Galatasaray, Osimhen transferi için gözünü kararttı Tam 75 milyon euro

AMRABAT İÇİN 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in eski öğrencisi Sofyan Amrabat'ı istemesi sonrasında Fenerbahçe ile transfer için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Atalanta, Sofyan Amrabat için bonuslar dahil 15 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ise 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro talep ediyor.

SUUDİ KULÜPLERİ TRANSFERİ ZORA SOKABİLİR

Amrabat'la Atalanta'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da birkaç takımın ilgilendiği ve bu durumun Faslı orta saha oyuncusunun Atalanta'ya transferini zorlaştırabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE 14 MİLYON EUROYA MÂL OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan transfer edilen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol atıp 4 de asist üretmişti.