulacak bir hamleye imza attı. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, Sarı-Kırmızılı kulübün bu yaz dönemindeki transfer operasyonlarından sorumlu isim Abdullah Kavukcu, birkaç gündür Osimhen transferini sonuçlandırmak üzere İtalya'da girişimlerde bulunuyordu. Ancak Napoli cephesi Al Hilal'le anlaşıp 75 milyon Euro'yu peşin alabilmek için süreci uzattıkça uzatıyordu.

'BAŞKA TEKLİF KONUŞMAYIN!'

Taraflar önceki gün yeniden masaya oturdu. Galatasaray ile Napoli arasında pazarlıklar yapılırken, toplantıya

Osimhen de dahil oldu. Görüntülü olarak görüşmeye katılan Nijeryalı golcü, yakın çevresine anlattıklarını yöneticilere de net şekilde söyleyerek, "Kampa gelmiyorum. Başka bir teklif kabul etmiyorum. Ben Galatasaray'la anlaştım ve bu transferin olmasını istiyorum. Lütfen Galatasaray'ın teklifini kabul edin ve diğer tekliflerle ilgilenmeyin" dedi.

SON BİR İHTİMAL DAHA VAR

Osimhen'in bu net tavrı, Galatasaray Yönetiminden büyük takdir gördü. Napoli yetkilileri, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 26 yaşındaki santrfordan zarar etmemek için artık zamanın daralmaya başladığının farkına vardılar. Çünkü olası bir anlaşmazlıkta Osimhen ocak ayına kadar bekleyip Galatasaray'la devre arasında protokol imzalayabilir ve 1 yıl gecikmeli de olsa bu kez bonservis bedeli bile olmaksızın San-Kırmızılı kulübün yolunu tutabilir.

SPONSORLAR DA BELİRLENDİ

Ancak üç taraf da sürecin bu kadar uzamasını istemiyor. Kavukcu'nun Napoli'ye ilettiği son teklif, 30 milyon Euro peşin, kalan 45 milyon Euro'nun da 5 eşit taksitle ödenmesi şeklindeydi. Osimhen'le de 4 yıllık anlaşma sağlandı ve senelik 16 milyon Euro ödeme yapılacak. Bu 16 milyon Euro'nun yaklaşık 9 milyon Euro'su sponsorlar tarafından karşılanacak. Bonservis ücretinin ne kadarının sponsorlar desteğiyle ödeneceği ise zaman içerisinde netleşecek.





UÇAK HAZIR BEKLETİLİYOR!

Galatasaray artık eli kulağında olan, tüm detaylarıyla açığa çıkan bu transferin tamamlanması için geri sayıma geçti.

Özellikle Pazartesi gününden itibaren müjdeli haberin gelebileceği ifade ediliyor. Ancak muhtemel bir flaş anlaşma için Sarı-kırmızılı kulübün Atatürk Havalimanı'ndaki bir özel uçağı hazırda beklettiği ve Napoli'den onay geldiği an bu uçağın Osimhen'i almak üzere yola çıkacağı bildirildi.

(Fanatik)