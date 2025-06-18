SARA'YA OKAN BURUK'TAN VİZE ÇIKMADI!

Önce adı Inter’le Hakan Çalhanoğlu takasında geçti, ardından İngiliz kulüplerine yazıldı. Ancak transferine karşı çıkan biri var... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gabriel Sara’nın takımdan şu an itibarıyla ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Sarı-Kırmızılılar bonservisini 18 milyon Euro’ya aldığı Brezilyalı yıldızdan 35 milyon Euro üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Buruk’un da ancak istediği orta saha takviyelerinin yapılması ve astronomik bir teklif gelmesi durumunda Sara’nın ayrılmasına onay verebileceği bildirildi.

(Fanatik)