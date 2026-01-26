Galatasaray orta saha transferinde sağ gösterip sol vuracak!Güncelleme Tarihi:
Galatasaray orta saha transferinde sağ gösterip sol vuracak!Güncelleme Tarihi:
Kiralık olarak forma giydiği Torino'dan ayrılması beklenen Inter'in Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.
(Il Resto del Carlino)
Zirve yarışında evinde Göztepe’ye takılan Fenerbahçe, kritik puan kaybının ardından transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin radarına giren isim ise Lookman oldu.
YENİDEN LOOKMAN!
Fenerbahçe’de bir süre önce kapanan Ademola Lookman defteri yeniden açılabilir. Sarı-Lacivertliler, bu transfer döneminde yıldız futbolcu için birçok girişimde bulunmuştu. Ancak Atalanta ‘sadece fantastik bir teklif gelirse’ oyuncusunu satmaya sıcak bakıyordu. Bu rakamın 45 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.
Afrika Uluslar Kupası’nın ardından takıma dönen Nijeryalı hücum oyuncusu, ayrılmak istediğini yöneticilere bildirdi. Il Mattino’da yer alan habere göre Lacivert-Siyahlılar, bonservis beklentisini 35 milyon Euro’ya indirdi.
35 MİLYON EURO
Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertliler’in yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Ancak yönetim, Lookman’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe, bu şekilde 35 milyon Euro’luk ödemeyi yapmaya hazır.
NAPOLI DE DEVREDE
İtalyan basınında yer alan bir diğer haber ise Napoli’nin de bu transfer için devreye girdiği. Mavi-Beyazlılar’ın, bu hafta oynanacak son maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 arasına girmesi halinde Ademola Lookman için teklif yapacağı belirtildi
(Fanatik)
Tammy Abraham’ı, Aston Villa’ya göndermeye hazırlanan SiyahBeyazlılar’a, forvet hattı için farklı isimler önerilmeye başlandı. Bu oyunculardan biri de Nijeryalı golcü Terem Moffi oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen yıldız oyuncunun, taraftarlarla ciddi sorunlar yaşadığı belirtildi. Kötü sonuçların ardından bazı seyircilerin takım otobüsünü basarak Moffi ve Jeremie Boga’ya yönelik hakaret ve ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu olayların ardından Moffi’nin, Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin hukuk kuruluna başvurarak sözleşmesini feshetmek istediği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin de 26 yaşındaki oyuncu cephesinden gelen bu öneriyi değerlendirmeye aldığı, ancak henüz resmi bir karar vermediği kaydedildi. Nice, Moffi’yi 2023 yazında Lorient’ten 22.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Nijeryalı golcü, bu sezon 15 maçta 3 gol kaydetti. Teknik ekibin, deneyimli oyuncu konusunda önümüzdeki günlerde kararını vereceği de gelen haberler arasında yer aldı.
Bu arada Kara Kartal’ın gündemine önceki gün Patrick Schick gelmişti. Alman ekibi Bayer Leverkusen’in formasını giyen Çek oyuncunun, senelik net maaşının 7.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Bu rakamın yüksek geldiği öğrenilirken, 30 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesi bekleniyor. Schick, geçtiğimiz yaz döneminde Leverkusen ile olan kontratını 2030 yılına kadar uzatmıştı.
(Fanatik)
Trabzonspor’da takıma yapılacak takviyelerden daha çok son günlerde genç yıldızların ayrılıp ayrılmayacağı konuşuluyordu. Avrupa’dan dev kulüplerin takip ettiği Oulai için Galatasaray, 25 milyon Euro artı Ahmed Kutucu’yu teklif ederken, rakamı biraz daha yükseltmeye hazırdı. Batagov’u ise Bournemouth’un yanı sıra Premier Lig’den bir kulüp daha ciddi şekilde istiyordu. Konuşulan bonservis 25 milyon Euro seviyelerindeydi. Her iki oyuncusunun geleceğiyle ilgili toplanan Trabzonspor Yönetimi, satmama kararı aldı.
Galatasaray’ın maç paylaşımında Oulai’nin numarası olan 42 yazılı formayla paylaşım yapması üzerine Bordo-Mavililer, Oulai’nin fotoğrafını paylaşıp “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir” dedi.
10 MİLYON GÖRÜNTÜLEME…
10 milyonun üzerinde görüntülenen ‘tweet’le birlikte 19 yaşındaki yıldızın takımda kalması kesinleşti. Takımın zirve yarışında olması nedeniyle güç kaybetmek istemeyen Trabzonspor Yönetimi, Batagov işini de sezon sonuna bıraktı. Yaz döneminde iki genç yıldızın satışından en az 60-70 milyon Euro civarında gelir hedefleniyor.
(Fanatik)
Youssouf Fofana ve Pape Gueye transferlerini yüksek maliyetleri nedeniyle askıya alan Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda daha genç, gelişime açık ve yeniden satış potansiyeli yüksek isimlere yöneldi.
Bu doğrultuda listenin üst sıralarına Freiburg’un 20 yaşındaki orta sahası Johan Manzambi yazıldı. Bundesliga temsilcisi Freiburg’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manzambi, Avrupa’nın önemli kulüplerinin de radarına girmiş durumda. Fransız devi PSG’nin genç oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenilirken, Galatasaray cephesinde bu durum transfer sürecini hızlandıran bir etken olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılılar, rekabetin kızışmasından önce pozisyon almak istiyor.
PİYASA DEĞERİ UÇUŞTA
Manzambi’nin piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Freiburg’un genç oyuncu için yüksek bonservis beklentisi olsa da Galatasaray Yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama veya taksitli ödeme formülleri üzerinde duruyor. Oyuncunun da düzenli forma giyebileceği ve Avrupa vitrininde yer alabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK
Teknik direktör Okan Buruk, Manzambi’yi dinamizmi, oyun zekâsı ve iki yönlü orta saha özellikleri nedeniyle özel olarak istiyor. Buruk’un raporunda genç oyuncunun, tempolu oyunda pres gücü yüksek bir profil çizdiği ve Galatasaray’ın oyun planına kısa sürede adapte olabileceği vurgulandı. Galatasaray Yönetimi, bu hafta içinde Freiburg ile ilk resmi teması kurmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG faktörüne rağmen masadan kalkmadan süreci sonuna kadar zorlamaya kararlı. Manzambi dosyası, kulüp içinde “stratejik transfer” olarak tanımlanıyor.
YIRENKYI SÜRPRİZİ
Galatasaray’da orta saha transferi yeni bir boyut kazandı. Fofana ve Pape Gueye gibi yüksek bütçeli isimleri gündeminden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, daha ulaşılabilir ama potansiyeli yüksek bir profile yöneldi. Bu doğrultuda Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland’da forma giyen Caleb Yirenkyi, listenin ön sıralarına yükseldi. 20 yaşındaki Ganalı orta saha, atletizmi, top kapma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Danimarka’da sergilediği istikrarlı performansın ardından Gana Milli Takımı formasını da giyen Yirenkyi, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Nordsjaelland’ın genç oyuncu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için farklı ödeme planları üzerinde çalışıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama ya da performansa dayalı bonuslarla yapılandırılmış bir teklif masada. Oyuncu cephesinin ise Galatasaray gibi büyük bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı, Şampiyonlar Ligi ihtimalini önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtiliyor.
TEMPO VE AGRESİFLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Yirenkyi’yi özellikle orta sahada tempo ve agresiflik ihtiyacını karşılayabilecek bir isim olarak değerlendiriyor. Buruk’un raporunda genç oyuncunun pres gücü, geçiş oyunundaki etkinliği ve fiziksel kapasitesi ön plana çıktı. Teknik heyet, doğru planlamayla Yirenkyi’nin kısa sürede ilk 11 rekabetine girebileceği görüşünde. Galatasaray’da bu hafta transfer trafiği hız kazanacak. Sarı-Kırmızılılar, Yirenkyi dosyasında hem kulübü hem de oyuncu tarafıyla temaslarını yoğunlaştırarak somut adım atmayı hedefliyor. Yönetim, bu transferi “geleceğe yatırım” olarak görüyor ve süreci titizlikle yürütüyor.
(Fanatik)