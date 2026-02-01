Galatasaray orta saha transferinde son aşamaya geldi! İmza an meselesi

BEŞİKTAŞ'TAN LIVERPOOL ÇIKARMASI!

Mert Günok’un Fenerbahçe’ye transferi sonrası kale bölgesinde Ersin Destanoğlu’ndan başka alternatifi kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden çok acil bir kaleci transferi istiyor.

KALEDE ADAY BELLİ

Tecrübeli teknik adamın transfer için beklediği kaleci mevkisinde ilk aday da belli oldu; Liverpool’un Gürcü kalecisi Giorgi Mamardashvili.

Foot Mercato’ya göre Siyah-Beyazlılar, Alisson’un arkasında kalmak istemeyen 25 yaşındaki eldiven için 2 milyon euroluk kiralama teklifi yaptı.

FIRSAT TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Valencia ve Gürcistan Milli Takımı ile Mamardashvili, 2024 yılında Liverpool’un yolunu tutmuştu. Ancak Alisson Becker’in arkasında yedek kalmak istemeyen Gürcü eldivenin, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi ise Giorgi Mamardashvili’yi bir fırsat transferi olarak değerlendiriyor.

TSIMIKAS İÇİN DE TEKLİF YAPILDI

Ayrıca Liverpool’dan bir futbolcu daha isteyen Beşiktaş, Mamardashvili ile birlikte Yunan sol bek Tsimikas içinde bir teklifte bulundu.

Gelen haberlere göre Beşiktaş, sol bek transferinde kritik bir aşamaya geldi. Bu anlamda şu anda Roma’da kiralık olarak görev yapan ve bonservisi Liverpool’da olan Konstantinos Tsimikas için siyah-beyazlılar tüm şartlarını zorluyor.

