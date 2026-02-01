Galatasaray orta saha transferinde son aşamaya geldi! İmza an meselesi

Galatasaray orta saha transferinde son aşamaya geldi! İmza an meselesiGüncelleme Tarihi:
Mert Günok’un Fenerbahçe’ye transferi sonrası kale bölgesinde Ersin Destanoğlu’ndan başka alternatifi kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden çok acil bir kaleci transferi istiyor.
KALEDE ADAY BELLİ
Tecrübeli teknik adamın transfer için beklediği kaleci mevkisinde ilk aday da belli oldu; Liverpool’un Gürcü kalecisi Giorgi Mamardashvili.
Foot Mercato’ya göre Siyah-Beyazlılar, Alisson’un arkasında kalmak istemeyen 25 yaşındaki eldiven için 2 milyon euroluk kiralama teklifi yaptı.
FIRSAT TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Valencia ve Gürcistan Milli Takımı ile Mamardashvili, 2024 yılında Liverpool’un yolunu tutmuştu. Ancak Alisson Becker’in arkasında yedek kalmak istemeyen Gürcü eldivenin, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi ise Giorgi Mamardashvili’yi bir fırsat transferi olarak değerlendiriyor.
TSIMIKAS İÇİN DE TEKLİF YAPILDI
Ayrıca Liverpool’dan bir futbolcu daha isteyen Beşiktaş, Mamardashvili ile birlikte Yunan sol bek Tsimikas içinde bir teklifte bulundu.
Gelen haberlere göre Beşiktaş, sol bek transferinde kritik bir aşamaya geldi. Bu anlamda şu anda Roma’da kiralık olarak görev yapan ve bonservisi Liverpool’da olan Konstantinos Tsimikas için siyah-beyazlılar tüm şartlarını zorluyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Al-Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek bu transfer için harekete geçerken yeni bir iddia ortaya atıldı.
TAKAS İDDİASI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini bitirmek için Al-Ittihad'a, takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında ise takasta kullanılacak oyuncunun ismi belirtilmezken, kısa süre içerisinde yeni bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Al-Ittihad formasyla 26 resmi maça çıkan N'Golo Kante bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin önceliği kanat bölgesi. Gürcü futbolcu Davitashvili, deneyimli hocanın ilk tercihlerinden biri olsa da St. Etienne’in Ligue 1 hedefi nedeniyle bu transfer şimdilik askıya alındı. Fransız ekibinin, Olympiakos’tan gelen 13–14 milyon euroluk teklifi dahi geri çevirdiği öğrenildi. Hedefte yeni bir isim var.
TEKKE'NİN İLK HEDEFİ OLMADI
Bodo/Glimt’te forma giyen Hauge konusunda kulübüyle büyük bir pürüz bulunmazken, oyuncunun Norveç dışına çıkmaya sıcak bakmaması süreci zorlaştırıyor.
Reims’te oynayan Nakamura için ise temaslar sürüyor. Fransız kulübü 12 milyon euro talebinde ısrarcı olurken, Trabzonspor’un bonuslar içeren teklifi ilk etapta kabul edilmedi. Tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor.
GÖZLER OTELE'DE!
Bu gelişmelerin ardından bordo-mavililer, gözünü Basel’de forma giyen 26 yaşındaki Otele'ye çevirdi.
İsviçre ekibinin sezon başında 3 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Transferde son kararın Fatih Tekke’ye ait olduğu, onay çıkması halinde sürecin hızlanacağı ifade ediliyor.
(Fanatik)
Galatasaray’da artık orta saha transferine nokta koymak üzere geri sayıma geçilmiş durumda.
Şu ana kadar kadrosunu Nao Lang ve Asprilla ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, merkeze de bir takviye yapmaya çalışıyor. Görüşülen isimler arasında transferi en yakın görünen isim Raphael Onyedika.
DAHA İYİLERİ İÇİN BEKLETİLİYOR
Galatasaray cephesi hem 24 yaşındaki ön liberoyla hem de Club Brugge’le hemen hemen her konuda anlaşmaya varmış durumda. Ancak oyuncudan bir süre daha beklemesi istendi, çünkü daha iyi alternatifler için de sıcak temaslar devam ediyor.
EDERSON VE GUEYE İÇİN 40 MİLYON EURO İSTENİYOR
Bunlardan biri Atalanta’dan Ederson. İtalyan kulübü Brezilyalı orta saha için 40 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray cephesi bu seviyelere çıkmayacak, ancak pazarlıklar sürüyor. Aynı şekilde Villarreal de Pape Gueye’de 40 milyon Euro’dan aşağı düşmedi.
Eğer bu oyuncular için yapılan pazarlıklar Galatasaray’ın istediği makul seviyelere gelirse ağırlık bu tarafa verilecek. Büyük bütçenin yaza bırakılması ve şimdilik kiralama yoluna gidilmesi de seçenekler arasında.
(Fanatik)